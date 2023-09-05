郭雪芙戴Hearts on Fire鑽石 夢幻感「像被〇〇擁抱」

「全世界車工最完美的鑽石」 Hearts On Fire今年全新系列Vela，拉丁文意為「啟航」，以朝向夢想飛行的羽翼為設計靈感；本季迎來最新的奢華設計，是能為日常穿搭增添華麗氣息的全方位鑽石珠寶。「戴起來感覺像被天使擁抱，」女星郭雪芙特地出席上市記者會，演繹Vela系列優美的羽毛線條，展現輕盈又充滿力量的獨特魅力。

彷彿鑽石經歷切割打磨、最終以完美的切割綻放出最多光芒，模特兒出身的郭雪芙，經歷女團、歌手、演員、甚至近期還開始嘗試詞曲創作，展現全方位多面向的演藝實力。「人生就像打磨鑽石，但我們打磨的是靈魂，」她說，只要勇於接受挑戰，回顧過往讓她成長的不同經歷，「每個當下都是最閃耀的自己」。平常就喜歡配戴項鍊和耳環的她，這次也最喜歡Vela系列的鎖骨鍊，如羽毛般不對稱的柔美線條，讓人聚焦中央1.5克拉主鑽、襯托臉蛋。

延續今年稍早陸續上市的Vela系列既輕盈又充滿力量的核心精神，Hearts On Fire本季推出設計更為大膽的奢華款式。郭雪芙配戴的鎖骨鍊和耳環，以溫柔的羽毛線條襯托單鑽的璀璨光芒；Vela Bypass Cocktail白K金鑽石套戒刻畫一對交會的羽毛；還有一組分開販售的套戒，環繞的設計可隨每日穿搭、出入場合、自由堆疊或單獨配戴，是CP值很高的時髦設計。同樣將羽毛彎折圈起的Vela Twisted垂墜耳環，亦提供適合不同身型與場合的不同尺寸的選擇。