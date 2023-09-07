鳳小岳不當安靜的美男子了！首次挑戰越野跑 上下坡、攀岩都不喊苦
鳳小岳打破你的既定印象，擔任戶外專業鞋履MERRELL品牌大使，首次參與越野跑就嘗試了多元地形，挑戰上下坡、攀岩、泥巴地，完成了將近12小時的拍攝，完全不像是過去給人紳士有禮的形象，反而多了野性男人味！
或許是出演綜藝節目「光露營就很忙了」讓品牌看見鳳小岳除了高顏值之外，從事戶外活動也很在行！於是MERRELL邀請了鳳小岳來擔任品牌大使，並演繹全新越野跑鞋，特別選在實景來拍攝系列形象廣告，無論是多困難的地形，即使再狼狽再累，都不曾喊苦。還包括因應都市生活型態穿著，鳳小岳也以休閒正裝詮釋這系列沙色、白色等淺色系鞋款，展現無論是穿搭外型還是機能科技，皆能輕鬆穿梭在都市與郊外之間，同時顛覆消費者對於越野跑鞋多為亮色系的刻板印象。
同樣是針對越野跑的需求而設，The North Face的Summit巔峰系列機能更加強大！像是防水透氣外套採用FUTURELIGHTTM 3L外層，奈米紡紗工藝讓外套外層更具防護性和舒適性，既輕量化更具有防水和透氣雙重性能。而越野跑必備短袖T恤採用修身剪裁，領口壓條處理，有效提升穿著舒適度，側身下襬開叉設計讓跑動更靈活。不可錯過的還有VECTIV Pro越野跑鞋，搭載新一代VECTIV 2.0全掌3D碳纖維承托板，還有專為亞洲消費者量身打造的加寬D鞋楦，更加適合高強度長距離競速比賽穿著。
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