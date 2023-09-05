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胡宇威升格人夫又擔任品牌形象大使 化身「貴公子」好心情藏不住

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
胡宇威以品牌形象大使身份出席J.LINDEBERG秋冬系列上市記者會。圖／J.LINDEBERG提供
胡宇威以品牌形象大使身份出席J.LINDEBERG秋冬系列上市記者會。圖／J.LINDEBERG提供

胡宇威搶先演繹瑞典設計師品牌J.LINDEBERG秋冬系列，一身復古正裝行頭詮釋低調奢華魅力，分享帥氣搭配訣竅，卻自招最愛「不穿也不錯」，逗笑眾人。

設計師品牌J.LINDEBERG這季找來甫成為人夫的胡宇威擔任形象大使，分別演繹正裝、休閒與高爾夫球運動等造型。而在秋冬新品上市活動裡，胡宇威則選穿了一身咖啡色調的Logo緹花羊毛獵裝現身，帶有濃濃復古感恰與他貴公子的氣質相符。被問到如何維持帥氣有型穿搭，胡宇威則分享獵裝的最大優點就是不用成套穿搭，所以上、下身可以是不同單品，像是他演繹的款式，帶有復古感，同時褲款還是微喇叭剪裁，能讓身形看起來更挺拔。但或許是新婚使然，胡宇威還在現場開玩笑說「不穿可能也不錯」，讓人充分感受他的好心情。

胡宇威詮釋JL律動橋型印花Polo衫4,980元、經典機能防曬衣3,680元、超透氣細格織紋球褲6,680元、經典Bridge皮帶4,680元。圖／J.LINDEBERG提供
胡宇威詮釋JL律動橋型印花Polo衫4,980元、經典機能防曬衣3,680元、超透氣細格織紋球褲6,680元、經典Bridge皮帶4,680元。圖／J.LINDEBERG提供

而且擔任了J.LINDEBERG形象大使後，胡宇威首次體驗品牌的高爾夫球系列運動服飾，覺得兼具了吸濕、排汗與彈性機能，完全符合實際打球時穿著，同時明亮配色也能讓造型更搶眼。胡宇威還透露有開始教導愛妻陳庭妮一些高爾夫球技巧，所以未來會帶她到店上挑選合適的亮麗裝備，一同站上果嶺。

品牌大使胡宇威穿著 JL Logo緹花羊毛獵裝24,800元、斜紋府綢商務襯衫5,980元、Logo緹花羊毛長褲13,980元，出席J.LINDEBERG記者會。圖／J.LINDEBERG提供
品牌大使胡宇威穿著 JL Logo緹花羊毛獵裝24,800元、斜紋府綢商務襯衫5,980元、Logo緹花羊毛長褲13,980元，出席J.LINDEBERG記者會。圖／J.LINDEBERG提供

正裝風潮再起，於是J.LINDEBERG打破大眾對西裝的既定印象，今年秋冬以360度全方位西裝為定位，像是與義大利知名面料廠合作出緹花面料，將滿版J.LINDEBERG手寫Logo設計融入。還具備可機洗、防磨抗皺等功能，將傳統羊毛西裝進化為都會通勤也實穿的機能服飾。另外，Golf系列與時裝系列共同運用「鑽石幾何」、「Bridge數碼」與「流沙迷彩」等印花，季節調色盤上則有鮮豔飽和色調，憑藉同色系或撞色搭配出視覺驚喜。

J.LINDEBERG秋冬Golf系列經典四面彈刷毛球褲，7,980元。圖／J.LINDEBERG提供
J.LINDEBERG秋冬Golf系列經典四面彈刷毛球褲，7,980元。圖／J.LINDEBERG提供

J.LINDEBERG秋冬Golf系列律動橋型印花Polo衫，4,980元。圖／J.LINDEBERG提供
J.LINDEBERG秋冬Golf系列律動橋型印花Polo衫，4,980元。圖／J.LINDEBERG提供

J.LINDEBERG秋冬Golf系列鑽石幾何印花Polo衫，4,980元。圖／J.LINDEBERG提供
J.LINDEBERG秋冬Golf系列鑽石幾何印花Polo衫，4,980元。圖／J.LINDEBERG提供

J.LINDEBERG秋冬系列經典絲光小立領T恤，3,480元。圖／J.LINDEBERG提供
J.LINDEBERG秋冬系列經典絲光小立領T恤，3,480元。圖／J.LINDEBERG提供

J.LINDEBERG秋冬Golf系列JL Bridge Polo衫，4,380元。圖／J.LINDEBERG提供
J.LINDEBERG秋冬Golf系列JL Bridge Polo衫，4,380元。圖／J.LINDEBERG提供

J.LINDEBERG秋冬系列流沙迷彩緹花針織衫，9,980元。圖／J.LINDEBERG提供
J.LINDEBERG秋冬系列流沙迷彩緹花針織衫，9,980元。圖／J.LINDEBERG提供

J.LINDEBERG秋冬系列JL數碼科技羽絨外套，12,980元。圖／J.LINDEBERG提供
J.LINDEBERG秋冬系列JL數碼科技羽絨外套，12,980元。圖／J.LINDEBERG提供

設計師 西裝 品牌 胡宇威 陳庭妮

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