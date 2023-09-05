愛買量販推乾杯和牛烤肉組合箱 港式烤乳豬直播價下殺
迎接疫情完全解封後首個中秋節，許多民眾都摩拳擦掌準備舉辦烤肉趴，愛買量販看準商機，推出多款烤肉組合及月餅禮盒，且比往年多備貨35%，更於9月6日12～13時針對中秋節檔期夯物於蝦皮購物平台推出直播甜甜價優惠，直播商品於當日的23:59前下單都享有超殺直播價，乾杯極炙豪華和牛燒肉組直播價1,288元，團聚首選整隻港式烤乳豬（含烤架）下殺5.9折，直播價3,888元，還有北海道干貝僅要市價6.7折，直播價1,399元，冷凍大尾明蝦也下殺588元，讓民眾平價入手各式奢華食材。
今年中秋愛買量販推出5款肉品及海鮮的烤肉組合箱，每箱售價介於998～1,399元，首推乾杯聯名的極炙豪華和牛燒肉組，不僅可大啖日本A5和牛，還有美國Choice菲力牛排，附品牌燒肉醬與椒鹽，1,399元就可購入，\限量600組；另一款CP值超高的「愛夯肉中秋烤肉套組」售價1,168元，內含美國牛肉7件組，等於每件僅要166元，限量贈精美保冷袋。海鮮控必買的「中秋超值豪華海鮮組」，內含特大白蝦、鯖魚片、扇貝、白帶魚捲、鯛魚下巴、鳳螺6款人氣海鮮，每箱只要999元。
同樣看好今年中秋送禮商機旺，愛買量販2023年中秋節特別引進45款月餅禮盒搶市，最低5.5折起，9月20日前滿1,000送100元麵包現金抵用券，單筆最高贈500元。每年都超熱賣的香港美心月餅禮盒，今年有金裝彩月、流心四式、香滑奶黃3款禮盒，門市現貨熱賣中；IP聯名的超萌皇阿瑪奶黃流心月餅，可愛造型萌出驚喜，每盒特價499元。愛買線上購物通路則因應不同客群的送禮需求，線上獨賣中秋新式禮盒，吳寶春人氣三冠綜合禮盒2入組，特價1,098元，還有獨賣櫻桃爺爺花好月圓禮盒，內含蔥花原味牛軋餅、火山豆+蔓越莓堅果塔、南棗核桃糕、茂谷柑果菓，內容超豐富，送禮、自己吃都很合適，快把握優惠一次訂齊。
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