豬腳店訂價收小費 國稅局：應開發票

獲得米其林必比登推介的台中知名餐廳「富狀元豬腳」，公告自9月2日起，店內「外帶收5元小費、內用收10元小費」，引發熱議。蔡姓業者表示，這是鼓勵客人自願投小費，沒強制，小費全數給員工，把服務做得更好。但中區國稅局表示，以店家名義收小費，屬於銷售額，應開發票及課稅，並要求店家一周內改善，否則依違反營業稅法開罰。

連4年獲得米其林必比登推薦的「富狀元豬腳」，店門口近期張貼公告「外帶收5元小費、內用收10元小費」，有網友指出，「當你在櫃檯結帳完後，店員會提醒你記得投入小費，投在櫃檯的小豬裡，不投還不行」。

蔡老闆表示，菲律賓及美國等國家都有小費文化，台灣普遍沒小費制度，「富狀元豬腳」推動小費制度可說是「小吃店創舉」，實施後員工都超開心，福利變好後，工作動力更高，目前店內生意不受影響，顧客仍絡繹不絕。

不過，中區國稅局銷售稅組指出，派員了解，店家稱是員工自發性發起，且沒強制收小費。但小費有訂價，又放豬公統一收費，如何轉發、分配，外界不得而知。國稅局認為，客觀上來看屬「服務費」性質，照稅款規定須列入銷售額，應開發票及課稅，要求店家一周內改善，包括公告清楚與不訂價及放豬公等，如果還是界定為服務費，就要開發票，否則將依違反營業稅法開罰。

至於在門口貼公告是否「明確揭露資訊」，消保官認為還是不夠。法制局表示，若屬商品售價，非可選擇不給的小費性質，屬消費重要資訊，業者須於交易時清楚且完整揭露。