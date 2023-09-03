該叫誰老公？林柏宏化身「白馬王子」、陳柏霖俐落西裝造型隔空比帥

雙男神林柏宏、陳柏霖近期隔空比帥，分別演繹不同風格穿搭，讓粉絲們看的心花怒放，不知道該聚焦在誰身上，甚至表示「這笑容讓人無法抵擋！」

演出的「關於我和鬼變成家人的那件事」即將代表台灣角逐奧斯卡最佳國際影片的喜訊傳來，林柏宏的事業運更是大開，取代坤達成為了adidas最新品牌形象大使。這對於私下熱愛慢跑與戶外運動的林柏宏來說，再適合不過了！日前林柏宏出席adidas活動，身穿以新的剪裁與材質回歸的Z.N.E.系列服飾，提供包括連帽外套、連帽上衣、短袖以及褲裝等。最大特色為加深上衣帽緣，只要戴上就能暫時隔絕外界干擾，整體輪廓簡潔搭配上抗皺太空棉面料，輔以多種配色。而林柏宏特意選穿一身白，彷彿化身運動版本的「白馬王子」帥暈粉絲，讓人想大喊「老公！」

林柏宏身穿Z.N.E.系列服飾，並以品牌形象大使身份出席adidas活動。圖／adidas提供

不讓林柏宏獨佔版面，剛過40歲生日的陳柏霖則站台New Balance「NB GREY形象總店」開幕周年活動，一身 MET24 「TAILORED LINE」系列成套灰色西裝及550全新配色鞋款，俐落又不失個人魅力。同時延續去年陳柏霖為品牌新店開幕，獻出藝術創作，此次也以全白的New Balance 550鞋款為基礎，透過自創服飾品牌ANOWHEREMAN和裝置藝術家廖偉丞，重新演繹出3雙獨特鞋款。另外陳柏霖還擔綱NB GREY秋季形象廣告主角，由知名攝影師林炳存掌鏡，透過早晨、午間、傍晚三段不同的時間軸，呼應著光影變化的軌跡，呈現都會職人動靜皆宜的樣貌。

陳柏霖站台New Balance「NB GREY形象總店」開幕周年活動，一身 MET24 「TAILORED LINE」成套灰色西裝及550鞋款。圖／New Balance提供

陳柏霖站台New Balance「NB GREY形象總店」開幕周年活動，一身 MET24 「TAILORED LINE」成套灰色西裝及550鞋款。圖／New Balance提供

林柏宏身穿Z.N.E.系列服飾，並以品牌形象大使身份出席adidas活動。圖／摘自林柏宏臉書

林柏宏身穿Z.N.E.系列服飾，並以品牌形象大使身份出席adidas活動。圖／摘自林柏宏臉書

林柏宏身穿Z.N.E.系列服飾，並以品牌形象大使身份出席adidas活動。圖／摘自林柏宏臉書

adidas Z.N.E.系列男裝連帽上衣，3,090元。圖／adidas提供

New Balance 550鞋，3,680元。圖／New Balance提供