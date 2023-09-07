李奧納多新超模女友「盛世美顏」演繹Michael Kors頂級女裝

是舒淇的最愛，也曾隨著林志玲、超模娜歐蜜坎貝兒等人登上雜誌封面的Michael Kors Collection系列頂級女裝，最新秋冬形象廣告擔綱主角的不是其他人，而是近期話題人物，影帝李奧納多狄卡皮歐' rel='李奧納多狄卡皮歐' data-rel='/2/102311' class='tag'>李奧納多狄卡皮歐的新女友Vittoria Ceretti，憑藉超強氣場讓人留下深刻印象！

李奧納多狄卡皮歐近期被多次拍到與超模Vittoria Ceretti出雙入對，更被捕捉到兩人在伊比薩小島夜店熱吻，因此新戀情曝光。對比李奧納多前女友Gigi Hadid資歷來說，Vittoria Ceretti可是絲毫不遜色，而且還是時尚老佛爺Karl生前的繆思之一，也是時裝雜誌封面常客。此次替Michael Kors Collection系列頂級女裝拍攝形象廣告，除了不時秀出超長美腿之外，犀利的眼神與強大氣場，讓人頓時忘了畫面中還有一名模特兒。設計師Michael Kors先生提到：「在創作這一系列時，我腦中浮現的是70年代對我個人成長影響至深的人和事物，包括那些傑出的女性和我曾生活過的街區」，於是形象廣告選在格林威治村和華盛頓廣場公園拍攝，切合系列主題。

超模Vittoria Ceretti（右）與名模Anok Yai共同詮釋Michael Kors Collection系列頂級女裝形象廣告。圖／MICHAEL KORS提供

Michael Kors Collection秋冬系列藉由服裝比例打造視覺焦點，用長款落地大衣和造型誇張的斗篷搭配高開衩長裙、短裙或是短褲，體現低調奢華。斜紋、開衩和精巧的針織衣勾勒身體線條，同時以腰帶打造視覺重心，而閃亮連身長褲被打造成一種新式晚裝。另外系列配飾呈現更柔和、更自由的灑脫魅力，包括Gloria腰帶、Ali流蘇手拿包、休閒的Gloria郵差包和經典的Campbell旅行包、隨興的Dede肩背包以迷你尺寸登場，各式長短靴更是輕鬆搭配造型。

義大利高級鞋履及配飾品牌TESTONI新秋冬系列涵蓋代表性的正式穿著及日常休閒， 並延續品牌對耐用、獨特、歷久彌新的核心產品追求。圖／TESTONI提供

而義大利高級鞋履及配飾品牌TESTONI新秋冬系列涵蓋代表性的正式穿著及日常休閒， 並延續品牌對耐用、獨特、歷久彌新的核心產品追求。因此無論是招牌牛津鞋還是方型輪廓的手提袋，都能與街頭服飾、正式的日常著裝來配搭。呼應時尚、金融和旅遊的交匯點的米蘭城市氛圍，並為所有人設計，不拘任何場合的鞋履與袋包。

超模Vittoria Ceretti（左）與名模Anok Yai共同詮釋Michael Kors Collection系列頂級女裝形象廣告。圖／MICHAEL KORS提供

超模Vittoria Ceretti（右）與名模Anok Yai共同詮釋Michael Kors Collection系列頂級女裝形象廣告。圖／MICHAEL KORS提供

超模Vittoria Ceretti（左）與名模Anok Yai共同詮釋Michael Kors Collection系列頂級女裝形象廣告。圖／MICHAEL KORS提供

超模Vittoria Ceretti（左）與名模Anok Yai共同詮釋Michael Kors Collection系列頂級女裝形象廣告。圖／MICHAEL KORS提供

超模Vittoria Ceretti（右）與名模Anok Yai共同詮釋Michael Kors Collection系列頂級女裝形象廣告。圖／MICHAEL KORS提供

Michael Kors Collection系列Dede迷你板栗色鱷魚壓紋肩背包，36,800元。圖／MICHAEL KORS提供

Michael Kors Collection系列灰褐色雙面羊毛斗篷，約10萬2,100元。圖／MICHAEL KORS提供

Michael Kors Collection系列駝色羊毛大衣，約19萬1,700元。圖／MICHAEL KORS提供

Michael Kors Collection系列Ali灰色中跟長靴，37,000元。圖／MICHAEL KORS提供

Michael Kors Collection系列象牙白羊毛大衣，約22萬3,700元。圖／MICHAEL KORS提供

Michael Kors Collection系列Gloria森林綠蟒蛇壓紋腰帶，25,500元。圖／MICHAEL KORS提供