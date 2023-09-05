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郭雪芙戴Hearts on Fire鑽石 夢幻感「像被〇〇擁抱」

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
郭雪芙出席Hearts On Fire Vela系列新品上市記者會。記者沈昱嘉／攝影
郭雪芙出席Hearts On Fire Vela系列新品上市記者會。記者沈昱嘉／攝影

「全世界車工最完美的鑽石」 Hearts On Fire今年全新系列Vela，拉丁文意為「啟航」，以朝向夢想飛行的羽翼為設計靈感；本季迎來最新的奢華設計，是能為日常穿搭增添華麗氣息的全方位鑽石珠寶。「戴起來感覺像被天使擁抱，」女星郭雪芙特地出席上市記者會，演繹Vela系列優美的羽毛線條，展現輕盈又充滿力量的獨特魅力。

彷彿鑽石經歷切割打磨、最終以完美的切割綻放出最多光芒，模特兒出身的郭雪芙，經歷女團、歌手、演員、甚至近期還開始嘗試詞曲創作，展現全方位多面向的演藝實力。「人生就像打磨鑽石，但我們打磨的是靈魂，」她說，只要勇於接受挑戰，回顧過往讓她成長的不同經歷，「每個當下都是最閃耀的自己」。平常就喜歡配戴項鍊和耳環的她，這次也最喜歡Vela系列的鎖骨鍊，如羽毛般不對稱的柔美線條，讓人聚焦中央1.5克拉主鑽、襯托臉蛋。

延續今年稍早陸續上市的Vela系列既輕盈又充滿力量的核心精神，Hearts On Fire本季推出設計更為大膽的奢華款式。郭雪芙配戴的鎖骨鍊和耳環，以溫柔的羽毛線條襯托單鑽的璀璨光芒；Vela Bypass Cocktail白K金鑽石套戒刻畫一對交會的羽毛；還有一組分開販售的套戒，環繞的設計可隨每日穿搭、出入場合、自由堆疊或單獨配戴，是CP值很高的時髦設計。同樣將羽毛彎折圈起的Vela Twisted垂墜耳環，亦提供適合不同身型與場合的不同尺寸的選擇。

系列的戒指、耳環、項鍊大多採用特色的法式鑲嵌，在貴金屬上雕琢出深V形刻面，經匠師精細拋光， 再將「全世界車工最完美的鑽石」鑲嵌其上，可讓光線在鑽石內徹底折射出最動人的火光。戒指、耳環、手環等許多款式也在白K金之外提供玫瑰金與黃K金的選擇，增添穿搭趣味。品牌並自9月8日起於全台專櫃巡迴展出全新Vela系列奢華款新品與高級珠寶，詳情請店洽。

郭雪芙出席Hearts On Fire Vela系列新品上市記者會。記者沈昱嘉／攝影
郭雪芙出席Hearts On Fire Vela系列新品上市記者會。記者沈昱嘉／攝影
Hearts On Fire Vela Crossover黃K金鑽石手鍊，36萬7,000元。圖／Hearts On Fire提供
Hearts On Fire Vela Crossover黃K金鑽石手鍊，36萬7,000元。圖／Hearts On Fire提供
郭雪芙出席Hearts On Fire Vela系列新品上市記者會。記者沈昱嘉／攝影
郭雪芙出席Hearts On Fire Vela系列新品上市記者會。記者沈昱嘉／攝影
Hearts On Fire Vela Twisted白K金鑽石耳環大型款，主鑽約1.00克拉，181萬1,000元起。圖／Hearts On Fire提供
Hearts On Fire Vela Twisted白K金鑽石耳環大型款，主鑽約1.00克拉，181萬1,000元起。圖／Hearts On Fire提供
Hearts On Fire Vela玫瑰金法式鑲嵌鑽石手鐲，126萬元起。圖／Hearts On Fire提供
Hearts On Fire Vela玫瑰金法式鑲嵌鑽石手鐲，126萬元起。圖／Hearts On Fire提供
Hearts On Fire Vela系列推出全新奢華款式新作。圖／Hearts On Fire提供
Hearts On Fire Vela系列推出全新奢華款式新作。圖／Hearts On Fire提供
Hearts On Fire Vela系列推出全新奢華款式新作。圖／Hearts On Fire提供
Hearts On Fire Vela系列推出全新奢華款式新作。圖／Hearts On Fire提供
（由上至下）Vela白K金法式鑲嵌鑽石戒指，17萬2,000元；Vela Halo鉑金鑲鑽戒指，主鑽約0.50克拉，21萬7,000元起；Vela白K金法式鑲嵌鑽石戒指，22萬8,000元。圖／Hearts On Fire提供
（由上至下）Vela白K金法式鑲嵌鑽石戒指，17萬2,000元；Vela Halo鉑金鑲鑽戒指，主鑽約0.50克拉，21萬7,000元起；Vela白K金法式鑲嵌鑽石戒指，22萬8,000元。圖／Hearts On Fire提供
Hearts On Fire Vela Bypass Cocktail白K金鑽石套戒，主鑽約0.3克拉，32萬1,000元起。圖／Hearts On Fire提供
Hearts On Fire Vela Bypass Cocktail白K金鑽石套戒，主鑽約0.3克拉，32萬1,000元起。圖／Hearts On Fire提供
Hearts On Fire Vela白K金法式鑲嵌鑽石鎖骨鍊，主鑽約1.50克拉，440萬7,000元起。圖／Hearts On Fire提供
Hearts On Fire Vela白K金法式鑲嵌鑽石鎖骨鍊，主鑽約1.50克拉，440萬7,000元起。圖／Hearts On Fire提供
Hearts On Fire Vela Twisted Cocktail白K金鑽石套戒，主鑽約1.00克拉，97萬2,000元起。圖／Hearts On Fire提供
Hearts On Fire Vela Twisted Cocktail白K金鑽石套戒，主鑽約1.00克拉，97萬2,000元起。圖／Hearts On Fire提供
Hearts On Fire Vela黃K金鑽石耳環，主鑽約0.25克拉，27萬9,000元。圖／Hearts On Fire提供
Hearts On Fire Vela黃K金鑽石耳環，主鑽約0.25克拉，27萬9,000元。圖／Hearts On Fire提供
郭雪芙出席Hearts On Fire Vela系列新品上市記者會。記者沈昱嘉／攝影
郭雪芙出席Hearts On Fire Vela系列新品上市記者會。記者沈昱嘉／攝影

鑽石 戒指 郭雪芙

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