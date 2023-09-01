肯德基7塊脆雞桶、限時下殺299元！買一送一好評再延長

肯德基繼8/26開學季「解救錢包君」活動祭出近40種優惠後，9月加碼第二波，除了延長熱銷買一送一點心優惠，9/4起精選5項黃金系列人氣美食，推出平日限定「香雞總動員」與周末限定「香雞狂饗桶」的香雞系列，限時優惠149元起。

肯德基延長買一送一優惠至9/18，同時在9/4 (一)~9/14 (四)、每周一至周四於線上預訂快取限時開賣，同時享有酥脆的咔啦脆雞大腿排、道地美式紐奧良無骨雞腿排，以及金黃香酥的上校雞塊、酥脆現炸薯條，限時優惠只需149元。另有周末限定的「香雞狂饗桶」，一次包含7塊肯德基的經典咔啦脆雞，將於9/8(五)~9/17 (日)每周五至周日在線上預訂快取與線下掃碼點餐中登場(外送不適用)，限時下殺299元。

好評延長的「買一送一優惠」，最低33元即可享有小薯 x2（優惠碼40565），還有人氣上校雞塊4x2(優惠碼40457)、草莓起司冰淇淋大福 x2（優惠碼40460）等。

買一送一傳送門：https://www.kfcclub.com.tw/Coupon?tid=C10。