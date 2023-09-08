快訊

遭爆住5千萬豪宅 高虹安今公布男友租約與匯款紀錄

力積電黃崇仁：假如我是台積電董座 美國投資案我會採拖延戰術

聽新聞
test
0:00 / 0:00

穿制服吃到飽免千元！JR東日本大飯店 大開「校服趴」

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
鉑麗安全日餐廳即日起至9月30日期間周一至周四的午、晚餐及周五午餐，穿著繡有學校校名或校徽制服等，並於社群媒體分享，可享有專案特惠餐價每位999元。圖／JR東日本提供
鉑麗安全日餐廳即日起至9月30日期間周一至周四的午、晚餐及周五午餐，穿著繡有學校校名或校徽制服等，並於社群媒體分享，可享有專案特惠餐價每位999元。圖／JR東日本提供

進入9月開學季，相約同學穿制服到星飯店吃到飽，可享優惠價免千元。JR東日本大飯店台北Brilliant鉑麗安全日餐廳主打「異國料理混搭風」，行政總主廚芦浦隆二以法式料理為基礎，加上西班牙、義大利、泰國、台灣等料理進行混搭；同步推出「校服趴･開學趣」活動，即日起至9月30日期間周一至周四的午、晚餐及周五午餐，穿著學校制服並在社群分享即可享優惠價999元。

芦浦隆二(Ryuji Yoshiura)擁有40多年料理經歷，曾在東京代官山法式料理、日系飯店和世界9國國際品牌飯店等擔任主廚，擅長將多國籍料理結合台灣多樣化的新鮮食材，演繹出獨特的美味。此次以「異國料理混搭風」為主題，鉑麗安全日餐廳除了有招牌料理「英式烤牛肉」經過舒肥再煎烤，也有法國傳統料理「法式醋溜雞」、「普羅旺斯香草烤羊肋排」，以及義大利傳統的「漁夫麵」。

此外，還有「乾燒螃蟹」、「珍珠干貝炒夏季時蔬」、「蒜香蛤蜊山藥雞湯」，與一系列開胃的酸辣泰式料理如「椰奶燉雞」、「泰式酸辣蝦湯」、「泰式綠咖哩」、「泰式腰果雞丁」、「泰式涼拌冬粉」、「泰式生春捲」等。餐檯還有台式料理小菜、壽司、生魚片、手卷及當季水果等豐富多樣的選擇。

餐檯上的系列甜點也不乏招牌，包括「柑橘白巧克力蛋糕」、「焦糖洋梨慕斯」、「咖啡慕斯」，以及哈根達斯冰淇淋和現場熱壓可頌。線上訂位：https://reurl.cc/ZWpqKQ或洽飯店。

JR東日本大飯店台北鉑麗安全日餐廳明亮寬敞。圖／JR東日本提供
JR東日本大飯店台北鉑麗安全日餐廳明亮寬敞。圖／JR東日本提供

義大利 餐廳 制服

延伸閱讀

男籃世界盃／格拉祖列斯28分 黑馬拉脫維亞再退一強權

劍湖山水樂園加碼限定開放日出爐 憑證購票門票最低優惠350元起

鬼月嚇破膽！恐怖喜來登年繳2萬元 會員被追打還被要求道歉

影／國產藍莓吃得到「陽光味」 台中10大飯店樂當通路

相關新聞

穿制服吃到飽免千元！JR東日本大飯店 大開「校服趴」

進入9月開學季，相約同學穿制服到星飯店吃到飽，可享優惠價免千元。JR東日本大飯店台北Brilliant鉑麗安全日餐廳主打...

中秋節加菜！ 姓名對中「瀧厚中秋」」中1字牛排免費升級、中2字肉量雙倍、3字全中享整桌75折

瀧厚牛排秋節加菜！ 姓名對中「瀧厚中秋」」中1字牛排免費升級、中2字肉量雙倍、3字全中享整桌75折

週末優惠快追！ 7-ELEVEN霜淇淋買1送1、全家霜淇淋9元爽吃　思樂冰特大杯只要39元

週末優惠快追！ 7-ELEVEN霜淇淋買1送1、思樂冰特大杯只要39元 全家霜淇淋「一條件」9元爽吃

又出包了？網PO好市多鮭魚煮熟見「一物」 內行人解答：常有的事

又出包？近期出現不少食安問題，弄得人心惶惶，即使是在家烹調都要繃緊神經。有名網友在社團發問，表示自己在好市多買了鮭魚，經過烹調後發現有白白的「異物」從魚肉間浮出，於是向廣大的網友詢問「請問～這是蟲？還

必勝客「買1送3」！月見韓式烤五花比薩、懶人烤爐登場

隨著中秋節即將到來，必勝客將推出應景的「月見韓式烤五花比薩」，讓明月般的外型，陪伴民眾一同度過佳節。同時必勝客還新推出「...

6片鮭魚肚＋鮭魚卵！壽司郎「鮭山島2.0」限時回歸

繼去年推出巨型壽司「鮭山島」，創下首週銷售2.5萬盤的紀錄後，連鎖迴轉壽司「壽司郎」自即日起再度限時推出「鮭山島2.0」...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦