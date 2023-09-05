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唯一天空森林戶外禮堂！漢來10月插旗台北 已訂2千桌

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
台北漢來大飯店宴會廳，絕美天空森林戶外禮堂（空中禮堂模擬圖）。圖／台北漢來大飯店提供
台北漢來大飯店宴會廳，絕美天空森林戶外禮堂（空中禮堂模擬圖）。圖／台北漢來大飯店提供

漢來大飯店將插旗台北南港經貿園區，漢來美食也將同步於10月在台北漢來大飯店3樓開出集團旗下第三家宴會廳。因擁有號稱全台最長（56.3米）、最高（5.9米）「演唱會級環場大螢幕」和「天空森林」戶外禮堂，未開幕先轟動，目前接單已逾兩千桌。

漢來美食也祭出春酒尾牙的早鳥超值優惠，凡在今年10月31日前下訂台北漢來大飯店宴會廳春酒尾牙桌席，滿10桌即贈送漢來大飯店住宿券一張（價值6,888+10%+5%，適用北高兩館）；20桌2張，依此類推，滿20桌再享紅酒暢飲。

面對大台北林立的國際五星級飯店之爭，漢來大飯店祭出頂級奢華的管柱狀水晶吊燈、號稱全台最長（56.3米）、最高（5.9米）演唱會級環場大螢幕，以及可同時容納1,200人的7.5米挑高無樑柱空間，和全台絕無僅有的「天空森林」戶外透明禮堂露天宴會場地，預將成為婚宴搶手的新場地。

漢來大飯店立足高雄28年，位於9樓的漢來國際宴會廳，2008年曾承辦總統就職國宴，同年更在高雄漢神巨蛋購物廣場9樓開出當年全台最大、單一樓面可容納180桌的五星級飯店等級宴會廳。業者表示，15年來，這兩個場地加總的年營收已突破6.5億元(排除疫情因素)，市佔率最高時超過59%，每年服務超過480對結婚新人，承辦的喜宴桌數也高達11,500多桌（2023年）。

除了硬體的靈活多變化，軟體部份也禮聘兩位國際知名設計大師：室內設計及珠寶設計巨擘胡德如和國際知名花藝大師齊云，針對飯店內整體空間陳列及室內外花卉植栽和喜宴桌花設計出呼應四季和花園概念的創意花藝；位於飯店5樓的戶外禮堂，也打造一處融入天空森林的「秘密花園」。

台北漢來大飯店

地址：台北市南港區經貿一路168號3F

電話：02-27858086

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

台北漢來大飯店宴會廳未曝光已爆量，年底前已接訂逾2千桌。圖為高雄漢來宴會廳資料照。圖／台北漢來大飯店提供
台北漢來大飯店宴會廳未曝光已爆量，年底前已接訂逾2千桌。圖為高雄漢來宴會廳資料照。圖／台北漢來大飯店提供
台北漢來大飯店宴會廳擁有全台最長最高演唱會級環場大螢幕，以及可同時容納1,200人的7 5米挑高無樑柱空間。圖為南港宴會廳模擬圖。圖／台北漢來大飯店提供
台北漢來大飯店宴會廳擁有全台最長最高演唱會級環場大螢幕，以及可同時容納1,200人的7 5米挑高無樑柱空間。圖為南港宴會廳模擬圖。圖／台北漢來大飯店提供

美食 春酒 漢來大飯店

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