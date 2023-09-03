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Swatch跨界寶珀表Blancpain將成真？這天全球同步揭曉！

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
傳Swatch將與高級品牌Blancpain合作，打造親民版本五十噚潛水表。圖／摘自instagram
傳Swatch將與高級品牌Blancpain合作，打造親民版本五十噚潛水表。圖／摘自instagram

Swatch真的太狂！與Omega聯名的MoonSwatch登月表依舊搶手的同時，又可能將與同集團高級品牌寶珀表（Blancpain）合作，推出親民價格版本的五十噚潛水表？一張全版的廣告，暗示了這天將會揭曉，讓全球表迷都好期待！

8月底Swatch和Omega合作的「升級版」MoonSwatch登月表，呼應天文現象「藍月」」首度換新裝，呈現罕見藍金表，由於限時限量銷售，一推出就被炒作至原價5倍之譜，凸顯了聯名的魅力，也再次把這系列的人氣推向新高。正當市場與玩家們還在追求入手新款MoonSwatch登月表時，Swatch則在外媒《德國法蘭克福匯報》刊登了全版廣告，在一片水藍色的波紋下，只有不太明顯的表殼圖形，上面標示的資訊只有代表Swatch的「S」以及要聯名的品牌部分以空白方式呈現，最後還有9.9.23字樣。

Swatch則在外媒《德國法蘭克福匯報》刊登了全版廣告，標示的資訊只有代表Swatch的「S」以及要聯名的品牌部分以空白方式呈現，還有9.9.23字樣。圖／摘自德國法蘭克福匯報官網
Swatch則在外媒《德國法蘭克福匯報》刊登了全版廣告，標示的資訊只有代表Swatch的「S」以及要聯名的品牌部分以空白方式呈現，還有9.9.23字樣。圖／摘自德國法蘭克福匯報官網

這樣的廣告讓人想起，Swatch再推出聯名Omega的MoonSwatch登月表時，也是以類似又神秘的視覺方式呈現。而事實證明，雙品牌破天荒的合作也成功銷售出上百萬只腕表，同時提升彼此產品價值，進而帶動整個SWATCH集團2022年的營收；後面的操盤手不是別人，而是集團主席海耶克先生。此次依舊保密到家的新表，被許多人認為很可能又是海耶克先生親自督軍，並且與家族擁有最多經營權的寶珀表（Blancpain）合作，因為今年也是該品牌第一款五十噚潛水表問世70周年。若是傳言成真，那麼動輒30萬元起跳的Blancpain五十噚潛水表，將以親民價受到全球矚目。

Blancpain的五十噚潛水表今年迎來70周年。圖／摘自instagram
Blancpain的五十噚潛水表今年迎來70周年。圖／摘自instagram

不過亦有網友認為，Swatch仍會與Omega跨界，不過對象將不是登月表，而是另一招牌Seamaster（海馬）系列潛水錶。原因也是海馬系列今年迎來上市75周年，而在此前Omega也推出了一系列藍色為主軸的紀念款，支持者亦不少。但且無論為何，最終將於2023年9月9日，全球同步揭曉。

海馬系列今年迎來上市75周年，而在此前Omega也推出了一系列藍色為主軸的紀念款，支持者亦不少。圖／Omega提供
海馬系列今年迎來上市75周年，而在此前Omega也推出了一系列藍色為主軸的紀念款，支持者亦不少。圖／Omega提供

品牌 廣告 Swatch 腕表

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