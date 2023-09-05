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醬油膏vs.哇沙米，請選擇！IKEA最狂霜淇淋口味讓你選

聯合報／ 記者劉小川／台北即時報導
IKEA霜淇淋票選中，左為豆漿醬油膏洋蔥酥霜淇淋，右為哇沙米霜淇淋。圖／IKEA提供
IKEA霜淇淋票選中，左為豆漿醬油膏洋蔥酥霜淇淋，右為哇沙米霜淇淋。圖／IKEA提供

每次推出霜淇淋，都會掀起排隊討論熱潮的IKEA，這回放出大絕招，想要哪種口味，自己投票選出來！IKEA此次推出兩款「超獵奇」霜淇淋，放在官方FB與IG，讓大家投票，最後票數最高，就會正式推出販售。

第一款是超狂的「豆漿醬油膏洋蔥酥霜淇淋」，光聽名字就很衝擊，是甜鹹交錯的口味，以濃郁的豆漿霜淇淋為基底，淋上台灣人熟悉的家常味醬油膏，搭配上洋蔥酥，增加脆脆口感與辛香味道，雖然感覺很衝擊，不過據說吃起來甜鹹交錯，吃起來超不違和。

另一款則是「哇沙米霜淇淋」，有著超狂的嗆鼻口味，將芥末與濃郁奶油相結合，入口微甜，但是尾韻帶來層層湧出的辛辣刺激芥末風味，鼻腔會感受到酸澀的感覺，馬上讓眼眶泛淚光。

即日起至9月13日，到IKEA Facebook或IG官方社群的活動貼文下方留言心中最喜愛的口味，投下一票，有機會買到自己投下的全新霜淇淋口味。

霜淇淋 投票 IKEA

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