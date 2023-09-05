喜來登十二廚吃到飽387元！寒舍集團APP推史上最狂27折

「寒舍生活APP」兩周歲，寒舍集團即日起至9月30日推出「APP兩周年慶典」歡慶三重奏活動，第一重破盤祭出有史以來最低折扣、限量的「27折餐券」，於9月每周三APP會員日當天下午2點開賣，搶購十二廚、探索廚房自助餐及川薈招牌菜，最便宜400元有找。

第二重優惠為，9月期間註冊成為會員，立即贈送「會員禮200元餐飲電子抵用券」，可至集團14間指定餐廳與酒吧使用。第三重為9月期間參加台北喜來登、寒舍艾美、礁溪寒沐及寒居酒店的「歡慶APP兩歲生日」臉書貼文活動，就有機會抽中五星住宿券，最大獎價值達2萬6千元。

最讓人心動的「27折餐券」，包含Buffet控最愛的台北喜來登「十二廚平日自助午餐券」下殺至387元、百萬網友激推的寒舍艾美「探索廚房平日自助午餐券」只要507元，以及礁溪寒沐必嘗特色菜「川薈重慶水煮嫩肥牛」超激價384元，每周每組商品限量22張，且每人限購乙張，售完為止。

臉書粉絲皆可參加的「歡慶APP兩歲生日」活動，凡加入寒舍生活APP、按讚追蹤飯店的facebook專頁、按讚貼文、標記兩位朋友並留言獻上祝福，即可抽豪華住宿大獎，每館飯店臉書提供1組一泊一食住宿券。