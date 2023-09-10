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只有2場！人頭馬攜手米其林綠星EMBERS舉辦限量餐會

聯合報／ 記者高婉珮／即時報導
EMBERS 運用「人頭馬 VSOP」 做成調酒搭配迎賓小點。圖／人頭馬提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
EMBERS 運用「人頭馬 VSOP」 做成調酒搭配迎賓小點。圖／人頭馬提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

品牌即將屆滿300周年、擁有豐厚漫長歷史的頂級干邑品牌人頭馬（RÉMY MARTIN）， 自 2022年起與米其林指南建立全球合作夥伴關係，今年攜手甫於 《台灣米其林指南 2023》蟬聯綠星的「EMBERS」，以永續餐飲為題，落款一道道與在地風土緊密連結、將台灣各地食材特質發揮到極致的頂級菜單，與人頭馬經典酒款相偕品味，共開放9月22、23日兩場限量席次，供消費者體驗，每場限定 20 人，每位3,600元。

這次餐會EMBERS 運用「人頭馬 VSOP」 做成調酒，搭配相當有台灣味的迎賓小點「檳榔」，帶出人頭馬 VSOP 獨特的果香氣息。接著以「人頭馬 1738 」，搭配兩道前菜。1738 是人頭馬系列裡相當特殊的酒款，以獨特橡木味的生命之水調配而成，口感滑順，具有豐厚的梅干與無花果氣息，搭配 EMBERS 特選產自台中的胡蘿蔔、馬尾藻及香草，引味的蓬鬆奶油香氣，恰好接上柔和酒體中的太妃糖氣息；另一道秋葵、醃漬辣蘋果、軟質起司的炭烤香氣，也能引領出水果風味的溫柔承接。

主餐「丁香魚、苧麻、酸高麗與麵包果、牛小排、波羅蜜」，則搭配「人頭馬 XO」。其中慢燉牛小排炙燒過後搭配波羅蜜、麵包果等熱帶水果，並以口感輕盈的酪梨醬呼應酒體的醇厚圓潤，波羅蜜辣醬與「人頭馬 XO」共同構築出多彩的島嶼熱帶風情。

EMBERS主廚郭庭瑋（Wes）表示：「對於永續的追求，應該是去思考如何能做得更多，而不是做了什麼。」人頭馬也期許透過每年與綠星米其林品牌的聯手，能完整傳遞致力於保護山林生態、提升農業改革及維護生產者福祉的核心概念，進一步呼籲保護自然、將永續刻在品牌 DNA 裡。活動細節詳見以下連結：https://reurl.cc/4WgV4Y

人頭馬與米其林綠星得主EMBERS，攜手合作極致風土餐會。圖／人頭馬提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
人頭馬與米其林綠星得主EMBERS，攜手合作極致風土餐會。圖／人頭馬提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
主菜的波羅蜜辣醬與「人頭馬 XO」共同構築出多彩的島嶼熱帶風情。圖／人頭馬提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
主菜的波羅蜜辣醬與「人頭馬 XO」共同構築出多彩的島嶼熱帶風情。圖／人頭馬提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
從 2022年開始，人頭馬特優香檳干邑開啟一趟與米其林綠星共同實踐永續承諾的美味旅程。圖／人頭馬提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
從 2022年開始，人頭馬特優香檳干邑開啟一趟與米其林綠星共同實踐永續承諾的美味旅程。圖／人頭馬提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

品牌 米其林

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