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48歲賈靜雯超逆齡現身！曝光越來越年輕的秘密不靠醫美
身為DIOR迪奧保養大使的賈靜雯，為了品牌全新上市的迪奧精萃再生玫瑰源萃，以一襲黑色素雅連身洋裝，用著倒轉肌齡的樣貌現身。48歲的賈靜雯表示在這段時間，也沒有停止工作，不停的自我挑戰跟訓練，接了一個演員工作之外的活動，也讓自己改變了許多，而體重數字變化下，覺得女人對抗這樣的改變是可以接受的，也讓認同自己成為一種自信。
忙碌的日常生活中，賈靜雯透露這一年都使用迪奧的保養品，這段時間的熬夜、改變，相信大家透過鏡頭，都可以看到倒轉肌齡的自己，真的是保養有感。在家中使用精萃系列，包括精華、玫瑰霜，且強調自己肌膚在不同的季節、環境壓力、不可控變化之下，都可以有效調整保養的順序跟用法，就跟女人對抗外在壓力般，任意更動自己抵抗壓力。
保養期間，她笑說印象最深刻，就是每次擦完保養品，小孩都會主動來親吻自己，賈靜雯笑說，原來自己小孩本是對氣味敏感的，但獨愛迪奧的玫瑰味道。
提到新品迪奧精萃再生玫瑰源萃，賈靜雯指出除了包裝很有質感外，質地吸收快，甚至可以從隔天睡醒時感受到，對於迪奧保養品的依賴跟喜愛是很難言喻。在保養上，賈靜雯更透露了自己的保養秘方，使用「221」，2滴粉鑽、2滴精粹、1勺高訂玫瑰霜，並且搭配之前迪奧推出的按摩石，邊療癒邊保養，讓自己不上妝都漂亮。
迪奧全新的精萃再生玫瑰源萃，含有終極逆齡成分「初蕾玫瑰胜肽複合物」，可深入肌膚發揮高效賦活修復力，加速逆齡修護，使用1個月就能讓肌膚有感。另外特別打造「迪奧精萃再生系列年度新品鑑賞盛宴」於台北流行音樂中心文化館2F登場，只要於DIOR BEAUTY官方LINE帳號上完成預約，可在9月9日親臨活動現場，來場沉浸式的岡維拉玫瑰花園之旅。
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