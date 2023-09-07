從張愛玲到張國榮 「說吧，香港」壓軸台北藝術節

聯合報／ 記者陳宛茜／台北即時報導
2023台北藝術節的壓軸節目—「再拒劇團」所帶來的《說吧，香港》即將登場。左起為：導演黃思農、詩人廖偉棠、音樂人黃衍仁。圖／台北表演藝術中心提供，攝影／趙紹伯
2023台北藝術節的壓軸節目—「再拒劇團」所帶來的《說吧，香港》即將登場。左起為：導演黃思農、詩人廖偉棠、音樂人黃衍仁。圖／台北表演藝術中心提供，攝影／趙紹伯

香港藝人張國榮2003年於高樓一躍而下，一代巨星傳奇落幕，之後台港共同經歷SARS事件。香港詩人廖偉棠以詩作「二零零三年，一個躍下的人」融合這兩件台港人的集體回憶。「再拒劇團」所帶來的《說吧，香港》，以廖偉棠的15首編年組詩為主旋律，描繪200年來波瀾壯闊的香港歷史，成為2023台北藝術節的壓軸節目，9月30日、10月1日在中山堂中正廳演出。

《說吧，香港》演出結合詩歌及劇場形式，以人物誌的方式描繪香港200年的歷史，揉合環境音樂、民謠、龐克、圓舞曲、聲響演奏、地水南音等音樂型態。導演黃思農攜手台港兩地的金馬獎音樂人黃衍仁和曾韻方，為詩作譜曲演唱，並加入演員鄭尹真、禤思敏，以華語、粵語雙語朗誦詩作，述說香港這座島嶼兩百年來所歷經的流變。

「粵語的抑揚頓挫本身便有一種音樂性。」黃衍仁表示，粵語與華語的音樂性不同，兩者在不同音樂的加成下，讓整部作品在聽覺上有著豐富的層次。」

廖偉棠則表示，原創詩作是粵語、華語版本都有，演出時國語跟粵語交替。比如張愛玲的口吻不可能說粵語，而盧亭就是香港大嶼山的先民必須用粵語。甚至有一首詩的主角是妓女，則選擇純口語。「當聲音成為劇場裡最重要的敘事方式，包括你使用什麼擴音器，大聲公，喇叭，或肉身。用或不用麥克風等，都有其意義。」黃思農表示。

《說吧，香港》也讓音樂風格呼應詩作。如〈一九零七年，蠻雲〉描寫當時香港繁榮樣貌下，娼妓業的興盛與衍伸的女妓男客愛情故事，音樂便以庶民音樂「地水南音」的風格相互呼應；〈一九六七年，青少年哪吒〉的背景為1967年香港人反英國政府的六七暴動事件，在詩中帶出了暴動事件中第一位殞落的平民—14歲的理髮學徒陳永祥，音樂的選擇則使用搖滾曲風帶出暴動現場的既視感。

廖偉棠也將台灣民眾熟知的雨傘革命與反送中運動放入演出之中。他表示，過去幾年香港有很多新的壓力出現、新的焦慮、新的痛苦，新的版本應該要把這些都納入，「因此這個作品從誕生到現在，還在不斷在生長，如同現在香港的轉變。」

廖偉棠表示，《說吧，香港》的結尾，有一首詩名叫做〈我夢見一個未來的香港人〉，「我希望這個作品不要停留在一連串的歷史事件上，而是更延伸到未來。」

●2023台北藝術節《說吧，香港》將於9月30日至10月1日於中山堂中正廳演出，邀請觀眾一同見證香港200年的歷史更迭，購票資訊可至OPENTIX兩廳院文化生活，或至北藝中心-台北藝術節官網查詢。

香港 華語

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