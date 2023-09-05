Grand Seiko限量新表重現雲海美景 光看表盤就被療癒了！

Grand Seiko新款限量表真的很療癒，這是品牌為了慶祝9S機芯誕生25周年而創作，設計靈感均汲取自岩手縣岩手山的天空，以各種漸層淺藍色點綴在表盤上，呈現如同俯視雲海般感受，更帶有細膩的日式美學精神。

於1998年問世並專用於Grand Seiko的9S自動機芯，也是品牌對於高精度計時的新里程碑，因此為了其誕生25周年，於是打造了GMT特別限量表款。設計靈感源自表廠所在地岩手縣岩手山的天空，因為這是製表匠人每日抬頭就能看到得景色， 像是Sport系列的表款，面盤描繪了岩手山黎明時分出現的雲海景致，而Elegance系列的腕表，則有太陽放射紋面盤呈現出自岩手山頂峰眺望晴空的色彩。當然這兩款限量表，除了具備兩地時間指示之外，也搭載日差精度達到正負不到8秒的9S機芯，分別呈現高級運動表以及正裝表的風格，讓消費者得以因需要來挑選。

瑞士艾美表帶來全新的AIKON Urban Tribe表款，不同於前作，採取了鏤空機芯與雕花式的表殼與表鍊，讓視覺效果更強烈。圖／Maurice Lacroix提供

說到限量表，瑞士艾美表（Maurice Lacroix）也帶來全新的AIKON Urban Tribe表款，不同於前作，採取了鏤空機芯與雕花式的表殼與表鍊，讓視覺效果更強烈。兩年前Maurice Lacroix就曾與極限運動網紅Simon Nogueira合作，首度推出AIKON Urban Tribe表，滿滿話題因此上架後很快銷售一空。而此全新表款，延續自高樓大廈的天際線裡擷取靈感，運用在帶有雕刻紋路的表殼與表鍊上。最特別的還是首度採用鏤空機芯，讓光線穿過各種開口，為零件賦予光芒，同時自動盤經噴砂處理，並飾以陽光放射飾紋，裡外都充滿製表細節，值得上手細細把玩一番。

Grand Seiko Sport系列的表款，面盤描繪了岩手山黎明時分出現的雲海景致。圖／Grand Seiko提供

Grand Seiko Elegance系列腕表，有太陽放射紋面盤呈現出自岩手山頂峰眺望晴空的色彩。圖／Grand Seiko提供

Grand Seiko Sport系列SBGJ275自動上鍊腕表，精鋼表殼、表鍊，限量2,000只，約22萬元。圖／Grand Seiko提供

Grand Seiko Elegance系列SBGM253自動上鍊腕表，精鋼表殼、表鍊，限量1,700只，約16萬5,000元。圖／Grand Seiko提供