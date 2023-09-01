歡慶星宇航空熊本首航！7-ELEVEN獨家聯名推日本九州「南蠻雞便當」　還有「金沙乳酪塔」

7-ELEVEN與最具話題的精品航空「星宇航空」獨家聯名鮮食又有新貨到！歡慶星宇航空最新航線「熊本」首航，雙方共同開發道地的日式餐點「九州風味南蠻雞腿飯」，以肉質細嫩彈牙的去骨雞腿肉搭配南蠻醬汁和特製塔塔醬，以及日式佃煮蔬菜和蟳絲風味炒蛋等配飯神物，酸甜不膩口最適合夏日品嘗，9月6日起開賣，售價99元。9月6日至9月19日7-ELEVEN也於OPEN POINT App推出1點加89元限量兌換活動，限量2萬份兌完為止。

7-ELEVEN自2021年起與星宇航空攜手合作，先前推出飛機餐型態的鮮食餐點、同步販售航點限定商品備受消費者歡迎，人氣鮮食像是「雙醬雞排咖哩飯」、「鳥喜炙燒雞腿丼」以豐富的日式食感體驗，新品上市平均可帶動相關類別業績成長1成。

炎熱午後必吃療癒系甜點，7-ELEVEN×星宇航空獨家聯名「金沙乳酪塔」以消費者接受度最高的乳酪塔為基底，酥香塔皮搭配鹹香金黃流沙醬，加上濃郁乳酪餡，冷藏或加熱後吃皆別有風味，售價49元。