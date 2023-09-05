愛買量販推乾杯和牛烤肉組合箱 港式烤乳豬直播價下殺

迎接疫情完全解封後首個中秋節，許多民眾都摩拳擦掌準備舉辦烤肉趴，愛買量販看準商機，推出多款烤肉組合及月餅禮盒，且比往年多備貨35%，更於9月6日12～13時針對中秋節檔期夯物於蝦皮購物平台推出直播甜甜價優惠，直播商品於當日的23:59前下單都享有超殺直播價，乾杯極炙豪華和牛燒肉組直播價1,288元，團聚首選整隻港式烤乳豬（含烤架）下殺5.9折，直播價3,888元，還有北海道干貝僅要市價6.7折，直播價1,399元，冷凍大尾明蝦也下殺588元，讓民眾平價入手各式奢華食材。

今年中秋愛買量販推出5款肉品及海鮮的烤肉組合箱，每箱售價介於998～1,399元，首推乾杯聯名的極炙豪華和牛燒肉組，不僅可大啖日本A5和牛，還有美國Choice菲力牛排，附品牌燒肉醬與椒鹽，1,399元就可購入，\限量600組；另一款CP值超高的「愛夯肉中秋烤肉套組」售價1,168元，內含美國牛肉7件組，等於每件僅要166元，限量贈精美保冷袋。海鮮控必買的「中秋超值豪華海鮮組」，內含特大白蝦、鯖魚片、扇貝、白帶魚捲、鯛魚下巴、鳳螺6款人氣海鮮，每箱只要999元。