梁朝偉、李安和胡歌罕見同框 帥氣瀟灑詮釋「人間ARMANI」風範
梁朝偉個人成就再下一城，成為首位獲頒「威尼斯影展終身成就獎」華人演員，在頒獎台上感性落淚，並浪漫告白妻子劉嘉玲，讓影迷看了也有滿滿感動。不僅如此，梁朝偉登台從李安手中接下金獅獎獎座，身穿合身剪裁的晚宴西裝，同樣引起關注。
為了威尼斯影展的舉辦，義大利高級品牌GIORGIO ARMANI也特別舉辦了「One Night Only Venezia 」私人派對， 由設計師Giorgio Armani擔任東道主邀請了國際名導李安、梁朝偉和愛妻劉嘉玲，以及全球代言人胡歌共同參與。在活動上，梁朝偉、李安及胡歌皆身穿GIORGIO ARMANI套裝出席盛會，三人難得同框，謙謙君子翩翩風度演繹低調內斂的品牌設計，就像是「人間ARMANI」的最好體現。身為賓客中「紅花」的劉嘉玲同樣選穿Giorgio Armani Privé高級訂製晚禮服現身，一襲金色褲裝輕鬆愜意又不失氣勢，氣場一點都不輸在場的男神老公。
不僅如此，梁朝偉也選穿GIORGIO ARMANI量身訂製晚宴裝，受頒威尼斯影展終身成就金獅獎，開心與興奮的神情藏不住。穿著GIORGIO ARMANI Privé 2019春夏高級訂製晚禮服同行的愛妻劉嘉玲，還分享了照片說「老虎帶獅子回家」，共享這個動人的榮耀時刻。值得一提的是該獎項由同樣身穿GIORGIO ARMANI正式晚宴西服的國際名導李安所頒發，皆成為典禮上最美的一道風景。
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