看好北海道冬季旅遊 台灣虎航攜手Club Med推滑雪行程

台灣虎航宣布即日起至10月31日，與Club Med合作，推出搭配台灣虎航桃園-札幌（新千歲）來回機票的「Club Med北海道雪村5天4夜行程」新台幣62,800元起的限期優惠價；其中，前100名入住Club Med Sahoro 雪村（限4歲以上），再加贈「全套雪具1日免費租借」，更多行程相關優惠請詳見台灣虎航活動網頁。

台灣虎航表示，自去年10月開航桃園-札幌（新千歲）航線後，包括原有的北海道函館及旭川航點，台灣虎航提供旅客玩樂北海道最豐富多元的航點選擇。看好北海道的冬季旅遊熱潮，特別是滑雪行程愈來愈受到國人的喜愛，台灣虎航宣布與Club Med合作推出全包式滑雪假期，讓滑雪愛好者擁有全套式服務，盡情享受滑雪的樂趣。

台灣虎航指出，此次行程選擇涵蓋的雪村包括Club Med Tomamu、Club Med Kiroro Peak行館、Club Med Kiroro Grand本館及Club Med Sahoro等共4間。其中，Club Med Tomamu不僅曾獲知名旅遊評論網站《TripAdvisor》評鑑為第一名外，比鄰大雪山國立公園的 Club Med Sahoro還設有露天加拿大浴，最適合在滑雪後泡在熱水中擺脫一整天疲累，同時欣賞被白雪覆蓋的樹林美景；最後再由北海道在地漁獲美食滿足味蕾，讓身心靈得到充分滿足。

全包式滑雪假期不僅包含台灣虎航來回機票、舒適住宿、雪票、分級分齡滑雪教學外，亦提供享用當地美食、夜間主題派對活動，以及一系列滿足身心靈的活動選擇，像是露天風呂、溫水泳池、雪地健行體驗等，可充分沉浸在北國的冬季風情中。