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2023秋妝百搭潮流！屈臣氏分享「秋色多巴胺妝容」

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
屈臣氏美容顧問分享「秋色多巴胺妝容」，從潮流配色到魔鬼細節打造低調奢華時尚氛圍。圖／屈臣氏提供
屈臣氏美容顧問分享「秋色多巴胺妝容」，從潮流配色到魔鬼細節打造低調奢華時尚氛圍。圖／屈臣氏提供

創造快樂、增加幸福感的多巴胺熱潮在全球持續延燒，繽紛亮麗的多巴胺妝容更是今年夏季美妝大勢，但明亮撞色搭配卻讓不少低調女孩望而卻步。時序邁入秋季，延續多巴胺熱潮，屈臣氏美容顧問分享「秋色多巴胺妝容」，結合紐約時裝週2023秋冬流行色趨勢及時下最潮彩妝手法，在日常生活也能盡情享受閃耀時尚。

隨著秋天來臨，各大彩妝品牌紛紛推出秋冬新品，琳瑯滿目的豐富選色卻讓化妝新手們無從下手，屈臣氏美容顧問親授超實用秋季多巴胺彩妝配色技巧，可根據個人膚色，從時裝週秋冬流行色中多種亮麗色彩搭配彩度較低的大地色系，打造百搭低調時尚感妝容。如果是偏暖調膚色，推薦選擇同樣暖色系彩妝，例如秋冬必備大地色搭配大麗紅、高曝光黃等流行色，加深妝容深邃感，同時避免彩妝與膚色反差太大，讓整體氣色看起來更佳；而冷系膚色則可以選擇帶有冷灰色調的跳色搭配，如溫柔桃、波斯寶石紫、狂歡節玻璃綠、日蝕藍等，不僅顯白，更能呈現出肌膚透明感。推薦商品包括「essence烏蘇拉眼影盤」、「INTEGRATE光燦甜星眉眼盤限定組PK312」、「艾杜紗微暮絲絨雙色眼影＃13暖陽橙花」。

除了色彩搭配，如果想要進一步提升妝容精緻度，在眼妝方面建議冷色調肌膚的人嘗試運用時裝週對比顏色，加上時下流行的雙眼線，例如紅褐色的眼影加上寶石紫的隱形眼鏡，再搭配藍色眼線做最後的點綴，達到眼睛放大、眼神深邃度加倍的效果；暖調膚色的人則可以選擇紅橙色眼影與大地色系睫毛膏，搭配棕褐色眼線，透過清新、溫暖的色調，充分展現自信亮麗。在眾人皆選用大範圍的多巴胺撞色彩妝搭配時，不妨運用眼線、睫毛等眼妝細節勾勒出獨特的個性魅力。推薦商品包括「凱婷凝色柔滑眼線膠筆N BU-2」、「FreshO2微醺日落6色眼影盤」、「MKUP狠大眼睫毛膏－可可咖啡」。

2023年彩妝趨勢中，腮紅可說是整體妝容最重要的部分，屈臣氏美容顧問分享2大腮紅畫法：想要營造微醺萌妹感，可以使用蜜桃色、珊瑚色等膨脹色腮紅，刷在眼下C字的位置，畫出韓系減齡氛圍；個性酷妹則建議挑選無花果色、奶茶色等收縮色腮紅，由顴骨暈染至斜下方蘋果肌位置，輕鬆打造歐美成熟系妝感。屈臣氏美容顧問建議在妝容重點集中於眼妝或腮紅時，使用彩度較低的緞光質地唇彩作為結尾，以低調時尚多巴胺妝點閃耀秋色。推薦商品包括「heme特調腮紅」、「rom&nd勝過臉頰腮紅」、「heme極致緞光唇膏」。

MKUP狠大眼睫毛膏－可可咖啡，屈臣氏即日起至9月20日特價323元。圖／屈臣氏提供
MKUP狠大眼睫毛膏－可可咖啡，屈臣氏即日起至9月20日特價323元。圖／屈臣氏提供
FreshO2微醺日落6色眼影盤，售價440元。圖／屈臣氏提供
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rom&nd勝過臉頰腮紅＃N02微醺葡萄，屈臣氏即日起至9月20日特價340元。圖／屈臣氏提供
rom&nd勝過臉頰腮紅＃N02微醺葡萄，屈臣氏即日起至9月20日特價340元。圖／屈臣氏提供
heme特調腮紅＃05 Light Lilac，屈臣氏即日起至9月20日特價249元。圖／屈臣氏提供
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heme極致緞光唇膏＃05 Roasted Brick，屈臣氏即日起至9月20日特價299元。圖／屈臣氏提供
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rom&nd勝過臉頰腮紅＃N01烘烤堅果，屈臣氏即日起至9月20日特價259元。圖／屈臣氏提供
rom&nd勝過臉頰腮紅＃N01烘烤堅果，屈臣氏即日起至9月20日特價259元。圖／屈臣氏提供
heme特調腮紅＃06 Rosy Tan，屈臣氏即日起至9月20日特價249元。圖／屈臣氏提供
heme特調腮紅＃06 Rosy Tan，屈臣氏即日起至9月20日特價249元。圖／屈臣氏提供
essence限定迪士尼壞壞烏蘇拉眼影盤，屈臣氏即日起至9月20日特價379元。圖／屈臣氏提供
essence限定迪士尼壞壞烏蘇拉眼影盤，屈臣氏即日起至9月20日特價379元。圖／屈臣氏提供
艾杜紗 微暮絲絨雙色眼影＃13暖陽橙花，屈臣氏即日起至9月20日特價408元。圖／屈臣氏提供
艾杜紗 微暮絲絨雙色眼影＃13暖陽橙花，屈臣氏即日起至9月20日特價408元。圖／屈臣氏提供
凱婷 凝色柔滑眼線膠筆N BU-2，屈臣氏即日起至9月20日特價289元。圖／屈臣氏提供
凱婷 凝色柔滑眼線膠筆N BU-2，屈臣氏即日起至9月20日特價289元。圖／屈臣氏提供
heme極致緞光唇膏＃01 Rosy Taupe，屈臣氏即日起至9月20日特價299元。圖／屈臣氏提供
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彩妝 眼影盤 屈臣氏

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