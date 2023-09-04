台北遠東首創「綠色婚禮」 一站式服務、環保時尚兼具

台北遠東香格里拉為倡導並實踐環保永續婚禮，首創業界推出「綠色婚禮」，日前一場「愛．永續婚禮體驗日」掀起討論話題。當日知名設計師共同設計環保婚紗禮服與高級訂製禮服，並由《機智校園生活》CP陳彥廷、賴雅琪擔任走秀嘉賓，藝人簡嫚書與林子閎也到場共襄盛舉，為愛減碳、也能滿場時尚亮點。

台北遠東香格里拉多年來致力永續發展，也不斷思索如何在婚宴市場上持續創新，又能實踐企業永續的理念。業者表示，婚宴營收占飯店餐飲業績超過三成，每年舉辦的大小婚禮達兩百多場，年年舉辦各式婚禮體驗日活動，吸引新世代的新人，此次更是引領潮流、首創業界，從不同觀點倡導環保婚禮，新人可以體驗「一站式」的婚禮服務，預計這場活動將為飯店帶來超過20場婚宴新訂單、約1,800萬業績。

台北遠東香格里拉「愛．永續」婚宴專案，每桌10位39,800元起，約有6大亮點，包括減少碳排放的在地風味、永續食材；9月17日前預訂婚宴並簽約即可享滿額好禮，如住宿、婚宴禮車、飯店禮券等；「永續」也不再只是一個口號，從迎賓接待到宴席布置，每一細節都體現了永續再生的理念。

此外，飯店也提供環保婚紗專屬優惠、送客伴手禮採購自公益團體的義賣商品；台北遠東香格里拉十多間優雅大器的宴會廳也全面改裝，可依新人需求客製化布置。至於婚宴團隊除了有每年兩百多場婚禮操辦經驗，也精挑優質夥伴加入，包含林莉婚紗、巧偶花藝、JOY COLORi未來鑽石、綠帶純植物烘焙、方圓一脈、莎祿西班牙葡萄酒、APRIL純植物系甜點、UNCLE Q BY VEGANDAY、Chubby Snappy、施舒雅Spa、BMW電動車等，提供新人一站式高雅精緻的選購服務。