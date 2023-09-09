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又有熱帶擾動生成 氣象粉專曝對台灣影響：海葵殘骸的分身

應援K-POP 高雄初瓦4人享8折！「燒啤」冠軍免費喝3天

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
「初瓦」高雄裕誠店9月23日盛大開幕，10月22日前到店消費不限金額，可免費獲得相印美照一張。圖／王品集團提供
「初瓦」高雄裕誠店9月23日盛大開幕，10月22日前到店消費不限金額，可免費獲得相印美照一張。圖／王品集團提供

高雄K-POP愛好者注意了，王品集團話題人氣韓式料理「初瓦」高雄裕誠店將於9/12至9/22試營運期間，4人同行並手持韓星應援物，單筆消費達2,500元即享8折優惠。9/23正式開幕至10/22，到店消費不限金額、免費獲得相印美照，憑美照返回裕誠店用餐，套餐主食免費升級，可任選價值179元的鍋巴逼逼飯或學生時代搖搖便當。

擅長打造歡樂用餐環境的「初瓦」，於9/23至10/22高雄裕誠店獨家提供「免費相印美照」服務，消費不限金額上傳美照於IG限時動態，並標記「#初來玩沒在怕」，即可在相印機台列印指定照片。憑照片於11/30前回裕誠店用餐，套餐主食免費升級，可任選價值179元的鍋巴逼逼飯或學生時代搖搖便當。

此外，全台「初瓦」9/23至10/6推出「酒國英雄戰初來」燒啤ONE SHOT排名比賽，活動期間每日中午12:00~13:00、晚上18:00~19:00到店消費可免費挑戰「燒啤3杯組」，所用的時間越短、排名越前。「初瓦」將招待全台冠軍於10/11至10/13在任一間初瓦門店消費的酒水開銷；凡於10/11至10/15前往誕生冠軍的優勝店家消費，酒水也可享全面8折優惠，服務費皆另計。

初瓦高雄裕誠店

地址：高雄市左營區裕誠路448號1樓

電話：07-556-1056

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

全台「初瓦」9月23日至10月6日推出「酒國英雄戰初來」燒啤ONE SHOT排名比賽，招待冠軍免費酒水3天。圖／王品集團提供【禁止酒駕，飲酒過量有礙健康。飲酒過量，害人害己】
全台「初瓦」9月23日至10月6日推出「酒國英雄戰初來」燒啤ONE SHOT排名比賽，招待冠軍免費酒水3天。圖／王品集團提供【禁止酒駕，飲酒過量有礙健康。飲酒過量，害人害己】
參加「初瓦」高雄裕誠店獨家開幕活動，11月30日前返店消費套餐，主食可免費升級為價值179元的學生時代搖搖便當。圖／王品集團提供
參加「初瓦」高雄裕誠店獨家開幕活動，11月30日前返店消費套餐，主食可免費升級為價值179元的學生時代搖搖便當。圖／王品集團提供

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