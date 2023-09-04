快訊

「童星第一美女」遭舉報逃漏稅須補稅1044萬 網驚：賺這麼多

海葵風強雨驟 桃園市復興區3校臨時宣布停止上課

高空搖滾區？5000網友關注「這班機」 狂風暴雨中高雄外海繞4圈改降桃機

台北遠東首創「綠色婚禮」 一站式服務、環保時尚兼具

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
全新改裝宴會廳，迎接未來的時尚與優雅。圖／台北遠東香格里拉提供
全新改裝宴會廳，迎接未來的時尚與優雅。圖／台北遠東香格里拉提供

台北遠東香格里拉為倡導並實踐環保永續婚禮，首創業界推出「綠色婚禮」，日前一場「愛．永續婚禮體驗日」掀起討論話題。當日知名設計師共同設計環保婚紗禮服與高級訂製禮服，並由《機智校園生活》CP陳彥廷、賴雅琪擔任走秀嘉賓，藝人簡嫚書與林子閎也到場共襄盛舉，為愛減碳、也能滿場時尚亮點。

台北遠東香格里拉多年來致力永續發展，也不斷思索如何在婚宴市場上持續創新，又能實踐企業永續的理念。業者表示，婚宴營收占飯店餐飲業績超過三成，每年舉辦的大小婚禮達兩百多場，年年舉辦各式婚禮體驗日活動，吸引新世代的新人，此次更是引領潮流、首創業界，從不同觀點倡導環保婚禮，新人可以體驗「一站式」的婚禮服務，預計這場活動將為飯店帶來超過20場婚宴新訂單、約1,800萬業績。

台北遠東香格里拉「愛．永續」婚宴專案，每桌10位39,800元起，約有6大亮點，包括減少碳排放的在地風味、永續食材；9月17日前預訂婚宴並簽約即可享滿額好禮，如住宿、婚宴禮車、飯店禮券等；「永續」也不再只是一個口號，從迎賓接待到宴席布置，每一細節都體現了永續再生的理念。

此外，飯店也提供環保婚紗專屬優惠、送客伴手禮採購自公益團體的義賣商品；台北遠東香格里拉十多間優雅大器的宴會廳也全面改裝，可依新人需求客製化布置。至於婚宴團隊除了有每年兩百多場婚禮操辦經驗，也精挑優質夥伴加入，包含林莉婚紗、巧偶花藝、JOY COLORi未來鑽石、綠帶純植物烘焙、方圓一脈、莎祿西班牙葡萄酒、APRIL純植物系甜點、UNCLE Q BY VEGANDAY、Chubby Snappy、施舒雅Spa、BMW電動車等，提供新人一站式高雅精緻的選購服務。

此次由MACKENT GROUP黛莉公司設計總監陳頌聲及九世國際設計總監張馨櫻共同設計環保婚紗禮服與高級訂製禮服，系列環保婚紗於林莉婚紗通路販售，部分禮服也將自9月18日至10月18日在台北遠東香格里拉一樓大廳展出。相關資訊可洽：02-2378-8888。

台北遠東香格里拉《SAY YES 愛．永續 婚禮體驗日》，穿婚紗也能愛地球，是一場永續兼具時尚的綠色婚禮。圖／台北遠東香格里拉提供
台北遠東香格里拉《SAY YES 愛．永續 婚禮體驗日》，穿婚紗也能愛地球，是一場永續兼具時尚的綠色婚禮。圖／台北遠東香格里拉提供
台北遠東香格里拉「愛．永續」婚宴專案，以在地風味、永續食材展現綠色食尚，每桌10位39,800元起。圖／台北遠東香格里拉提供
台北遠東香格里拉「愛．永續」婚宴專案，以在地風味、永續食材展現綠色食尚，每桌10位39,800元起。圖／台北遠東香格里拉提供
限量環保托特包與風格環保餐具組，可直接帶回家。圖／台北遠東香格里拉提供
限量環保托特包與風格環保餐具組，可直接帶回家。圖／台北遠東香格里拉提供
《愛．永續．婚禮體驗日》以環保永續婚紗大秀演繹新時代的綠色時尚。第一排由左至右：DEVOTION COUTURE九世國際設計總監張馨櫻、台北遠東香格里拉駐店經理戴淑惠Kiki、美麗佳人總編輯李忻潔、MACKENT GROUP黛莉公司設計總監陳頌聲。圖／台北遠東香格里拉提供
《愛．永續．婚禮體驗日》以環保永續婚紗大秀演繹新時代的綠色時尚。第一排由左至右：DEVOTION COUTURE九世國際設計總監張馨櫻、台北遠東香格里拉駐店經理戴淑惠Kiki、美麗佳人總編輯李忻潔、MACKENT GROUP黛莉公司設計總監陳頌聲。圖／台北遠東香格里拉提供
台北遠東香格里拉節能環保再生布置，展現美麗與永續。圖／台北遠東香格里拉提供
台北遠東香格里拉節能環保再生布置，展現美麗與永續。圖／台北遠東香格里拉提供
(由左至右)DEVOTION COUTURE九世國際設計總監張馨櫻、《機智校園生活》CP陳彥廷、MACKENT GROUP黛莉公司設計總監陳頌聲、《機智校園生活》CP賴雅琪。圖／台北遠東香格里拉提供
(由左至右)DEVOTION COUTURE九世國際設計總監張馨櫻、《機智校園生活》CP陳彥廷、MACKENT GROUP黛莉公司設計總監陳頌聲、《機智校園生活》CP賴雅琪。圖／台北遠東香格里拉提供

婚禮 婚紗 設計師

延伸閱讀

加拿大婚宴會場外傳槍響 已知2死6傷

女子狂打包40多桌喜宴剩菜「還有整隻雞」！背後原因網友暖哭：誤會妳貪小便宜

祕嫁科技業老公1年…林逸欣認了！催淚內幕曝光

為省喜餅錢「共同友人全歸男方」 他到婚宴才知沒餅：太不會做人

相關新聞

台北遠東首創「綠色婚禮」 一站式服務、環保時尚兼具

台北遠東香格里拉為倡導並實踐環保永續婚禮，首創業界推出「綠色婚禮」，日前一場「愛．永續婚禮體驗日」掀起討論話題。當日知名...

宋江、秀智新代言Guess形象照釋出 網：「這是什麼淨化眼球的組合！」

不讓車銀優、韓韶禧代言專美於前，美式休閒品牌Guess則祭出了宋江與秀智的新一季形象廣告，男帥女美的不敗選擇，也讓網友看了直呼「這是什麼淨化眼球的眼神」、「看了一整天都開心」。

在家就能體驗無痛刮痧！溫和刮痧拔罐新體驗

拔罐刮痧可以改善肌肉僵硬與放鬆身體，是很多人會選擇的方式，但由於時間不方便、加上不舒服的疼痛經驗，讓人望而卻步，聽過的人多，實際進行的人少。 曾熱銷五千台按摩眼罩，專注於紓壓放鬆的品牌3ZeBra，推出「舒浮罐 - 智能負壓刮痧拔罐器」，結合傳統智慧融合現代科技，帶來全新按摩體驗。

來南台灣 訪小凡爾賽宮

歐風城堡收藏海外骨董、石雕，館藏眾多有如小凡爾賽宮，莊園主人是台灣之光魚博士，從美國水族館到德國家庭的觀賞魚，全來自這位...

9月限定！買HTC VIVE XR Elite送價值8,800元豪華禮包

Apple Vision Pro可能還要等半年，已經耕耘虛擬實境平台與生態系統多年的HTC VIVE搶先宣布推出「VIV...

全球首款木質氣泡水機 北歐品牌Mysoda從機身到鋼瓶都永續

環保永續是近年全球都在關注的重要議題，各品牌努力從原料開始就減少碳排，而北歐設計品牌Mysoda最新在台推出全球首款木質...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦