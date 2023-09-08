穿制服吃到飽免千元！JR東日本大飯店 大開「校服趴」

進入9月開學季，相約同學穿制服到星飯店吃到飽，可享優惠價免千元。JR東日本大飯店台北Brilliant鉑麗安全日餐廳主打「異國料理混搭風」，行政總主廚芦浦隆二以法式料理為基礎，加上西班牙、義大利、泰國、台灣等料理進行混搭；同步推出「校服趴･開學趣」活動，即日起至9月30日期間周一至周四的午、晚餐及周五午餐，穿著學校制服並在社群分享即可享優惠價999元。

芦浦隆二(Ryuji Yoshiura)擁有40多年料理經歷，曾在東京代官山法式料理、日系飯店和世界9國國際品牌飯店等擔任主廚，擅長將多國籍料理結合台灣多樣化的新鮮食材，演繹出獨特的美味。此次以「異國料理混搭風」為主題，鉑麗安全日餐廳除了有招牌料理「英式烤牛肉」經過舒肥再煎烤，也有法國傳統料理「法式醋溜雞」、「普羅旺斯香草烤羊肋排」，以及義大利傳統的「漁夫麵」。

此外，還有「乾燒螃蟹」、「珍珠干貝炒夏季時蔬」、「蒜香蛤蜊山藥雞湯」，與一系列開胃的酸辣泰式料理如「椰奶燉雞」、「泰式酸辣蝦湯」、「泰式綠咖哩」、「泰式腰果雞丁」、「泰式涼拌冬粉」、「泰式生春捲」等。餐檯還有台式料理小菜、壽司、生魚片、手卷及當季水果等豐富多樣的選擇。