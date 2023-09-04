山道猴子的一生！嚴選「台7乙」沿線6間特色咖啡廳

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聯合新聞網／ MENU美食誌

以新北市三峽區大埔為起點，延伸至桃園市復興區三民，眾多質感咖啡廳，等著你來挖掘。

老柴咖啡館

新北市/三峽區

經營超過十年的咖啡館，裝潢風格帶有異國風情，主打自家烘焙與自家調配的義式咖啡，飲品皆在一定水準之上，非常適合愛喝咖啡的同好造訪。（MENU美食誌Cen、森梨子提供）

Qm159 清琳咖啡

新北市/三峽區

選用大量漂流木為基底與植栽裝飾點綴，斑駁的老屋與古董原木裝飾，主要販售水餃、沙拉、BRUNCH、手作麵包及蛋糕和各種飲品，推薦醜醜巧克和巴斯克蛋糕。（MENU美食誌地方恰北北媽媽😂提供）

時間厝咖啡館

新北市/三峽區

店內四處皆可看到時鐘元素，戶外座位區還有遼闊的山林美景，環境清幽舒適，是一間寵物友善咖啡廳。咖啡豆是老闆自己親自烘焙，餐點也是現點現做。（MENU美食誌小譽的食旅地圖提供）

ZOO ZOO 假期

桃園市/復興區

位在台七線12.7公里，是很多跑山重機前往拉拉山的中繼休息站。店內有很多老物收藏，是間很有美式風格的餐廳，推薦轟炸機Pizza和水蜜桃冰沙。（MENU美食誌吃貨小肥仔提供）

丸山咖啡

桃園市/復興區

一間位於海拔600公尺的山中貨櫃屋森林小屋，每一層的座位區都有著不同的視野美景，園區還特別設立了兒童草原區，整體規劃的很不錯。（MENU美食誌sanli86提供）

Tina廚房 復興店

桃園市/復興區

復興鄉排名第一的景觀餐廳，有著群山環繞的山景，落地玻璃窗搭配山巒景色，彷彿置身在高山仙境。餐點有瑞士鄉村風味套餐、風味主菜和飲品可選擇，十分豐富！（MENU美食誌黃酥提供）

 

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