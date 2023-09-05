比傑克與蘿絲動人的真實愛情 音樂劇「鐵達尼號」重現

沒有傑克與蘿絲，也沒有人體雕塑「我是世界之王」，現正在台北表演藝術中心演出的東尼獎音樂劇「Titanic鐵達尼號」，卻跟電影「鐵達尼號」一樣有著永不沉沒的魅力。這齣1997年在紐約百老匯首演的長銷音樂劇，其實跟電影「鐵達尼號」同一年上演，劇情卻截然不同。電影版包括男女主角在內都是虛構，音樂劇卻有九成忠於史實。相同的是兩者都歌頌愛情與批判階級，以及都帶來迴腸盪氣的動人樂曲。

「Titanic鐵達尼號」於1997年推出，當年即榮獲五項東尼獎。為紀念本劇倫敦版在英國演出十週年，2023年特地重啟製作並展開全球巡演，亞洲首站即選定台灣，由主辦單位泓洋國際與愛樂愛城文化傳媒引進，攜手活性界面製作、企業合作夥伴中租企業暨中租控股，上周起在台北表演藝術中心大劇院演出14場。

1912年4月10日，號稱「永不可能沈沒」的鐵達尼號，從英國南安普敦啟航，準備航向美國紐約。每個艙等的乘客，都懷抱著夢想啟航。直到4月14日晚上11點40分，鐵達尼號的右舷撞上冰山，一切夢想嘎然而止。但更令人震驚的是，雖然有 1500 名乘客溺水身亡，但救生艇上卻有 450 個空座位。這部音樂劇在結尾降下布幔、寫下死難者的名字。

1985 年，在紐芬蘭海岸東南偏南約 370 英里處、大西洋表面以下約 12500 英尺的深度發現了鐵達尼號的殘骸。這引起了音樂劇作曲家莫里(Maury Yeston)的興趣。「鐵達尼號象徵人類為偉大的藝術作品和技術成就而奮鬥，儘管可能發生悲劇性的失敗，這有可能在舞台上表達巨大的情感和音樂。」他為此找來鐵達尼號國際協會的資料，根據歷史完成音樂劇「鐵達尼號」。

鐵達尼號的乘客隨著艙等分成三個階級。莫里認為，三等艙乘客想要「移民美國，過上更好的生活」、二等艙想要「仿效上流社會的悠閒生活」、一等艙想要「永遠保持自己的特權地位」。這成為音樂劇「鐵達尼號」的主軸，人物故事便依據這樣的結構一一上演。雖然，悲劇並不是音樂劇的主流，但鐵達尼號設法做到「嚴肅而有趣，憂鬱而快樂。」

電影版的傑克與蘿絲成為電影史的經典情侶，但音樂劇版擁有更令人低迴的愛情—因為這是真實的。紐約梅西百貨老闆兼前美國眾議員伊西多·史特勞斯和妻子艾達·史特勞斯一起搭上鐵達尼號，面對死亡的海水堅持不肯分開。

根據生還者回憶，當「鐵達尼號」撞上冰山沉沒在即，艾達作為頭等艙的女性乘客獲得救生艇上的一席，但當她發現丈夫不在身邊，又返回已開始下沉的郵輪。當時史特勞斯催促妻子返回救生艇，但被妻子堅拒，寧選擇與結縭逾40年的丈夫在一起面對死亡，「我們已經一起生活這麼多年了，無論你去哪裡，我都跟著你！」兩人手挽手一起站在沉沒中的鐵達尼號甲板。

電影中，兩人只用一個鏡頭帶過。但在音樂劇中，編劇用細膩的細節描述兩人的相知相守，面對死亡時深情對唱「仍然(still)」:「仍然/我愛你的方式/仍然/住在我心裡／經過這麼多年／我們一直在一起／兩個都握著我們的愛／仍然」。音樂劇對歷史的精準考證，還包括「秋天」這首曲子。當鐵達尼號沉沒時樂團演奏的樂曲，據說便包含古典樂曲「秋天」。

令人感慨的是，日前探索「鐵達尼號」殘骸的潛水器「泰坦」水底爆炸，5名乘客之一的「海洋之門」深海探險公司創辦人兼行政總裁拉什（Stockton Rush），其妻子溫迪（Wendy Rush）便是史特勞斯夫婦的玄孫女。「鐵達尼號」的故事延續到戲外的現代，也是音樂劇「鐵達尼號」帶給觀眾的震撼之一。