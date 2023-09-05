7-ELEVEN「思樂冰」限時免費增量升級！「特大杯」只要大杯價　限時4天指定CITY系列同品項第2杯10元

開學季報到，7-ELEVEN針對零食、飲料、咖啡、日用品與鮮食等5大類別祭出期間限定親民回饋，包含9月6日起限時限量推出主食類大份量新品，CITY系列自9月6日起限時推出多項飲品優惠，7-ELEVEN經典人氣「思樂冰」也自9月6日至9月19日推出「特大杯」全口味只要大杯價39元。此外，自9月8日至9月12日限時5天推出「開學季會員滿額OPENPOINT點數10倍送」活動，指定12大類別商品單筆滿額250元即可享有OPEN POINT點數10倍送；門市更長期導入「特賣會落地架」最低買1送1起。

7-ELEVEN表示，近日觀察到民眾對於促銷、特價等字眼特別有感，因此特別設立「特賣會落地架」，每間門市不定期精選特賣零食、飲料等類別，推出指定商品第2件5折、買1送1等優惠。因應開學季到來，自9月6日起推出為期2週的指定鮮食大份量新品（限量售完為止），7-ELEVEN更讓人氣烘焙商品「牛奶我最棒」的3支麵包「團結」在一起，全新打造放大版「牛奶我最棒－強棒出擊」，搶眼外型卻有著簡單純粹的滋味，售價30元，限量售完為止。

搶攻開學商機，7-ELEVEN CITY系列自9月6日起也推出相關優惠，包含9月6日至9月19日CITY CAFE濃萃咖啡系列買3送1，CITY TEA現萃茶全品項第2杯6折（不含香鑽水果茶與冰淇淋紅茶）。9月7日至9月10日限時4天，CITY系列特大杯美式咖啡／拿鐵、大杯精品美式咖啡、精品小農冰磚系列、珍珠椰果四季春青茶等指定品項可享同品項第2杯10元。

另外，CITY CAFE攜手法國經典時尚品牌To b. by agnès b.共同推出品牌監製限量「經典冰可可飲品」，也好評再加碼自即日起於「OPEN POINT行動隨時取」推出兩杯優惠價140元，每日限量5,000組，每日每會員限購2組，限線上支付。9月19日前參與CITY全系列飲品活動，可用520元加價預購To b. by agnès b.品牌隨行杯（經典黑、時尚白共兩款，各限量3萬個，數量有限，售完為止）。