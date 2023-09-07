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鳳小岳不當安靜的美男子了！首次挑戰越野跑 上下坡、攀岩都不喊苦

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
鳳小岳擔任戶外專業鞋履MERRELL品牌大使，首次參與越野跑就嘗試了多元地形。圖／MERRELL提供
鳳小岳擔任戶外專業鞋履MERRELL品牌大使，首次參與越野跑就嘗試了多元地形。圖／MERRELL提供

鳳小岳打破你的既定印象，擔任戶外專業鞋履MERRELL品牌大使，首次參與越野跑就嘗試了多元地形，挑戰上下坡、攀岩、泥巴地，完成了將近12小時的拍攝，完全不像是過去給人紳士有禮的形象，反而多了野性男人味！

或許是出演綜藝節目「光露營就很忙了」讓品牌看見鳳小岳除了高顏值之外，從事戶外活動也很在行！於是MERRELL邀請了鳳小岳來擔任品牌大使，並演繹全新越野跑鞋，特別選在實景來拍攝系列形象廣告，無論是多困難的地形，即使再狼狽再累，都不曾喊苦。還包括因應都市生活型態穿著，鳳小岳也以休閒正裝詮釋這系列沙色、白色等淺色系鞋款，展現無論是穿搭外型還是機能科技，皆能輕鬆穿梭在都市與郊外之間，同時顛覆消費者對於越野跑鞋多為亮色系的刻板印象。

鳳小岳也以休閒正裝詮釋AGILITY PEAK 5系列沙色、白色等淺色系鞋款。圖／MERRELL提供
鳳小岳也以休閒正裝詮釋AGILITY PEAK 5系列沙色、白色等淺色系鞋款。圖／MERRELL提供

同樣是針對越野跑的需求而設，The North Face的Summit巔峰系列機能更加強大！像是防水透氣外套採用FUTURELIGHTTM 3L外層，奈米紡紗工藝讓外套外層更具防護性和舒適性，既輕量化更具有防水和透氣雙重性能。而越野跑必備短袖T恤採用修身剪裁，領口壓條處理，有效提升穿著舒適度，側身下襬開叉設計讓跑動更靈活。不可錯過的還有VECTIV Pro越野跑鞋，搭載新一代VECTIV 2.0全掌3D碳纖維承托板，還有專為亞洲消費者量身打造的加寬D鞋楦，更加適合高強度長距離競速比賽穿著。

The North Face巔峰系列男款白色吸濕排汗經典Logo短袖T恤，3,880元。圖／The North Face提供
The North Face巔峰系列男款白色吸濕排汗經典Logo短袖T恤，3,880元。圖／The North Face提供

The North Face巔峰系列男款珊瑚紅VECTIV中底強力抓地野跑鞋，11,380元。圖／The North Face提供
The North Face巔峰系列男款珊瑚紅VECTIV中底強力抓地野跑鞋，11,380元。圖／The North Face提供

The North Face巔峰系列女款黑綠拼接VECTIV中底抓地舒適耐穿野跑鞋，7,380元。圖／The North Face提供
The North Face巔峰系列女款黑綠拼接VECTIV中底抓地舒適耐穿野跑鞋，7,380元。圖／The North Face提供

The North Face巔峰系列藍色防水透氣可打包連帽衝鋒衣，14,880元。圖／The North Face提供
The North Face巔峰系列藍色防水透氣可打包連帽衝鋒衣，14,880元。圖／The North Face提供

越野 品牌 鳳小岳

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