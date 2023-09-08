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9元餐券限時搶！易遊網旅遊節下殺4折 再抽日本機加酒

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
搶便宜機票，大灣區航空香港買一送一。圖／易遊網提供
搶便宜機票，大灣區航空香港買一送一。圖／易遊網提供

搶攻秋冬旅遊商機，易遊網「99會員旅遊節」即日起至9月13日開跑，祭出全站旅遊商品下殺4折起的超狂優惠外，9月11至13日每天中午12點，共有6支商品將以超狂9元銅板價限量搶購，包含遠雄海洋公園、劍湖山等門票，以及王品西堤牛排餐券等。此外，為回饋會員，除了依會員級別加碼發送折扣碼，最高可領取900元，還有會員限定「百元商品」限量搶，像是韓國虛擬網卡99元、饗食天堂餐券299元等。以易遊網APP下單，單筆滿5千元還有機會抽中「日本機加酒」。

想搶便宜機票，大灣區航空香港機票限時買一送一，每人含稅5,340元起；新加坡航空祭出兩人成行享8折優惠，飛新加坡每人含稅8,663元起、飛峇里島每人含稅8,909元起、飛墨爾本每人含稅21,221元起，折後最高激省超過5千元。想要規劃長程旅遊，中國南方航空歐洲、紐澳全航線下殺95折，飛巴黎每人含稅27,926元起、飛雪梨每人含稅17,236元起、飛奧克蘭每人含稅24,868元起。

喜歡放空跟團旅行，推薦「韓國首爾5日團」每人含稅9,500元起、「日本京阪奈5日團」每人最低免2萬5千元；早鳥搶訂明年寒假行程，推薦「東京雙樂園5日團」每人含稅38,000元起、「東京箱根5日團」第2人享現減4,000元優惠，折後29,900元起。

號稱史上最大來台郵輪「MSC地中海郵輪 榮耀號」，明年航程也開放預購，於明年1到3月和6月出發，航程共有4~6天沖繩、宮古島、石垣島等組合，早鳥最高可省6千元，每人18,900元起。

此外，國內飯店也有優惠，全台唯一遊艇碼頭酒店「台南福爾摩沙遊艇酒店」每晚含稅2,990元起；以日系清新時尚風格打造的「台南禧榕軒大飯店」下殺65折外再贈早餐，每晚含稅3,112元起；全新開幕的設計輕旅「福容徠旅高雄館」也祭出54折優惠，每晚含稅2,399元起；若想找2千有找的小資專案，推薦「頭等艙飯店 台中綠園道館」每晚含稅1,872元起，以及位在花蓮市區的「花蓮麗軒國際飯店」全房型含早餐享7折、每晚含稅1,736元起。

更多資訊可查易遊網

史上最大來台郵輪「MSC地中海郵輪 榮耀號」預購明年航早鳥最高省6千。圖／提供
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東京5日團將造訪全新開幕哈利波特影城。圖／旅遊作家三小a提供
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易遊網 新加坡航空 便宜機票 美食

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