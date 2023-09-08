時尚與科技的極致力作！三星Galaxy Z Fold5 Thom Browne Edition限量版登場

三星電子不僅致力創新科技，亦潛心鑽研產品設計，多年來攜手各大時尚品牌推出跨界合作商品，屢屢掀起討論與搶購風潮。繼Samsung Galaxy Z Fold5發表後，以再進化的設計工藝與進階效能掀起摺疊旋風，三星今天（9月8日）宣布再度與美國紐約時裝品牌Thom Browne合作，推出Samsung Galaxy Z Fold5 Thom Browne Edition限量版，在Samsung Galaxy Z Fold5獨樹一格的摺疊美學中，揉合Thom Browne的雋永設計，科技與時尚語彙相互交融，成就個性尖端之作。

Samsung Galaxy Z Fold5 Thom Browne Edition限量版以Thom Browne的黑領結元素為概念發想，承襲品牌紅、白、藍三色條紋經典識別，偶綴以一抹奢華的金色飾邊畫龍點睛，創造細節滿載的視覺盛宴。Samsung Galaxy Z Fold5以三色線條大膽構築機身主體，開闔時金色轉軸低調卻又自信地展現存在感；Samsung Galaxy Watch6則以黑色壓紋皮革結合金色錶殼與錶扣，與手機相得益彰；盒裝隨附S Pen Fold Edition專屬Fold系列S Pen觸控筆及手機皮革保護殼、專屬Samsung Galaxy Watch6皮革錶帶、充電線及旅充頭等配件，處處可見Thom Browne時尚設計蹤跡。

三星歷經多年技術淬鍊，推出新一代摺疊力作Samsung Galaxy Z系列，Samsung Galaxy Z Fold5採用全新Flex Hinge轉軸結構，使機身更為平整；搭載高通Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy處理器，裝載出色的強悍效能；寬闊的7.6吋內頁螢幕，不僅具備沉浸式視覺感，亦能藉此同時靈活操作多個應用程式，搭配S Pen盡情釋放生產力，無論娛樂、工作都能得心應手。配對Samsung Galaxy Watch6無縫串聯行動裝置生態圈，能在手錶上快速查看手機通知、回覆訊息，或是在手機觀看健康偵測數據與追蹤睡眠情形。