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碘鹽抗輻射？專家：碘含量有限且吃多有健康疑慮

中央社／ 台北8日電

日本排放含氚核處理水入海後，輻射食品議題受關注。專家提醒，服用碘片是輻射外洩時降低健康風險的緊急措施之一，碘鹽含碘比例較純碘片少很多，且鹽吃太多有健康疑慮。

日本8月24日開始排放含氚核處理水入海後，引發各界關注輻射食品議題。生活中有些食品本身就含有天然輻射，究竟要如何理解食品中的輻射，台灣科技媒體中心（SMC）邀請國內專家解析，今天發布新聞稿。

國立清華大學原子科學技術發展中心、生醫工程與環境科學系教授許芳裕指出，當看到「某種食物含輻射」的報導或論述時，建議應先了解其論述來源是否為具公信力的國際輻防組織，如國際原子能總署（IAEA）或國際放射防護委員會（ICRP）等。

天然輻射及人工核種導致的輻射，對人體均可能造成傷害。許芳裕表示，食品中多少含有天然輻射，因其原本就存在，且多屬微量，對人體的傷害可由人體自身免疫系統修復。

至於人工核種本來就不存在於食物中，多為污染所造成。許芳裕說，國際間對食品中人工核種的濃度設定安全容許值，以確保民眾避免不必要的體內曝露傷害。

許芳裕表示，含氚核處理水排海，多少會增加大眾對海鮮中可能殘留輻射疑慮，IAEA曾提出相關報告，說明依日本排放含氚廢水入海的計畫雖會增加輻射風險，但對環境的影響程度是安全可接受的，將持續關注監測，目前尚未發現任何因食用含輻射的食品或海鮮而致病或致癌的案例。

行政院原子能委員會簡任技正林貞絢說明，當發生核災釋放放射性核種，已知在食品中需注意的人工核種是碘-131、銫-134、銫-137，食藥署針對這些核種訂有「食品中原子塵或放射能污染容許量標準」。

林貞絢表示，因動植物本身吸收特性，及食品製程濃縮處理，輻射有可能會累積於食品中，以過去檢測國內進口食品的輻射，香菇粉、乾香菇、茶葉、山桑子、藍莓等，較易檢出微量輻射。

服用碘片是輻射外洩時降低健康風險的緊急措施之一。林貞絢強調，碘片為指定藥品，有最佳保護效果的特定服用時機，須依政府的指示服用，平時並不需要刻意服用碘片，服用不當反而不利身體健康。

林貞絢說，一般市售碘鹽中的碘含量有限，要達到與碘片同樣防護放射性碘-131核種的保護效果，需要食用很大量的碘鹽，人體無法一次攝取大量的碘鹽，會影響身體健康。

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