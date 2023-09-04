小狼來了！Seiko再攜手本田Honda Super Cub打造聯名表 必買大膽撞色設計手慢就沒了

這次手慢就真的買不到了！Seiko再次與日本汽機車大廠本田（Honda）合作，以被車迷暱稱為「小狼」的Super Cub機車為靈感，推出限量聯名腕表。大膽使用撞色配置，來向Super Cub C100機車致敬，並加上2014年的經典Logo，絕對是車迷、表迷都想要的設計。

Seiko旗下的Seiko 5 Sports系列，為了紀念誕生55周年，陸續推出許多話題紀念表款。而最新的設計就是與同品牌創立75周年汽機車大廠本田Honda攜手，利用1958年首度上市的Super Cub C100機車為靈感，打造全新的Seiko 5 Sports X Honda Super Cub 2023聯名表款。本田的Super Cub機車，今年也迎來車款推出65周年，帶有濃濃復古感的外型，使它備受車迷喜愛，更有「本田小狼」的暱稱。而Seiko此次在聯名表上，還原了經典的藍灰塗裝配色及設計細節，再次讓人感受經典機車魅力。

Seiko 5 Sports X Honda Super Cub 2023聯名表款，4點鐘錶冠位置印有Honda「自由之翼」廠徽。圖／Seiko提供

除此之外，今年推出的聯名表於面盤上的造型設計是表款的最大特色，整體樣式受Super Cub的車體設計和塗裝配色啟發，包含重現Super Cub前視角的深藍及灰白撞色，營造經典懷舊的情調，並在11點、12點及1點鐘位置時標，分別取材自C100車頭及方向燈造型。不過跟前作略有不同的是今年版本在面盤中央深藍色部分的下方向兩側擴張以凸顯前叉曲線，以及6點鐘位置的Cub字樣，皆是來自第一代Super Cub C100經典元素。背蓋使用不同於前兩款，改採2014年Honda 為Super Cub成功登錄日本立體商標的logo，搭配獨特表盒與限量編號，更值得收藏。

Seiko 5 Sports X Honda Super Cub 2023聯名表款，背蓋改採2014年Honda 為Super Cub成功登錄日本立體商標的logo。圖／Seiko提供

Seiko 5 Sports X Honda Super Cub 2023聯名自動上鍊表款，精鋼表殼，全球限量7,500只，14,500元。圖／Seiko提供