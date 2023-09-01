快訊

不只4塊！太魯閣車廂共搜出8塊「疑似遺骸」 集中第8節車廂

老牌AI指標股遭逆風 這檔新秀漲停逾2,000張買單排隊等

海葵路徑再南修可能花蓮登陸 除「2縣市」幾乎全台納警戒

聽新聞
test
0:00 / 0:00

長榮航空攜手8家旅行社 遊澳門享千元禮券、多重優惠

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
長榮航空攜手8家旅行社共同推出「長榮大旅行家—澳門機＋酒產品」。圖／澳門旅遊局提供
長榮航空攜手8家旅行社共同推出「長榮大旅行家—澳門機＋酒產品」。圖／澳門旅遊局提供

長榮航空攜手雄獅、百威、可樂、易飛網、東南、喜鴻、易遊網、溫馨等8家旅行社共同推出「長榮大旅行家—澳門機＋酒產品」，搭乘長榮航空每周各2班桃園-澳門、高雄-澳門航班，入住精選22家五星級酒店，11月30日前出發加碼再送千元禮包，出示登機證還可享多重優惠。

長榮航空表示，「長榮大旅行家—澳門機＋酒產品」11月30日前出發可獲每人澳門幣200元餐飲抵用劵，可用於澳娛綜合度假股份有限公司、銀河娛樂集團、金沙中國、美高梅中國控股有限公司、永利澳門有限公司、新濠博亞娛樂等六大知名休閒企業旗下酒店。

另外，即日起至2023年12月31日暢遊澳門期間，出示長榮航空登機證購買澳門teamLab超自然空間門票享最低8折優惠；成功完成登記「銀河致尚」微信小程序會員，可享澳門幣2888元禮包，內含spa抵用券、購物及餐飲優惠券等；追求刺激活動的旅客可至澳門塔嘗試經典「笨豬跳」，以每小時200公里高速體驗自由下墜的快感及360度美景環繞的空中漫步，憑長榮航空紙本式登機證可享澳門塔門票8折優惠，加碼再送澳門旅遊塔紀念杯乙個。

澳門 長榮 登機證

延伸閱讀

蘇拉颱風外圍環流持續影響 今航班異動一次看

橫琴今年通關量 已破千萬人次

蘇拉進逼！適逢年度大潮 粵港澳沿海須嚴防「風暴潮」

蘇拉颱風外圍環流影響 台灣虎航明往返澳門航班異動

相關新聞

foodpanda「9月優惠碼懶人包」快筆記！美食外送、中秋烤肉都有好康

美食外送是許多人日常的依靠，9月底還將迎接少不了烤肉歡聚的中秋節，foodpanda「9月優惠碼懶人包」快筆記，享受滿滿...

威速登金卡多電動三輪車 搶攻移動市集商機

繼綠色物流與選舉租賃市場後，威剛科技旗下威速登金卡多電動三輪車推出「三開車款」，搶攻餐飲與市集商機，讓餐點飲料、手創小物...

長榮航空攜手8家旅行社 遊澳門享千元禮券、多重優惠

長榮航空攜手雄獅、百威、可樂、易飛網、東南、喜鴻、易遊網、溫馨等8家旅行社共同推出「長榮大旅行家—澳門機＋酒產品」，搭乘...

全國電子「3C電腦家電展」限時限量下殺56折起！買指定家電滿額加1元送精品家電

全國電子「3C電腦家電展」9月1日至9月6日線上線下同步開跑，集結3C家電知名品牌電視、冰箱、洗衣機出清最低下殺56折起...

中秋送禮潮熱絡！Global Mall 擴充品項拚業績增二成

社交熱絡引爆節慶商機，看好今年以來全面重啟的送禮潮，Global Mall環球Online今年中秋「秋頌豐禮」送禮品項再...

快搶！BE@RBRICK 聯名清明上河圖 HANDS 台中 LaLaport 首賣

歷久不衰，且常常增值的BE@RBRICK庫柏力克熊，最新推出的聯名款為BE@RBRICK與清明上河圖合作，將於9月1日至...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦