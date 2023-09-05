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喜來登十二廚吃到飽387元！寒舍集團APP推史上最狂27折

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
寒舍集團「APP兩周年慶典」祭出有史以來最殺折扣的「27折餐券」，台北喜來登的「十二廚平日自助午餐券」下殺至387元，9月每周三限量開賣。圖／寒舍集團提供
寒舍集團「APP兩周年慶典」祭出有史以來最殺折扣的「27折餐券」，台北喜來登的「十二廚平日自助午餐券」下殺至387元，9月每周三限量開賣。圖／寒舍集團提供

寒舍生活APP」兩周歲，寒舍集團即日起至9月30日推出「APP兩周年慶典」歡慶三重奏活動，第一重破盤祭出有史以來最低折扣、限量的「27折餐券」，於9月每周三APP會員日當天下午2點開賣，搶購十二廚、探索廚房自助餐及川薈招牌菜，最便宜400元有找。

第二重優惠為，9月期間註冊成為會員，立即贈送「會員禮200元餐飲電子抵用券」，可至集團14間指定餐廳與酒吧使用。第三重為9月期間參加台北喜來登、寒舍艾美、礁溪寒沐及寒居酒店的「歡慶APP兩歲生日」臉書貼文活動，就有機會抽中五星住宿券，最大獎價值達2萬6千元。

最讓人心動的「27折餐券」，包含Buffet控最愛的台北喜來登「十二廚平日自助午餐券」下殺至387元、百萬網友激推的寒舍艾美「探索廚房平日自助午餐券」只要507元，以及礁溪寒沐必嘗特色菜「川薈重慶水煮嫩肥牛」超激價384元，每周每組商品限量22張，且每人限購乙張，售完為止。

臉書粉絲皆可參加的「歡慶APP兩歲生日」活動，凡加入寒舍生活APP、按讚追蹤飯店的facebook專頁、按讚貼文、標記兩位朋友並留言獻上祝福，即可抽豪華住宿大獎，每館飯店臉書提供1組一泊一食住宿券。

「寒舍生活APP」集結寒舍集團旗下台北喜來登大飯店、台北寒舍艾美酒店、礁溪寒沐酒店與寒居酒店等四館資源，提供「飯店最新資訊」外，還有「線上購物」、「線上訂位訂餐及訂房」、「消費點數累積」及「點數兌換購物金或商品」等多元服務。另有禮遇會員「寵愛生日禮」與不定期的「會員專屬優惠」。

慶祝寒舍生活APP滿兩歲，寒舍集團於9月1日至9月30日推出「APP兩週年慶典」，祭出27折餐券、獨家會員禮，以及臉書按讚留言抽大獎等歡慶三重奏活動。圖／寒舍集團提供
慶祝寒舍生活APP滿兩歲，寒舍集團於9月1日至9月30日推出「APP兩週年慶典」，祭出27折餐券、獨家會員禮，以及臉書按讚留言抽大獎等歡慶三重奏活動。圖／寒舍集團提供
9月參加「歡慶APP兩歲生日」臉書貼文活動，就有機會抽中五星住宿。圖片為台北寒舍艾美酒店豪華客房。圖／寒舍集團提供
9月參加「歡慶APP兩歲生日」臉書貼文活動，就有機會抽中五星住宿。圖片為台北寒舍艾美酒店豪華客房。圖／寒舍集團提供

寒舍 住宿券 喜來登 吃到飽

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