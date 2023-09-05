外酥內軟超Q彈！人氣爆棚的原住民小米甜甜圈家樂福全台23店現炸開賣
從南部、東部紅到北部，每次快閃出攤都造成大排長龍搶購的小米甜甜圈，現在家樂福也買得到！家樂福從8月中起於特定店舖開始試賣，短短試賣期間就創下近40萬業績，本週宣布於全台23家量販店正式開賣，全部新鮮現炸出爐，共有原味、紅藜2種口味，單個35元、3個100元，還沒吃過的肯定要嚐鮮！
小米甜甜圈使用來自屏東霧台神山、台灣在地原住民種植的小米製作，因為口感Q彈、甜度適中，剛炸好的外層微酥、內層軟綿，表面還撒有細糖粉，與傳統甜甜圈相比食感更特別，因而大受歡迎。
家樂福表示，小米甜甜圈試賣期間大受好評，首波於天母、桂林、內湖、重慶、宜蘭、蘆洲、內壢、經國、中原、八德、林口、彰化、南投、青海、文心、沙鹿、斗六、屏東、愛河、鳳山、鼎山、安平、楠梓店共計全台23家量販店開賣，讓全台各地的民眾都可以更方便購買，體驗療癒滿足的甜食魔力。
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