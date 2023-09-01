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歡慶星宇航空熊本首航！7-ELEVEN獨家聯名推日本九州「南蠻雞便當」　還有「金沙乳酪塔」

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
歡慶星宇航空最新航線「熊本」首航，7-ELEVEN與星宇航空共同開發全新聯名新品「九州風味南蠻雞腿飯」、「金沙乳酪塔」。圖／7-ELEVEN提供
歡慶星宇航空最新航線「熊本」首航，7-ELEVEN與星宇航空共同開發全新聯名新品「九州風味南蠻雞腿飯」、「金沙乳酪塔」。圖／7-ELEVEN提供

7-ELEVEN與最具話題的精品航空「星宇航空」獨家聯名鮮食又有新貨到！歡慶星宇航空最新航線「熊本」首航，雙方共同開發道地的日式餐點「九州風味南蠻雞腿飯」，以肉質細嫩彈牙的去骨雞腿肉搭配南蠻醬汁和特製塔塔醬，以及日式佃煮蔬菜和蟳絲風味炒蛋等配飯神物，酸甜不膩口最適合夏日品嘗，9月6日起開賣，售價99元。9月6日至9月19日7-ELEVEN也於OPEN POINT App推出1點加89元限量兌換活動，限量2萬份兌完為止。

7-ELEVEN自2021年起與星宇航空攜手合作，先前推出飛機餐型態的鮮食餐點、同步販售航點限定商品備受消費者歡迎，人氣鮮食像是「雙醬雞排咖哩飯」、「鳥喜炙燒雞腿丼」以豐富的日式食感體驗，新品上市平均可帶動相關類別業績成長1成。

炎熱午後必吃療癒系甜點，7-ELEVEN×星宇航空獨家聯名「金沙乳酪塔」以消費者接受度最高的乳酪塔為基底，酥香塔皮搭配鹹香金黃流沙醬，加上濃郁乳酪餡，冷藏或加熱後吃皆別有風味，售價49元。

此外，7-ELEVEN門市9月6日至10月3日也推出星宇航空推薦精選商品，包含暢銷人氣夯品波的多洋芋片美式火烤漢堡風味、奇米星雙重起司、蜂蜜鬆餅餅乾、抹茶拿鐵等推出最低買1送1、第2件5折等優惠。

7-ELEVEN×星宇航空獨家聯名「金沙乳酪塔」，酥香塔皮，鹹香金黃流沙醬加上濃郁乳酪餡，加熱後更香濃。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN×星宇航空獨家聯名「金沙乳酪塔」，酥香塔皮，鹹香金黃流沙醬加上濃郁乳酪餡，加熱後更香濃。圖／7-ELEVEN提供
歡慶星宇航空最新航線「熊本」首航，7-ELEVEN與星宇航空共同開發全新聯名新品「九州風味南蠻雞腿飯」、「金沙乳酪塔」。圖／星宇航空提供
歡慶星宇航空最新航線「熊本」首航，7-ELEVEN與星宇航空共同開發全新聯名新品「九州風味南蠻雞腿飯」、「金沙乳酪塔」。圖／星宇航空提供
7-ELEVEN×星宇航空獨家聯名「九州風味南蠻雞腿飯」，售價99元，9月6日起開賣。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN×星宇航空獨家聯名「九州風味南蠻雞腿飯」，售價99元，9月6日起開賣。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN×星宇航空獨家聯名「九州風味南蠻雞腿飯」。圖／星宇航空提供
7-ELEVEN×星宇航空獨家聯名「九州風味南蠻雞腿飯」。圖／星宇航空提供
7-ELEVEN×星宇航空獨家聯名「金沙乳酪塔」，酥香塔皮，鹹香金黃流沙醬加上濃郁乳酪餡，加熱後更香濃。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN×星宇航空獨家聯名「金沙乳酪塔」，酥香塔皮，鹹香金黃流沙醬加上濃郁乳酪餡，加熱後更香濃。圖／7-ELEVEN提供

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