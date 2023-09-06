嘉義阿里山英迪格降至萬元以下 網批「還是太貴」也有人喊：快訂

今(2023)年二月初正式開幕的嘉義阿里山英迪格酒店，昨(5)日晚間六點在臉書官網公布，英迪格即將推出一項僅限於9月9日當天限時開賣的入住方案，由於以往的價格動輒一晚要價兩、三萬台幣起跳，該方案以9,999元為一晚售價，歡迎旅客在飯店入住，讓情誼長長久久。

嘉義阿里山英迪格酒店在臉書官網稱，該專案房型原總價值為19,778元，慶祝友誼長存「久久價」限時特惠9,999元起，並含雙人早、晚餐，但仍有但書：「房價依不同房型和日期而異」，該專案的入住日期可為2023年9月9日至該年12月31日止，將於本週六(9月9日)00:00至23:59開賣。

網友見文紛紛TAG朋友大喊：「快訂起來」、「友誼長存」、「這麼優惠，一定要訂起來」，還有人留意到萬元以下的房價竟還包含兩人晚餐加早餐？「這麼划算？」有人針對臉書官網所指房價仍依日期而異，是代表「不適用連假但適用一般假日嗎？」。

但也有人表示，不管飯店推出多少錢的優惠專案，那始終是「別人的阿里山英迪格」，也有人敲碗大喊：「等降到一晚4900元的合理價格時才會考慮」。才有人發現，算一算還是「出國比較省錢」、「台灣飯店真的太貴了」、「一晚抵3晚國外」。

曾在韓國瑜市府中任職觀光局局長的潘恆旭表示，因為剛開幕時就曾經去過，那時一晚花費兩萬多住到，「那先前賣2萬多是在賣什麼膏藥？」讓他在臉書怒轟飯店這項優惠專案的釋出根本是在「噱盤子」。