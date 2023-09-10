只有2場！人頭馬攜手米其林綠星EMBERS舉辦限量餐會

品牌即將屆滿300周年、擁有豐厚漫長歷史的頂級干邑品牌人頭馬（RÉMY MARTIN）， 自 2022年起與米其林指南建立全球合作夥伴關係，今年攜手甫於 《台灣米其林指南 2023》蟬聯綠星的「EMBERS」，以永續餐飲為題，落款一道道與在地風土緊密連結、將台灣各地食材特質發揮到極致的頂級菜單，與人頭馬經典酒款相偕品味，共開放9月22、23日兩場限量席次，供消費者體驗，每場限定 20 人，每位3,600元。

這次餐會EMBERS 運用「人頭馬 VSOP」 做成調酒，搭配相當有台灣味的迎賓小點「檳榔」，帶出人頭馬 VSOP 獨特的果香氣息。接著以「人頭馬 1738 」，搭配兩道前菜。1738 是人頭馬系列裡相當特殊的酒款，以獨特橡木味的生命之水調配而成，口感滑順，具有豐厚的梅干與無花果氣息，搭配 EMBERS 特選產自台中的胡蘿蔔、馬尾藻及香草，引味的蓬鬆奶油香氣，恰好接上柔和酒體中的太妃糖氣息；另一道秋葵、醃漬辣蘋果、軟質起司的炭烤香氣，也能引領出水果風味的溫柔承接。

主餐「丁香魚、苧麻、酸高麗與麵包果、牛小排、波羅蜜」，則搭配「人頭馬 XO」。其中慢燉牛小排炙燒過後搭配波羅蜜、麵包果等熱帶水果，並以口感輕盈的酪梨醬呼應酒體的醇厚圓潤，波羅蜜辣醬與「人頭馬 XO」共同構築出多彩的島嶼熱帶風情。