7-ELEVEN「思樂冰」限時免費增量升級！「特大杯」只要大杯價　限時4天指定CITY系列同品項第2杯10元

開學季報到,7-ELEVEN針對零食、飲料、咖啡、日用品與鮮食等5大類別祭出期間限定親民回饋,包含9月6日起限時限量推出主食類大份量新品,CITY系列自9月6日起限時推出多項飲品優惠,7-ELEVEN經典人氣「思樂冰」也自9月6日至9月19日推出「特大杯」全口味只要大杯價39元。此外,自9月8日至9月12日限時5天推出「開學季會員滿額OPENPOINT點數10倍送」活動,指定12大類別商品單筆滿額250元即可享有OPEN POINT點數10倍送;門市更長期導入「特賣會落地架」最低買1送1起。

7-ELEVEN表示,近日觀察到民眾對於促銷、特價等字眼特別有感,因此特別設立「特賣會落地架」,每間門市不定期精選特賣零食、飲料等類別,推出指定商品第2件5折、買1送1等優惠。因應開學季到來,自9月6日起推出為期2週的指定鮮食大份量新品(限量售完為止),7-ELEVEN更讓人氣烘焙商品「牛奶我最棒」的3支麵包「團結」在一起,全新打造放大版「牛奶我最棒-強棒出擊」,搶眼外型卻有著簡單純粹的滋味,售價30元,限量售完為止。

搶攻開學商機,7-ELEVEN CITY系列自9月6日起也推出相關優惠,包含9月6日至9月19日CITY CAFE濃萃咖啡系列買3送1,CITY TEA現萃茶全品項第2杯6折(不含香鑽水果茶與冰淇淋紅茶)。9月7日至9月10日限時4天,CITY系列特大杯美式咖啡/拿鐵、大杯精品美式咖啡、精品小農冰磚系列、珍珠椰果四季春青茶等指定品項可享同品項第2杯10元。

另外,CITY CAFE攜手法國經典時尚品牌To b. by agnès b.共同推出品牌監製限量「經典冰可可飲品」,也好評再加碼自即日起於「OPEN POINT行動隨時取」推出兩杯優惠價140元,每日限量5,000組,每日每會員限購2組,限線上支付。9月19日前參與CITY全系列飲品活動,可用520元加價預購To b. by agnès b.品牌隨行杯(經典黑、時尚白共兩款,各限量3萬個,數量有限,售完為止)。