adidas、New Balance小心了！Under Armour任命John Varvatos擔任創意總監

運動品牌市場佔有率又即將重新洗牌？曾一度威脅Nike銷售的Under Armour在業績年年衰退後，想到的改善方式就是邀請了高級男裝設計師John Varvatos自9月11日起，擔任品牌創意總監，期待讓產品同時兼顧時髦感與機能，重新回到消費者懷抱。

比起其他運動品牌Under Armour的歷史較短，但曾因名人愛穿以及專業感一度爆紅，差點讓Nike的龍頭地位不保。不過後來，Under Armour專心於服飾與鞋款機能改良的領域的同時，其他競爭品牌卻是走向與潮流、時尚靠攏，瓜分了市場佔有率，無論聲勢與銷量都年年退敗。根據品牌提出的2023年第一季財務報告就顯示，即使新冠疫情趨緩，但整體營收對比同期，還是下降了約2％，因此經營層不得不作出因應。於是繼adidas與高端潮牌Fear of God合作，以及New Balance的Made In USA系列找來設計師Teddy Santis操刀後，Under Armour也邀請了曾獲得美國時尚奧斯卡大獎的John Varvatos來擔任品牌創意總監，並將在9月11日走馬上任。

曾經於Polo Ralph Lauren、Calvin Klein、Converse等品牌工作過的John Varvatos後來也成立了同名品牌，直至破產被迫賣出前，也經營了15年。設計師John Varvatos最著名的事蹟便是替Converse打造無鞋帶帆布鞋、Calvin Klein的平口內褲，經驗豐富。而在破產後，John Varvatos還曾另起爐灶，推出「On This Day」品牌，一改過去的搖滾美學，而是呈現精緻運動裝與街頭服飾。對於加入Under Armour品牌John Varvatos也表示「現今消費者要求服裝既適合運動又適合日常活動，我迫不及待地想揭開新篇章」，讓人期待他會替品牌帶來什麼轉變。