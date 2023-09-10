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品茗時光再升級！Saint Louis水晶推出全新Apollo茶具

聯合報／ 記者孫曼／專題即時報導
中式茶壺和功夫茶品茗杯。圖／愛馬仕提供
中式茶壺和功夫茶品茗杯。圖／愛馬仕提供

16世紀起為法國皇室御用水晶製造商的聖路易（Saint-Louis）水晶，繼葡萄酒和調酒系列之後，即將迎來全新品茗系列。與知名與茶藝品鑒師Lydia Gautier合力打造的這個系列，共包括3款水晶品茗杯，用於品鑒淡茶、濃茶以及特濃佳茗的微妙韻，並設計了兩套各以亞洲和歐洲茶道為靈感的Apollo茶具系列，以及備有專為咖啡愛好者而設計的義式濃縮咖啡杯，與瓷器配件相得益彰。

最初誕生於1979年的Apollo系列，以黃金手繪金邊裝飾為特色，保留了經典Thistle系列標誌性的威尼斯豎紋杯身搭配薊花形斜面切割設計，並注入了嶄新的當代風範。2011年，家居設計師組合Godefroy de Virieu與Stefania Di Petrillo近一步從該系列中的杯具汲取靈感，創作出Apollo系列的第一個燈具；於是從餐桌藝術、烈酒酒器、家居裝飾，至於燈具，Apollo系列的成為每個空間的日常存在。

2023年，Apollo系列首度推出茶具系列，晶瑩剔透的水晶與細膩精緻的瓷器完美地結合，具有隔熱的特點，可長時間為飲品保溫；威尼斯豎紋水晶杯更能凸顯茶湯的色澤。孔隙率非常低的瓷器則能在不改變香氣的情況下注入最濃郁的茶香，在飲用不同的茶湯時確保不會有茶味的餘留。 兩種材質均具有隔熱的特點，可長時間為飲品保溫。

多款杯具可配合不同的茶湯使用，當中更包括一款小巧的義式濃縮咖啡杯。西式茶具組包含兩款品茗杯：專為淡茶設計的品茗杯，杯口較高而窄，將杯子靠近鼻子聚集香氣，可捕捉綠茶、白茶或花草茶易 逝的香氣；針對濃茶設計的品茗杯，杯口較短而寬，可散發紅茶、烘焙茶或博士茶的芳香，讓這些香氣在鼻腔 和口腔中綻放。 西式茶具組還包括一個西式茶壺、糖罐、奶壺、和放茶壺或點心用的碟盤。

專為沖泡特濃佳茗而設計的中式茶具組，讓茶葉在中式茶壺中多次反復沖泡的儀式後，可在容量為50毫升的功夫茶品茗杯中品嘗醇厚茶湯。 中式茶壺的設計適用於放進約5克茶葉，再注入約150毫升熱水沖泡；將壺中茗茶倒入公道杯靜待約1分鐘後，再倒入功夫茶品茗杯仔細品嘗，茶色與味道會隨經過沖泡次數而變化，可沖泡至茗茶無味為止。

Saint Louis水晶Apollo茶具系列中式茶壺禮盒，36,600元。圖／聖路易水晶提供
Saint Louis水晶Apollo茶具系列中式茶壺禮盒，36,600元。圖／聖路易水晶提供
Saint Louis水晶Apollo茶具系列西式茶壺禮盒，35,800元。圖／愛馬仕提供
Saint Louis水晶Apollo茶具系列西式茶壺禮盒，35,800元。圖／愛馬仕提供
西式茶壺和淡茶品茗杯。圖／愛馬仕提供
西式茶壺和淡茶品茗杯。圖／愛馬仕提供
義式濃縮咖啡杯。圖／愛馬仕提供
義式濃縮咖啡杯。圖／愛馬仕提供
西式茶壺、濃茶品茗杯和碟盤。圖／愛馬仕提供
西式茶壺、濃茶品茗杯和碟盤。圖／愛馬仕提供
茶與水晶的搭配蘊含著豐富的內涵；品茶是一種珍貴的愉悅體驗。圖／愛馬仕提供
茶與水晶的搭配蘊含著豐富的內涵；品茶是一種珍貴的愉悅體驗。圖／愛馬仕提供

設計師 威尼斯 咖啡

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