郭雪芙戴Hearts on Fire鑽石 夢幻感「像被〇〇擁抱」

「全世界車工最完美的鑽石」 Hearts On Fire今年全新系列Vela,拉丁文意為「啟航」,以朝向夢想飛行的羽翼為設計靈感;本季迎來最新的奢華設計,是能為日常穿搭增添華麗氣息的全方位鑽石珠寶。「戴起來感覺像被天使擁抱,」女星郭雪芙特地出席上市記者會,演繹Vela系列優美的羽毛線條,展現輕盈又充滿力量的獨特魅力。

彷彿鑽石經歷切割打磨、最終以完美的切割綻放出最多光芒,模特兒出身的郭雪芙,經歷女團、歌手、演員、甚至近期還開始嘗試詞曲創作,展現全方位多面向的演藝實力。「人生就像打磨鑽石,但我們打磨的是靈魂,」她說,只要勇於接受挑戰,回顧過往讓她成長的不同經歷,「每個當下都是最閃耀的自己」。平常就喜歡配戴項鍊和耳環的她,這次也最喜歡Vela系列的鎖骨鍊,如羽毛般不對稱的柔美線條,讓人聚焦中央1.5克拉主鑽、襯托臉蛋。

延續今年稍早陸續上市的Vela系列既輕盈又充滿力量的核心精神,Hearts On Fire本季推出設計更為大膽的奢華款式。郭雪芙配戴的鎖骨鍊和耳環,以溫柔的羽毛線條襯托單鑽的璀璨光芒;Vela Bypass Cocktail白K金鑽石套戒刻畫一對交會的羽毛;還有一組分開販售的套戒,環繞的設計可隨每日穿搭、出入場合、自由堆疊或單獨配戴,是CP值很高的時髦設計。同樣將羽毛彎折圈起的Vela Twisted垂墜耳環,亦提供適合不同身型與場合的不同尺寸的選擇。