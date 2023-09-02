找回手寫的美好！無印良品辦展 江振誠、王小棣曝光筆跡

在手機、筆電當道的年代，有多久沒有實際拿起筆來，在筆記本上寫下各種感受呢？是不是甚至忘記透過實際的書寫，帶給自己的無限感動與深刻記憶，無印良品即日起至10月26日，在松高旗艦店推出「Re WRITe重拾書寫」特展，邀請8位不同領域創作者，分享日常書寫與塗鴉的筆記本，透過這系列書寫的筆跡，讓我們找回用手寫的溫度與感動。

每一次握起筆桿，在紙張寫下的文字、圖畫等，或甚至記錄每一個靈感出現的吉光片羽，都是值得被尊重與記錄的，可能隨著當下的心情與景況，字跡或隨興、或嚴謹，透過筆跡，成為具體之物，更是記錄靈感的重要時刻。

在科技發達前，人類也是透過書寫讓經驗得以傳承，透過職人的筆記與作品之間的相互呼應，讓大家看到任何形式的書寫都有被實現、傳承的可能。

參與展出的職人，包括導演王小棣的各種書寫筆記，名廚江振誠以圖案與文字相互輔佐，台灣設計研究院院長張基義的隨手筆記，CNFlower 西恩創辦人凌宗湧記錄下的各種靈感，歌手舒米恩的創作筆記，陳敏佳的多樣化筆記，豪華朗機工的各種手繪圖像，演員鄧九雲的隨手筆記。