外酥內軟超Q彈！人氣爆棚的原住民小米甜甜圈家樂福全台23店現炸開賣

從南部、東部紅到北部，每次快閃出攤都造成大排長龍搶購的小米甜甜圈，現在家樂福也買得到！家樂福從8月中起於特定店舖開始試賣，短短試賣期間就創下近40萬業績，本週宣布於全台23家量販店正式開賣，全部新鮮現炸出爐，共有原味、紅藜2種口味，單個35元、3個100元，還沒吃過的肯定要嚐鮮！

小米甜甜圈使用來自屏東霧台神山、台灣在地原住民種植的小米製作，因為口感Q彈、甜度適中，剛炸好的外層微酥、內層軟綿，表面還撒有細糖粉，與傳統甜甜圈相比食感更特別，因而大受歡迎。