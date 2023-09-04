飯店聯名新體驗！無光晚餐、嗅覺風景 打開旅行新視野

暑假過後，飯店想讓旅客多留一晚，開始祭出各種「強強聯手」，或者與香氛品牌合作主打五感體驗，或以「無光晚餐」打開新視界，或是直接跨界讓樂趣倍增。玩法因結盟更創鮮奇，入住五星也可以有更多期待。

晶英國際行館9月推出充滿「氣味」的住房專案。業者與巴黎藝術香氛品牌Diptyque攜手合作推出「Diptyque柔香綻放」，限量20房，專案搭贈櫻花香氛蠟燭、香氛筆記本、香氛陶瓷片，以及品牌限定的帆布束口袋，雙人平日入住18坪御典以上房型，9月12日至10月底、每房8,599元起。

同樣以藝術為核心的永添藝術．金馬賓館當代美術館ALIEN Art Centre也與Diptyque跨界合作，9月12日至9月24日於2樓展出移師自今年年初在巴黎僅針對獨家賓客開放展出的「Diptyque大千之境」，透過5款由香氣建構的嗅覺風景，踏上精神上的旅行，探索世界上5個神秘且鮮為人知的目的地，這場沉浸式的感官體驗可與晶英國際行館列入同一旅程。

南港老爺行旅則攜手驚喜製造旗下互動餐飲，以全台獨創的「無光晚餐」、打開兩人的「五」感世界，體驗伸手不見五指的用餐感受。即日起至11月30日，期間內於指定用餐日入住，專案優惠價5,252元起，即享原價4,400元雙人「無光晚餐」體驗，相當於再加852元，即可入住南港老爺行旅最高級房型「行旅套房」，包含次日Soft Kitchen自助式早餐。

凱撒飯店連鎖旗下玩樂品牌「趣淘漫旅」，首次攜手新鮮現烘連鎖咖啡品牌cama café推出「旅行玩咖」聯名住房企劃，並為旅人精心規劃「輕量級玩咖」及「重量級玩咖」兩種住宿新體驗，前者結合旅行遊程及冷萃咖啡元素，讓旅人能夠隨時品味咖啡、探索飯店精選景點；後者可在cama café期間限定的主題房內享受手沖咖啡樂趣。即日起開放訂房，兩人同行2,899元起。