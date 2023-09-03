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梁朝偉、李安和胡歌罕見同框 帥氣瀟灑詮釋「人間ARMANI」風範

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
梁朝偉成為首位獲頒「威尼斯影展終身成就獎」華人演員，更難得同框李安與胡歌。圖／摘自劉嘉玲臉書、GIORGIO ARMANI提供
梁朝偉成為首位獲頒「威尼斯影展終身成就獎」華人演員，更難得同框李安與胡歌。圖／摘自劉嘉玲臉書、GIORGIO ARMANI提供

梁朝偉個人成就再下一城，成為首位獲頒「威尼斯影展終身成就獎」華人演員，在頒獎台上感性落淚，並浪漫告白妻子劉嘉玲，讓影迷看了也有滿滿感動。不僅如此，梁朝偉登台從李安手中接下金獅獎獎座，身穿合身剪裁的晚宴西裝，同樣引起關注。

為了威尼斯影展的舉辦，義大利高級品牌GIORGIO ARMANI也特別舉辦了「One Night Only Venezia 」私人派對， 由設計師Giorgio Armani擔任東道主邀請了國際名導李安、梁朝偉和愛妻劉嘉玲，以及全球代言人胡歌共同參與。在活動上，梁朝偉、李安及胡歌皆身穿GIORGIO ARMANI套裝出席盛會，三人難得同框，謙謙君子翩翩風度演繹低調內斂的品牌設計，就像是「人間ARMANI」的最好體現。身為賓客中「紅花」的劉嘉玲同樣選穿Giorgio Armani Privé高級訂製晚禮服現身，一襲金色褲裝輕鬆愜意又不失氣勢，氣場一點都不輸在場的男神老公。

梁朝偉（左）與劉嘉玲（右）皆身穿GIORGIO ARMANI套裝，出席品牌私人酒會，並與Giorgio Armani先生合影。圖／GIORGIO ARMANI提供
梁朝偉（左）與劉嘉玲（右）皆身穿GIORGIO ARMANI套裝，出席品牌私人酒會，並與Giorgio Armani先生合影。圖／GIORGIO ARMANI提供

不僅如此，梁朝偉也選穿GIORGIO ARMANI量身訂製晚宴裝，受頒威尼斯影展終身成就金獅獎，開心與興奮的神情藏不住。穿著GIORGIO ARMANI Privé 2019春夏高級訂製晚禮服同行的愛妻劉嘉玲，還分享了照片說「老虎帶獅子回家」，共享這個動人的榮耀時刻。值得一提的是該獎項由同樣身穿GIORGIO ARMANI正式晚宴西服的國際名導李安所頒發，皆成為典禮上最美的一道風景。

梁朝偉身穿GIORGIO ARMANI量身訂製晚宴裝，獲頒「威尼斯影展終身成就獎」。圖／摘自劉嘉玲臉
梁朝偉身穿GIORGIO ARMANI量身訂製晚宴裝，獲頒「威尼斯影展終身成就獎」。圖／摘自劉嘉玲臉

胡歌身穿GIORGIO ARMANI套裝出席品牌私人酒會，演繹低調內斂的品牌設計。圖／GIORGIO ARMANI提供
胡歌身穿GIORGIO ARMANI套裝出席品牌私人酒會，演繹低調內斂的品牌設計。圖／GIORGIO ARMANI提供

名導李安同樣選穿GIORGIO ARMANI正式晚宴西裝，頒發威尼斯影展終身成就金獅獎給好友梁朝偉。圖／GIORGIO ARMANI提供
名導李安同樣選穿GIORGIO ARMANI正式晚宴西裝，頒發威尼斯影展終身成就金獅獎給好友梁朝偉。圖／GIORGIO ARMANI提供

（左起）梁朝偉、李安與劉嘉玲和胡歌皆身穿GIORGIO ARMANI套裝，出席品牌私人酒會。圖／GIORGIO ARMANI提供
（左起）梁朝偉、李安與劉嘉玲和胡歌皆身穿GIORGIO ARMANI套裝，出席品牌私人酒會。圖／GIORGIO ARMANI提供

梁朝偉（左）選穿GIORGIO ARMANI量身訂製西服，受頒威尼斯影展終身成就金獅獎；愛妻劉嘉玲則穿著GIORGIO ARMANI 2019高級訂製晚禮服共享這動人的時刻。圖／GIORGIO ARMANI提供
梁朝偉（左）選穿GIORGIO ARMANI量身訂製西服，受頒威尼斯影展終身成就金獅獎；愛妻劉嘉玲則穿著GIORGIO ARMANI 2019高級訂製晚禮服共享這動人的時刻。圖／GIORGIO ARMANI提供

（左起）梁朝偉、李安與胡歌皆身穿GIORGIO ARMANI套裝，出席品牌私人酒會。圖／GIORGIO ARMANI提供
（左起）梁朝偉、李安與胡歌皆身穿GIORGIO ARMANI套裝，出席品牌私人酒會。圖／GIORGIO ARMANI提供

梁朝偉（左）與劉嘉玲和胡歌皆身穿GIORGIO ARMANI套裝，出席品牌私人酒會。圖／GIORGIO ARMANI提供
梁朝偉（左）與劉嘉玲和胡歌皆身穿GIORGIO ARMANI套裝，出席品牌私人酒會。圖／GIORGIO ARMANI提供

梁朝偉選穿GIORGIO ARMANI套裝出席威尼斯影展記者會。圖／GIORGIO ARMANI提供
梁朝偉選穿GIORGIO ARMANI套裝出席威尼斯影展記者會。圖／GIORGIO ARMANI提供

威尼斯 設計師 梁朝偉 李安 胡歌 Armani 威尼斯影展 劉嘉玲

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