爭鮮×阿辰師「6款歐風壽司」上桌！滿額抽iPhone 15

在爭鮮也能吃到「阿辰師」了！爭鮮餐飲集團自即日起與知名主廚兼YouTuber「阿辰師」合作，限時推出「無花果櫻桃鴨」、「香草柑橘松阪豬」等6款歐式風味壽司，為民眾帶來異國的特色風味。同時爭鮮針對會員也推出抽獎活動，消費滿額就有機會抽中「iPhone 15 pro」。

現居法國的「Chef Chouchou阿辰師」擅長在法式料理中注入台灣元素，征服當地法國人的胃，不僅被法國電視台稱為「里昂的亞洲大使」，YouTube頻道也超過50萬追蹤。此次阿辰師攜手爭鮮，推出「無花果櫻桃鴨」、「香草柑橘松阪豬」、「油漬番茄翼板牛」、「義式羅勒干貝」、「香檸天使紅蝦」、「蒜香乳酪蝦」共6款歐風壽司，限時於即日起至11月5日在爭鮮迴轉壽司、爭鮮PLUS供應，每盤30～60元不等。

法式的「無花果櫻桃鴨」，將無花果經紅酒醬醃漬後，搭配蒜香乳酪白醬，襯托櫻桃鴨甘甜口感。「香草柑橘松阪豬」則將松阪豬在香草、乳酪點綴下帶出法式風味。至於義大利風格的「油漬蕃茄翼板牛」選用炙燒翼板牛與義式羅勒蒜香乳酪球、油漬蕃茄交織出豐富層次。至於「義式羅勒干貝」也透過蒜香羅勒醬帶來開胃感。其他如「香檸天使紅蝦」、「蒜香乳酪蝦」則是以台歐混搭手法，創造出跨國的獨特風味。