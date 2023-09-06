鐵粉單月買破5萬！DON DON DONKI南港店上線Uber Eats 「鮮選壽司」套餐限時優惠199元

DON DON DONKI南港店開幕後再掀起一波排隊潮，尤其全台首間「鮮選壽司」人潮更是絡繹不絕，想要輕鬆享受日本直送各式新鮮貨與美味生鮮，現在只要打開Uber Eats就點的到！

Uber Eats今宣布與DON DON DONKI擴大合作，除了西門及忠孝新生店，現更新增南港店提供外送服務，架上5,000多項商品包含全台首賣的熱門好物如宇治焙茶包、靜岡煎茶包、S&B香辣油全都隨點即送，即日起更推出近300項優質日系商品享9折優惠、人氣伴手禮日本空運麝香葡萄、水蜜桃禮盒享7.5折超值優惠，並且加碼推出買就送限量南港店周邊商品超萌「DONKI扇子」獨家活動；此外，喜愛 DON DON DONKI 「鮮選壽司」的消費者自10月1日起在平台上也能輕鬆點購。

Uber Eats與DON DON DONKI在台合作滿1周年，日系商品魅力不容小覷，最狂鐵粉單月外送訂單超過5萬台幣，綜觀熱門商品排行，蔬菜水果、休閒食品、壽司生魚片和速食麵為4大熱門品類，其中日本高檔精緻水果有「熊本縣熊紅草莓」、「山梨縣麝香葡萄」、「阿露斯哈密瓜」與「和歌山縣水蜜桃」更是經常被點爆，而北海道特選鮮乳、薯條三兄弟、一蘭拉麵也是全品類中的熱銷常勝軍。

另外，南港店首度引進的「COSMEDONKI日系美妝專區」也在Uber Eats上架，狂推必買Cosparade酵素洗顏粉，在家點一點就能輕鬆補貨。此外，全台首間 DON DON DONKI「鮮選壽司」由正統料亭板前師傅現點現做，多項單點壽司組合、海鮮丼、豪華套餐以及Uber Eats線上專屬「10貫套餐199元」優惠組合 ，10月1日起打開Uber Eats App，無須到店排隊等候，隨點即送到家。