李奧納多新超模女友「盛世美顏」演繹Michael Kors頂級女裝
是舒淇的最愛，也曾隨著林志玲、超模娜歐蜜坎貝兒等人登上雜誌封面的Michael Kors Collection系列頂級女裝，最新秋冬形象廣告擔綱主角的不是其他人，而是近期話題人物，影帝李奧納多狄卡皮歐' rel='李奧納多狄卡皮歐' data-rel='/2/102311' class='tag'>李奧納多狄卡皮歐的新女友Vittoria Ceretti，憑藉超強氣場讓人留下深刻印象！
李奧納多狄卡皮歐近期被多次拍到與超模Vittoria Ceretti出雙入對，更被捕捉到兩人在伊比薩小島夜店熱吻，因此新戀情曝光。對比李奧納多前女友Gigi Hadid資歷來說，Vittoria Ceretti可是絲毫不遜色，而且還是時尚老佛爺Karl生前的繆思之一，也是時裝雜誌封面常客。此次替Michael Kors Collection系列頂級女裝拍攝形象廣告，除了不時秀出超長美腿之外，犀利的眼神與強大氣場，讓人頓時忘了畫面中還有一名模特兒。設計師Michael Kors先生提到：「在創作這一系列時，我腦中浮現的是70年代對我個人成長影響至深的人和事物，包括那些傑出的女性和我曾生活過的街區」，於是形象廣告選在格林威治村和華盛頓廣場公園拍攝，切合系列主題。
Michael Kors Collection秋冬系列藉由服裝比例打造視覺焦點，用長款落地大衣和造型誇張的斗篷搭配高開衩長裙、短裙或是短褲，體現低調奢華。斜紋、開衩和精巧的針織衣勾勒身體線條，同時以腰帶打造視覺重心，而閃亮連身長褲被打造成一種新式晚裝。另外系列配飾呈現更柔和、更自由的灑脫魅力，包括Gloria腰帶、Ali流蘇手拿包、休閒的Gloria郵差包和經典的Campbell旅行包、隨興的Dede肩背包以迷你尺寸登場，各式長短靴更是輕鬆搭配造型。
而義大利高級鞋履及配飾品牌TESTONI新秋冬系列涵蓋代表性的正式穿著及日常休閒， 並延續品牌對耐用、獨特、歷久彌新的核心產品追求。因此無論是招牌牛津鞋還是方型輪廓的手提袋，都能與街頭服飾、正式的日常著裝來配搭。呼應時尚、金融和旅遊的交匯點的米蘭城市氛圍，並為所有人設計，不拘任何場合的鞋履與袋包。
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