快訊

不斷更新／海葵近逼是否放颱風假？北北基桃率先宣布了

海葵颱風逼近…北部3縣市晚間大雨特報 恐下到明天

聽新聞
test
0:00 / 0:00

肯德基7塊脆雞桶、限時下殺299元！買一送一好評再延長

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
周末限定「香雞狂饗桶」299元，一次享受七塊酥脆多汁的經典咔啦脆雞。圖／肯德基提供
周末限定「香雞狂饗桶」299元，一次享受七塊酥脆多汁的經典咔啦脆雞。圖／肯德基提供

肯德基繼8/26開學季「解救錢包君」活動祭出近40種優惠後，9月加碼第二波，除了延長熱銷買一送一點心優惠，9/4起精選5項黃金系列人氣美食，推出平日限定「香雞總動員」與周末限定「香雞狂饗桶」的香雞系列，限時優惠149元起。

肯德基延長買一送一優惠至9/18，同時在9/4 (一)~9/14 (四)、每周一至周四於線上預訂快取限時開賣，同時享有酥脆的咔啦脆雞大腿排、道地美式紐奧良無骨雞腿排，以及金黃香酥的上校雞塊、酥脆現炸薯條，限時優惠只需149元。另有周末限定的「香雞狂饗桶」，一次包含7塊肯德基的經典咔啦脆雞，將於9/8(五)~9/17 (日)每周五至周日在線上預訂快取與線下掃碼點餐中登場(外送不適用)，限時下殺299元。

好評延長的「買一送一優惠」，最低33元即可享有小薯 x2（優惠碼40565），還有人氣上校雞塊4x2(優惠碼40457)、草莓起司冰淇淋大福 x2（優惠碼40460）等。

買一送一傳送門：https://www.kfcclub.com.tw/Coupon?tid=C10

香雞系列開賣資訊傳送門：https://www.kfcclub.com.tw/menu/hot-meal?mid=168

平日限定「香雞總動員」149元，集結四種黃金美食，咔啦雞腿排+紐奧良雞腿排+上校雞塊+酥脆薯條，預定快取限定。圖／肯德基提供
平日限定「香雞總動員」149元，集結四種黃金美食，咔啦雞腿排+紐奧良雞腿排+上校雞塊+酥脆薯條，預定快取限定。圖／肯德基提供

肯德基 草莓 冰淇淋

延伸閱讀

學生黨必收！盤點「6家速食開學優惠」 麥當勞肯德基買一送一、漢堡王10塊雞塊59元、頂呱呱現省80元

肯德基超狂「通關優惠碼」！ 7小點買一送一、66元下午茶、炸雞蛋撻桶369元 最高現省4020元

他好奇「麥當勞為何不推線上點餐」 內行曝：1優勢不需要

咔啦脆雞變粉色！肯德基「粉紅巧克力脆雞」七夕限量購

相關新聞

肯德基7塊脆雞桶、限時下殺299元！買一送一好評再延長

肯德基繼8/26開學季「解救錢包君」活動祭出近40種優惠後，9月加碼第二波，除了延長熱銷買一送一點心優惠，9/4起精選5...

你還在搶鹽嗎？營養師列出這些食物是「含鈉炸彈」

日本核汙水排放入海，引發鄰近國家囤鹽潮，國內也出現搶鹽亂象，超市貨架鹽巴被搶購一空，更有店家祭出限購令。福島核處理水真會...

貿易商有巴西管道因此成立公司幫政府 農業部這樣說

農業部專案進口雞蛋，合作的貿易商中，小公司超思，進了巴西雞蛋超過農業部進口總量的一半以上，外界好奇這公司的獨特之處，農業...

Cartier Libre創意珠寶巧編寶石繞指柔 台灣亞洲獨賣

珠寶之所以是珠寶，因為透過設計師的巧思、珠寶工匠工藝，結合矜貴的寶石，因而催生出令人為之驚嘆的喜悅感受。頂級珠寶品牌卡地...

進口雞蛋大宗是巴西 農業部：是國際雞蛋重要來源國

政府專案進口雞蛋惹議，配合的貿易商超思去年9月成立，資本額50萬，但進口來自巴西雞蛋超過農業部專案進口的一半，農業部說，...

路易莎搶進早餐市場、每套65元+！11點前咖啡第2杯半價

路易莎即起搶進早餐市場，推出震撼業界的「65元起」全新超值活力早餐，同時，加碼推出黑卡會員限定獨享「加1元」升級美式黑咖...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦