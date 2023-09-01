長榮航空攜手8家旅行社 遊澳門享千元禮券、多重優惠

長榮航空攜手雄獅、百威、可樂、易飛網、東南、喜鴻、易遊網、溫馨等8家旅行社共同推出「長榮大旅行家—澳門機＋酒產品」，搭乘長榮航空每周各2班桃園-澳門、高雄-澳門航班，入住精選22家五星級酒店，11月30日前出發加碼再送千元禮包，出示登機證還可享多重優惠。

長榮航空表示，「長榮大旅行家—澳門機＋酒產品」11月30日前出發可獲每人澳門幣200元餐飲抵用劵，可用於澳娛綜合度假股份有限公司、銀河娛樂集團、金沙中國、美高梅中國控股有限公司、永利澳門有限公司、新濠博亞娛樂等六大知名休閒企業旗下酒店。

另外，即日起至2023年12月31日暢遊澳門期間，出示長榮航空登機證購買澳門teamLab超自然空間門票享最低8折優惠；成功完成登記「銀河致尚」微信小程序會員，可享澳門幣2888元禮包，內含spa抵用券、購物及餐飲優惠券等；追求刺激活動的旅客可至澳門塔嘗試經典「笨豬跳」，以每小時200公里高速體驗自由下墜的快感及360度美景環繞的空中漫步，憑長榮航空紙本式登機證可享澳門塔門票8折優惠，加碼再送澳門旅遊塔紀念杯乙個。