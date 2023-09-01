路易莎搶進早餐市場、每套65元+！11點前咖啡第2杯半價
路易莎即起搶進早餐市場，推出震撼業界的「65元起」全新超值活力早餐，同時，加碼推出黑卡會員限定獨享「加1元」升級美式黑咖啡，喚醒一天好心情。
全新的超值活力早餐，包括奶油原味貝果、奶油風味吐司，或是路易莎「經典招牌」磚壓麥香火腿起司三明治，還有營養美味的法式鮪魚蔬菜三明治、法式培根蔬菜三明治，以銅板價就能享用健康活力滿分的早餐，以及中杯錫蘭紅茶。
此外，即日起也同推出全新黑卡會員專屬優惠，上午11點前咖啡飲品(不含手沖、超越精品咖啡)「天天第二杯半價」，還有11點後點一杯咖啡飲品再搭配一份蛋糕，蛋糕皆享9折優惠。
時近中秋，想在一片糕餅選項中找出新意，不妨以香濃咖啡表心意。路易莎咖啡9月6日至9月30日推出「中秋獻禮 心意滿滿」經典濾掛咖啡組及豪華咖啡豆組中秋禮盒，黑金、白金尋豆師或典藏莊園系列或各式風味調性咖啡豆都能自由選配。其中，「經典濾掛組」任選四盒，總價享5折優惠；「豪華咖啡豆組」任選四包半磅咖啡豆，總價享75折；也可選擇濾掛咖啡與咖啡豆的「精選綜合組」。單筆訂單滿5組(含)以上再享88折。
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