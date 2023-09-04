台北遠東首創「綠色婚禮」 一站式服務、環保時尚兼具
台北遠東香格里拉為倡導並實踐環保永續婚禮，首創業界推出「綠色婚禮」，日前一場「愛．永續婚禮體驗日」掀起討論話題。當日知名設計師共同設計環保婚紗禮服與高級訂製禮服，並由《機智校園生活》CP陳彥廷、賴雅琪擔任走秀嘉賓，藝人簡嫚書與林子閎也到場共襄盛舉，為愛減碳、也能滿場時尚亮點。
台北遠東香格里拉多年來致力永續發展，也不斷思索如何在婚宴市場上持續創新，又能實踐企業永續的理念。業者表示，婚宴營收占飯店餐飲業績超過三成，每年舉辦的大小婚禮達兩百多場，年年舉辦各式婚禮體驗日活動，吸引新世代的新人，此次更是引領潮流、首創業界，從不同觀點倡導環保婚禮，新人可以體驗「一站式」的婚禮服務，預計這場活動將為飯店帶來超過20場婚宴新訂單、約1,800萬業績。
台北遠東香格里拉「愛．永續」婚宴專案，每桌10位39,800元起，約有6大亮點，包括減少碳排放的在地風味、永續食材；9月17日前預訂婚宴並簽約即可享滿額好禮，如住宿、婚宴禮車、飯店禮券等；「永續」也不再只是一個口號，從迎賓接待到宴席布置，每一細節都體現了永續再生的理念。
此外，飯店也提供環保婚紗專屬優惠、送客伴手禮採購自公益團體的義賣商品；台北遠東香格里拉十多間優雅大器的宴會廳也全面改裝，可依新人需求客製化布置。至於婚宴團隊除了有每年兩百多場婚禮操辦經驗，也精挑優質夥伴加入，包含林莉婚紗、巧偶花藝、JOY COLORi未來鑽石、綠帶純植物烘焙、方圓一脈、莎祿西班牙葡萄酒、APRIL純植物系甜點、UNCLE Q BY VEGANDAY、Chubby Snappy、施舒雅Spa、BMW電動車等，提供新人一站式高雅精緻的選購服務。
此次由MACKENT GROUP黛莉公司設計總監陳頌聲及九世國際設計總監張馨櫻共同設計環保婚紗禮服與高級訂製禮服，系列環保婚紗於林莉婚紗通路販售，部分禮服也將自9月18日至10月18日在台北遠東香格里拉一樓大廳展出。相關資訊可洽：02-2378-8888。
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