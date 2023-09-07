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快時尚不炒短線了！邀潮牌設計師入主品牌 聯名系列將成絕響？

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
快時尚H&M宣布與潮牌設計師Heron Preston（左一）達成長期夥伴關係，除了成立H2平台之外，還會重點關注品牌男裝，提升產品種類和消費者體驗。圖／H&M提供
快時尚H&M宣布與潮牌設計師Heron Preston（左一）達成長期夥伴關係，除了成立H2平台之外，還會重點關注品牌男裝，提升產品種類和消費者體驗。圖／H&M提供

流行品牌推出聯名系列，的確是容易引起話題且能迅速聚焦，但長期來看若是既有產品沒有優化，對品牌來說都是一個炒短線的策略。於是快時尚H&M就宣布了和曾獲得美國時尚奧斯卡（CFDA）最佳新銳設計師的Heron Preston達成長期夥伴關係，除了成立H2平台之外，還會重點關注品牌男裝，提升產品種類和消費者體驗。

既有同名高端潮牌，Heron Preston也曾與Off-White、Nike和Calvin Klein等品牌合作過，更是當前最炙手可熱的設計師之一。因此憑藉上述的經驗，H&M邀請了Heron Preston一同成立新平台「H2」，將擔任像是設計諮詢角色，以及發掘年輕的創意人並給予指導，以及致力永續時尚創新計劃等。H&M體認到品牌發展和時尚、文化不斷變化習習相關，因此合作關係中Heron Preston最重要的任務就是擔任全男裝設計顧問，這也是品牌在銷售上較為孱弱的部分。

高端潮牌設計師Heron Preston偏好飽和橘色，因此未來在H&M男裝中，可能會大量出現類似的產品。圖／H&M提供
高端潮牌設計師Heron Preston偏好飽和橘色，因此未來在H&M男裝中，可能會大量出現類似的產品。圖／H&M提供

同時Heron Preston還會透過提升H&M的日常穿著，並合作推出特別系列，把他招牌風格帶全球消費者。換句話說，Heron Preston可能會循Jonathan Anderson、Clare Waight Keller等設計師之於UNIQLO的方式在H&M旗下推出限定系列。而相似作法，包括adidas或是New Balance都早一步分別與高端潮牌Fear Of God、設計師Teddy Santis合作，操刀品牌部分系列產品。所以未來與外部品牌跨界聯名的部分，是否會逐步減少？消費者跟市場也都在等著看後續發展。

高端潮牌設計師Heron Preston偏好飽和橘色，因此未來在H&M男裝中，可能會大量出現類似的產品。圖／H&M提供
高端潮牌設計師Heron Preston偏好飽和橘色，因此未來在H&M男裝中，可能會大量出現類似的產品。圖／H&M提供

設計師 品牌 H&M UNIQLO Nike

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