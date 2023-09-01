路易莎搶進早餐市場、每套65元+！11點前咖啡第2杯半價

路易莎即起搶進早餐市場，推出震撼業界的「65元起」全新超值活力早餐，同時，加碼推出黑卡會員限定獨享「加1元」升級美式黑咖啡，喚醒一天好心情。

全新的超值活力早餐，包括奶油原味貝果、奶油風味吐司，或是路易莎「經典招牌」磚壓麥香火腿起司三明治，還有營養美味的法式鮪魚蔬菜三明治、法式培根蔬菜三明治，以銅板價就能享用健康活力滿分的早餐，以及中杯錫蘭紅茶。

此外，即日起也同推出全新黑卡會員專屬優惠，上午11點前咖啡飲品(不含手沖、超越精品咖啡)「天天第二杯半價」，還有11點後點一杯咖啡飲品再搭配一份蛋糕，蛋糕皆享9折優惠。