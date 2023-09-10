全台進口量第一葡萄酒 澳洲傳奇品牌Hardys迎170周年

根據國際葡萄酒及烈酒研究機構（IWSR）統計，2022年台灣進口量最高的葡萄酒品牌是來自澳洲的夏迪（Hardys）葡萄酒。今年夏迪迎來170周年紀念，台灣總代理黑松公司，特別邀請到首席釀酒師海倫•麥卡錫（Helen McCarthy）來台參與品酒會，一同歡慶這個重要的里程碑。

海倫•麥卡錫本次來台特別推薦酒莊旗艦款——湯瑪斯•夏迪（Thomas Hardy），以4款不同年份的酒款，帶領大家見證歷代釀酒工藝。此酒款以創始人命名，每年精選澳洲最優質的葡萄品種卡本內蘇維翁釀製，酒質經過時間推移，依然香氣豐沛、口感成熟豐美，藉由品飲舊年份，更是得以窺探新年份陳年變化的脈絡。

始於1853年的澳洲傳奇葡萄酒品牌夏迪，酒莊創辦人湯瑪斯•夏迪立志要釀出「享譽世界的葡萄酒」，至今Hardys夏迪葡萄酒在全球年銷量已有超過一億瓶的佳績，在國際間共獲得超過9,000項葡萄酒大獎肯定。

首席釀酒師海倫•麥卡錫表示：「這個里程碑真正展現了夏迪的品牌實力。不論過去、現在，毫無疑問地也包括了未來，每一位品牌守護者以熱情與奉獻精神，堅持不懈的傳承著創辦人湯瑪斯•夏迪的葡萄酒傳奇。」

夏迪具有完整的產品線，從入門到頂級酒款一應俱全，從夏迪傳奇The Chronicles、烤桶三級Char No.3、天譽Tintara、1853系列，到最具有代表性的艾琳•夏迪（Eileen Hardy）與湯瑪斯•夏迪系列，囊括從麥克拉倫谷、巴羅莎到庫納瓦拉等知名產區，以匠心獨具的釀造工藝、用桶哲學與風味呈現，滿足不同的消費層級與需求。

為了讓台灣葡萄酒愛好者也能感受夏迪葡萄酒歷久不衰的魅力，黑松公司更特別限量引進超過15年陳年潛力的湯瑪斯•夏迪2014年及2017年兩種酒款，少見的旗艦酒款陳年之後精彩可期，更多細緻的風味變化，值得台灣消費者期待。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康