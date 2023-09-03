9月限定！買HTC VIVE XR Elite送價值8,800元豪華禮包

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
HTC VIVE XR Elite推出超級強檔優惠，總價值8,800元PC-VR限時酷玩好禮帶回家。圖／HTC提供
HTC VIVE XR Elite推出超級強檔優惠，總價值8,800元PC-VR限時酷玩好禮帶回家。圖／HTC提供

Apple Vision Pro可能還要等半年，已經耕耘虛擬實境平台與生態系統多年的HTC VIVE搶先宣布推出「VIVE XR Elite限時酷玩大禮包」，為VR愛好者及新手提供了完整的體驗套餐，讓還在考慮入手的玩家們誘人方案，立即入手享受最新的遊戲和體驗。

即日起至9月30日前，入手VIVE XR Elite即刻享有「VIVE XR Elite限時酷玩大禮包」，包括價值3,000元的Steam禮物卡或VIVE商城購物金任選，想買什麼遊戲自己挑；贈送價值2,500元的VIVE VR串流線材，升級高保真、低延遲的PC VR串流體驗，盡情暢玩PC VR遊戲大作；另外再送5款精彩遊戲，包括《Green Hell VR》、《Les Mills Bodycombat》、《Unplugged: Air Guitar》、《Figmin XR》及《Glimpse》等5款精選內容，涵蓋冒險、健身、音樂和創作，種類超多元，將總價值8,800元好禮帶回家，助玩家輕鬆增添日常生活遊戲體驗。

VIVE XR Elite是HTC VIVE推出的消費型旗艦一體機，配有輕量化的設計並同時具備強大的性能及一機多用的特性，不但可以展現PC VR等級的娛樂聲光效果，創新技術也可以應用於各種商業場景。無論是遊戲、娛樂、健身、商務和教育生產力等應用，皆能自由擴展使用。此外，VIVE XR Elite配備全彩高解析RGB透視攝像鏡頭、創新的可摺疊設計、可調整屈光率的鏡片、瞳距調整鈕IPD、3840 x 1920螢幕解析度、高達110度的廣視角和可更換電池設計，都讓玩家可以享受舒適配戴、遊玩的樂趣。

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