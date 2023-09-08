《鬥陣特攻2》推出全新英雄專精模式與限時挑戰活動

暴雪娛樂今（8）日宣布於《鬥陣特攻2》正式推出全新英雄專精模式，並永久開放給所有玩家！此單人模式將考驗玩家的技巧與極限，不僅要用最快的速度穿越緊張刺激的關卡，也需應付許多訓練機器人、障礙物和彈跳板，以獲取絕佳成績。

此外，即日起至9月26日（二）推出限時活動，只要完成挑戰就能獲得專屬武器吊飾、紀念品、噴漆、頭銜等豐富的全新獎勵。

全新的訓練機器人伴隨全新關卡來臨！雖然大部分敵方訓練機器人長得很相似，但也會出現具有挑戰性的機器人讓玩家射擊、閃躲、格檔，包括坦度十足的肉盾機器人、能造成大量爆發傷害的火箭機器人、會從遠處解決目標的狙擊型機器人。這些機器人會被精心擺放在地圖各處，在保護友方機器人的同時找出消滅敵方的策略來精通關卡吧！

在英雄專精模式中，可以透過「收集徽章」和「快速通關」來獲得驚人高分。收集徽章能獲得額外分數，除小型徽章外，偶爾會出現較難獲得的大型徽章以提供更多分數，而依據抵達終點線的速度則會有黃金、白銀、青銅的結算倍率。過關時間以及收集的徽章數將決定你的星星評分。

每位英雄都有三個難度漸增的關卡，於新兵關卡中獲得至少3星評分即會開啟探員關卡，挑戰在探員關卡中得到4星以上的評分！精通某位英雄的三道關卡後，還能獲得獨特玩家頭像、專屬名牌及額外的戰鬥通行證經驗值。

此外，即日起至9月26日（二）只要完成限時活動挑戰就能領取豐富獎勵，包含一個專屬武器吊飾、紀念品、噴漆和頭銜！

《鬥陣特攻2》的所有玩家都能免費挑戰英雄專精模式，閃光、慈悲和萊茵哈特的關卡現已登場，索潔恩和溫斯頓關卡會於數週後推出，未來賽季中也將陸續開放其他英雄的關卡。即刻跳進關卡中一路閃現、衝鋒，飛向終點吧！