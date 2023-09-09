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中秋節、教師節連兩天買1送1！西雅圖咖啡全系列優惠

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
9/28(四)至 9/29(五)連續兩天各門市全系列飲品(限同品項)享「買一送一」。圖／西雅圖極品咖啡提供
9/28(四)至 9/29(五)連續兩天各門市全系列飲品(限同品項)享「買一送一」。圖／西雅圖極品咖啡提供

中秋節、教師節西雅圖極品咖啡將推優惠。9/28(四)至 9/29(五)連續兩天各門市全系列飲品(限同品項)享「買一送一」，同時間，至UberEats西雅圖極品咖啡點購美式咖啡、拿鐵也有「買一送一」優惠活動，以咖啡香陪伴民眾度過佳節。

西雅圖極品咖啡表示，據總公司內部統計，近兩年購買濾掛咖啡與三合一、二合一即溶咖啡做為送禮選擇的消費者，近兩年成長10%~15%，西雅圖咖啡回應消費需求，今年中秋將以咖啡熱銷商品「貝瑞斯塔極品咖啡蛋捲」、再任選配「濾掛咖啡、三合一、二合一即溶咖啡」，送禮更靈活有彈性。9/18(一)~9/30(日)配合節慶活動享優惠折扣8折起。

此外，西雅圖極品咖啡也推出夏日全新消暑飲品「塔比口」氣泡飲，配上草莓與葡萄兩種口味的大珍珠與小泡泡在口中彈跳，十分有趣。每杯140元，即日起至9/30(六)活動期間凡點購任一飲品，享新品「塔比口氣泡飲(草莓、葡萄風味)」乙杯加購價99元。

今年秋節禮盒更有彈性。圖／西雅圖極品咖啡提供
今年秋節禮盒更有彈性。圖／西雅圖極品咖啡提供
夏日全新消暑飲品「塔比口」氣泡飲登場。圖／西雅圖極品咖啡提供
夏日全新消暑飲品「塔比口」氣泡飲登場。圖／西雅圖極品咖啡提供

咖啡 西雅圖 中秋節 教師節 折扣

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