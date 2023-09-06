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鐵粉單月買破5萬！DON DON DONKI南港店上線Uber Eats 「鮮選壽司」套餐限時優惠199元

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
Uber Eats與DON DON DONKI擴大合作，南港店5,000多項日系優質商品即日起在Uber Eats上隨點即送！圖／Uber Eats提供
Uber Eats與DON DON DONKI擴大合作，南港店5,000多項日系優質商品即日起在Uber Eats上隨點即送！圖／Uber Eats提供

DON DON DONKI南港店開幕後再掀起一波排隊潮，尤其全台首間「鮮選壽司」人潮更是絡繹不絕，想要輕鬆享受日本直送各式新鮮貨與美味生鮮，現在只要打開Uber Eats就點的到！

Uber Eats今宣布與DON DON DONKI擴大合作，除了西門及忠孝新生店，現更新增南港店提供外送服務，架上5,000多項商品包含全台首賣的熱門好物如宇治焙茶包、靜岡煎茶包、S&B香辣油全都隨點即送，即日起更推出近300項優質日系商品享9折優惠、人氣伴手禮日本空運麝香葡萄、水蜜桃禮盒享7.5折超值優惠，並且加碼推出買就送限量南港店周邊商品超萌「DONKI扇子」獨家活動；此外，喜愛 DON DON DONKI 「鮮選壽司」的消費者自10月1日起在平台上也能輕鬆點購。

Uber Eats與DON DON DONKI在台合作滿1周年，日系商品魅力不容小覷，最狂鐵粉單月外送訂單超過5萬台幣，綜觀熱門商品排行，蔬菜水果、休閒食品、壽司生魚片和速食麵為4大熱門品類，其中日本高檔精緻水果有「熊本縣熊紅草莓」、「山梨縣麝香葡萄」、「阿露斯哈密瓜」與「和歌山縣水蜜桃」更是經常被點爆，而北海道特選鮮乳、薯條三兄弟、一蘭拉麵也是全品類中的熱銷常勝軍。

另外，南港店首度引進的「COSMEDONKI日系美妝專區」也在Uber Eats上架，狂推必買Cosparade酵素洗顏粉，在家點一點就能輕鬆補貨。此外，全台首間 DON DON DONKI「鮮選壽司」由正統料亭板前師傅現點現做，多項單點壽司組合、海鮮丼、豪華套餐以及Uber Eats線上專屬「10貫套餐199元」優惠組合 ，10月1日起打開Uber Eats App，無須到店排隊等候，隨點即送到家。

應援DON DON DONKI南港店上線Uber Eats，即日起至9月19日止，輸入「DON來點南港店」優惠序號，南港店單筆訂單額滿999元享9折優惠（單筆訂單最高折抵250元，每用戶至多使用2次）；即日起至9月12日止，輸入「DON然買一下」優惠序號，西門或忠孝新生店單筆訂單額滿999元享9折優惠（單筆訂單最高折抵250元，每用戶至多使用1次）。

DON DON DONKI南港三號店初登台的「鮮選壽司」自10月起獨家上架 Uber Eats，各式壽司、海鮮丼、豪華套餐組合，打開Uber Eats App隨點即送到府。圖／Uber Eats提供
DON DON DONKI南港三號店初登台的「鮮選壽司」自10月起獨家上架 Uber Eats，各式壽司、海鮮丼、豪華套餐組合，打開Uber Eats App隨點即送到府。圖／Uber Eats提供
歡慶DON DON DONKI南港三號店正式開幕，即日起優質日系商品Uber Eats點購9折起，加碼推出買就送限量南港店周邊商品超萌「DONKI扇子」的獨家活動。圖／Uber Eats提供
歡慶DON DON DONKI南港三號店正式開幕，即日起優質日系商品Uber Eats點購9折起，加碼推出買就送限量南港店周邊商品超萌「DONKI扇子」的獨家活動。圖／Uber Eats提供
全台首間DON DON DONKI「鮮選壽司」自10月起獨家上架Uber Eats，並與Uber Eats合作推出限定「10貫套餐199元」優惠。圖／Uber Eats提供
全台首間DON DON DONKI「鮮選壽司」自10月起獨家上架Uber Eats，並與Uber Eats合作推出限定「10貫套餐199元」優惠。圖／Uber Eats提供

Uber 壽司 日本

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