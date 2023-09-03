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該叫誰老公？林柏宏化身「白馬王子」、陳柏霖俐落西裝造型隔空比帥

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
林柏宏（左）、陳柏霖近期分別站台品牌活動，展現截然不同風格穿搭，但都帥暈粉絲們。圖／摘自林柏宏臉書、New Balance提供
林柏宏（左）、陳柏霖近期分別站台品牌活動，展現截然不同風格穿搭，但都帥暈粉絲們。圖／摘自林柏宏臉書、New Balance提供

雙男神林柏宏陳柏霖近期隔空比帥，分別演繹不同風格穿搭，讓粉絲們看的心花怒放，不知道該聚焦在誰身上，甚至表示「這笑容讓人無法抵擋！」

演出的「關於我和鬼變成家人的那件事」即將代表台灣角逐奧斯卡最佳國際影片的喜訊傳來，林柏宏的事業運更是大開，取代坤達成為了adidas最新品牌形象大使。這對於私下熱愛慢跑與戶外運動的林柏宏來說，再適合不過了！日前林柏宏出席adidas活動，身穿以新的剪裁與材質回歸的Z.N.E.系列服飾，提供包括連帽外套、連帽上衣、短袖以及褲裝等。最大特色為加深上衣帽緣，只要戴上就能暫時隔絕外界干擾，整體輪廓簡潔搭配上抗皺太空棉面料，輔以多種配色。而林柏宏特意選穿一身白，彷彿化身運動版本的「白馬王子」帥暈粉絲，讓人想大喊「老公！」

林柏宏身穿Z.N.E.系列服飾，並以品牌形象大使身份出席adidas活動。圖／adidas提供
林柏宏身穿Z.N.E.系列服飾，並以品牌形象大使身份出席adidas活動。圖／adidas提供

不讓林柏宏獨佔版面，剛過40歲生日的陳柏霖則站台New Balance「NB GREY形象總店」開幕周年活動，一身 MET24 「TAILORED LINE」系列成套灰色西裝及550全新配色鞋款，俐落又不失個人魅力。同時延續去年陳柏霖為品牌新店開幕，獻出藝術創作，此次也以全白的New Balance 550鞋款為基礎，透過自創服飾品牌ANOWHEREMAN和裝置藝術家廖偉丞，重新演繹出3雙獨特鞋款。另外陳柏霖還擔綱NB GREY秋季形象廣告主角，由知名攝影師林炳存掌鏡，透過早晨、午間、傍晚三段不同的時間軸，呼應著光影變化的軌跡，呈現都會職人動靜皆宜的樣貌。

陳柏霖站台New Balance「NB GREY形象總店」開幕周年活動，一身 MET24 「TAILORED LINE」成套灰色西裝及550鞋款。圖／New Balance提供
陳柏霖站台New Balance「NB GREY形象總店」開幕周年活動，一身 MET24 「TAILORED LINE」成套灰色西裝及550鞋款。圖／New Balance提供

陳柏霖站台New Balance「NB GREY形象總店」開幕周年活動，一身 MET24 「TAILORED LINE」成套灰色西裝及550鞋款。圖／New Balance提供
陳柏霖站台New Balance「NB GREY形象總店」開幕周年活動，一身 MET24 「TAILORED LINE」成套灰色西裝及550鞋款。圖／New Balance提供

林柏宏身穿Z.N.E.系列服飾，並以品牌形象大使身份出席adidas活動。圖／摘自林柏宏臉書
林柏宏身穿Z.N.E.系列服飾，並以品牌形象大使身份出席adidas活動。圖／摘自林柏宏臉書

林柏宏身穿Z.N.E.系列服飾，並以品牌形象大使身份出席adidas活動。圖／摘自林柏宏臉書
林柏宏身穿Z.N.E.系列服飾，並以品牌形象大使身份出席adidas活動。圖／摘自林柏宏臉書

林柏宏身穿Z.N.E.系列服飾，並以品牌形象大使身份出席adidas活動。圖／摘自林柏宏臉書
林柏宏身穿Z.N.E.系列服飾，並以品牌形象大使身份出席adidas活動。圖／摘自林柏宏臉書

adidas Z.N.E.系列男裝連帽上衣，3,090元。圖／adidas提供
adidas Z.N.E.系列男裝連帽上衣，3,090元。圖／adidas提供

New Balance 550鞋，3,680元。圖／New Balance提供
New Balance 550鞋，3,680元。圖／New Balance提供

adidas Z.N.E.系列男裝短褲，1,890元。圖／adidas提供
adidas Z.N.E.系列男裝短褲，1,890元。圖／adidas提供

品牌 運動 粉絲 林柏宏 陳柏霖 adidas 奧斯卡

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