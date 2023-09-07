蝦皮購物「9.9超級購物節」新北市奪暖身訂單冠軍！倒數2天蝦皮直播豪灑限量1折券

年末首波電商購物盛宴「9.9超級購物節」倒數2天，蝦皮購物活動頁瀏覽人次已攀升至近300萬，暖身期間由新北市勇奪下單量冠軍，18～24歲的年輕族群則拿下加購數量冠軍。

蝦皮購物「9.9超級購物節」9月9日當天除了將祭出「強品億萬補貼」百樣夯品下殺9元起，也加碼挑戰電商最高刷卡優惠，9月9日刷國泰世華蝦皮購物聯名卡登錄最高享25%蝦幣回饋，領卡友專屬商城優惠券結帳再享85折。此外，「9.9超級購物節」開跑後已累計超過800萬人次觀看的蝦皮直播，也將在9月8日、9月9日送優惠，5大時段到蝦皮直播任一直播間即可領取限量1折券最高現折1,500元，更加碼豪灑滿499元折100元優惠券給首次於蝦皮直播下單的用戶。

根據蝦皮購物統計，今年「9.9超級購物節」暖身期間「居家生活」品類再度問鼎熱銷冠軍，總計共賣出近55萬個口罩、破2萬包濕紙巾，顯見消費者已做好趁檔期補貨日常用品的準備；而在今年出國旅遊的熱潮推動下，日韓歐美等熱門旅遊地的網卡也登入熱銷排行榜，狂賣超過7千張；此外，高單價3C、家電商品也成為消費者大檔期間的下單熱門選擇，平均萬元起跳的掃地機器人、手機每日皆售出近百台。

為了讓消費者9月9日當天盡情血拚熱銷夯品，蝦皮購物除了「全站199元起免運」外，超狂「強品億萬補貼」更精選最常被放入購物車的日常用品「倍潔雅蝦皮聯名衛生紙」、「MIHONG米鴻生醫高效益生菌」等百大夯品限時限量9元起瘋搶；同時提供全站85折券、商城85折券、商城指定品類88折券，原價66,999元的「Roborock S8 Pro Ultra掃地機器人」優惠價格搭配商城指定品類88折券最高再折5,000元，只要32,383元激省價帶回家。9月9日當天下滿9單還有機會抽中價值5萬元的清空購物車大獎。

最吸用戶黏著度的蝦皮遊戲也在「9.9超級購物節」準備了實質好康，檔期間「蝦皮泡泡王」、「蝦蝦果園」等6款遊戲至今已吸引近超過2,000萬人次參與。9月9日當天進站玩「寶箱遊戲」，動動手指就有機會帶回老爺酒店高級住宿券。

檔檔吸引萬人在線倒數的跨夜直播，也將在9月8日晚上6點30分攜手何美、董仔、粿粿等藝人網紅登場，「9.9超級購物節」跨夜直播將首度前往桃園青埔新光影城闖關，準時看直播就有機會獲得Apple Watch、iPad、AirPods Pro 2等總價30萬元好禮，提前上傳購物車截圖，還有機會獨得價值萬元優惠券。