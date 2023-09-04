快訊

台東傳首宗颱風天死亡案 男子疑遭強風吹落倒臥路旁不治

中職／告別「棒球情人」 悍將公布2場高國輝引退賽

又有颱風！「鴛鴦」颱風最快明天白天生成 可能路徑曝

小狼來了！Seiko再攜手本田Honda Super Cub打造聯名表 必買大膽撞色設計手慢就沒了

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
Seiko 5 Sports X Honda Super Cub 2023聯名表款，面盤將1958年C100車款的車頭及方向燈造型忠實呈現。圖／Seiko提供
Seiko 5 Sports X Honda Super Cub 2023聯名表款，面盤將1958年C100車款的車頭及方向燈造型忠實呈現。圖／Seiko提供

這次手慢就真的買不到了！Seiko再次與日本汽機車大廠本田（Honda）合作，以被車迷暱稱為「小狼」的Super Cub機車為靈感，推出限量聯名腕表。大膽使用撞色配置，來向Super Cub C100機車致敬，並加上2014年的經典Logo，絕對是車迷、表迷都想要的設計。

Seiko旗下的Seiko 5 Sports系列，為了紀念誕生55周年，陸續推出許多話題紀念表款。而最新的設計就是與同品牌創立75周年汽機車大廠本田Honda攜手，利用1958年首度上市的Super Cub C100機車為靈感，打造全新的Seiko 5 Sports X Honda Super Cub 2023聯名表款。本田的Super Cub機車，今年也迎來車款推出65周年，帶有濃濃復古感的外型，使它備受車迷喜愛，更有「本田小狼」的暱稱。而Seiko此次在聯名表上，還原了經典的藍灰塗裝配色及設計細節，再次讓人感受經典機車魅力。

Seiko 5 Sports X Honda Super Cub 2023聯名表款，4點鐘錶冠位置印有Honda「自由之翼」廠徽。圖／Seiko提供
Seiko 5 Sports X Honda Super Cub 2023聯名表款，4點鐘錶冠位置印有Honda「自由之翼」廠徽。圖／Seiko提供

除此之外，今年推出的聯名表於面盤上的造型設計是表款的最大特色，整體樣式受Super Cub的車體設計和塗裝配色啟發，包含重現Super Cub前視角的深藍及灰白撞色，營造經典懷舊的情調，並在11點、12點及1點鐘位置時標，分別取材自C100車頭及方向燈造型。不過跟前作略有不同的是今年版本在面盤中央深藍色部分的下方向兩側擴張以凸顯前叉曲線，以及6點鐘位置的Cub字樣，皆是來自第一代Super Cub C100經典元素。背蓋使用不同於前兩款，改採2014年Honda 為Super Cub成功登錄日本立體商標的logo，搭配獨特表盒與限量編號，更值得收藏。

Seiko 5 Sports X Honda Super Cub 2023聯名表款，背蓋改採2014年Honda 為Super Cub成功登錄日本立體商標的logo。圖／Seiko提供
Seiko 5 Sports X Honda Super Cub 2023聯名表款，背蓋改採2014年Honda 為Super Cub成功登錄日本立體商標的logo。圖／Seiko提供

Seiko 5 Sports X Honda Super Cub 2023聯名自動上鍊表款，精鋼表殼，全球限量7,500只，14,500元。圖／Seiko提供
Seiko 5 Sports X Honda Super Cub 2023聯名自動上鍊表款，精鋼表殼，全球限量7,500只，14,500元。圖／Seiko提供

Seiko 5 Sports X Honda Super Cub 2023聯名表款6點鐘位置的Cub字樣，來自第一代Super Cub C100經典元素。圖／Seiko提供
Seiko 5 Sports X Honda Super Cub 2023聯名表款6點鐘位置的Cub字樣，來自第一代Super Cub C100經典元素。圖／Seiko提供

本田 日本 腕表

延伸閱讀

本田將有新款雙門轎跑車？Honda註冊Prelude車名商標暗藏玄機！

大改款國產Honda CR-V頂規車型再開紅盤！直上旗艦不僅只因為信仰

價格比Toyota bZ4X、Volkswagen ID.4更殺！全新Honda e:Ny1純電休旅公布英國售價

日本K-Car銷售霸主！第三代Honda N-BOX、N-BOX CUSTOM亮相

相關新聞

小狼來了！Seiko再攜手本田Honda Super Cub打造聯名表 必買大膽撞色設計手慢就沒了

這次手慢就真的買不到了！Seiko再次與日本汽機車大廠本田（Honda）合作，以被車迷暱稱為「小狼」的Super Cub機車為靈感，推出限量聯名腕表。大膽使用撞色配置，來向Super Cub C100機車致敬，並加上2014年的經典Logo，絕對是車迷、表迷都想要的設計。

晶泉丰旅3折、只賣3天！贈早餐、延遲退房每人1,680起

搶攻中秋、國慶連假商機，晶華國際酒店集團旗下礁溪晶泉丰旅祭出「限時快閃」活動，只賣3天。包括定價逾兩萬元的家庭溫泉客房3...

飯店聯名新體驗！無光晚餐、嗅覺風景 打開旅行新視野

暑假過後，飯店想讓旅客多留一晚，開始祭出各種「強強聯手」，或者與香氛品牌合作主打五感體驗，或以「無光晚餐」打開新視界，或...

台北遠東首創「綠色婚禮」 一站式服務、環保時尚兼具

台北遠東香格里拉為倡導並實踐環保永續婚禮，首創業界推出「綠色婚禮」，日前一場「愛．永續婚禮體驗日」掀起討論話題。當日知名...

宋江、秀智新代言Guess形象照釋出 網：「這是什麼淨化眼球的組合！」

不讓車銀優、韓韶禧代言專美於前，美式休閒品牌Guess則祭出了宋江與秀智的新一季形象廣告，男帥女美的不敗選擇，也讓網友看了直呼「這是什麼淨化眼球的眼神」、「看了一整天都開心」。

在家就能體驗無痛刮痧！溫和刮痧拔罐新體驗

拔罐刮痧可以改善肌肉僵硬與放鬆身體，是很多人會選擇的方式，但由於時間不方便、加上不舒服的疼痛經驗，讓人望而卻步，聽過的人多，實際進行的人少。 曾熱銷五千台按摩眼罩，專注於紓壓放鬆的品牌3ZeBra，推出「舒浮罐 - 智能負壓刮痧拔罐器」，結合傳統智慧融合現代科技，帶來全新按摩體驗。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦