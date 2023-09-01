麥莉希拉、Dua Lipa都愛用 經典包款法棍化強勢回歸

隨著時序邁入9月，秋日的腳步也悄悄靠近，帶來時尚新氣象。古馳（GUCCI）近日甫發表2023秋冬系列形象廣告，由攝影師David Sims掌鏡、多位國際知名模特兒如Vittoria Ceretti、Aboubakar Konte與Brando Erba一同如鏡，並聚焦於品牌經典的Horsebit Chain系列全新包款，摩登復古。

在合計30多張形象視覺中，男女模特兒在深綠色背景前換上了2023秋冬時裝，她（與他）們時而手持大型Horsebit Chain紅色皮革包款，並與腳上的馬銜鍊裝飾白色高跟鞋呈現趣味對比。鬆垮的風衣長外套與1990年代風格的牛仔褲，展現出肢體、性別與自我認同的解放，柔軟的圓領合身長袖針織衫勾勒出身體的輪廓線條，同時展現出由內而外的自信神情。長版且加寬的藕色絲瓜領西裝外套搭配了西裝長褲與咖啡色毛毛邊無後跟樂福鞋，讓人遊走於派對、城市街道與辦公室，也沈浸於屬於GUCCI的義式生活享樂主張。

2023秋冬系列的亮點包款則首推問世於1953年，由品牌創辦人長子Aldo Gucci推出的Horsebit Chain包款。2003年時由時任創意總監Tom Ford掌舵，將原本裝飾於樂福鞋上的金屬元件轉化為包款元素，風格再升級，近日並已相繼為麥莉希拉（Miley Cyrus）、Dua Lipa所使用，其中歌手Dua Lipa是是以搶眼紅色墨鏡、內衣式泳裝搭配銀色皮革Horsebit Chain包款，Miley Cyrus則以黑色亮片洋裝、綠色皮草搭配銀色皮革款，十足派對風格，更讓Horsebit Chain儼然化身秋冬我最夯。

本季新款Horsebit Chain在色彩、材質、比例的多重面向持續變身。其整體輪廓變得更為修長宛如法式長棍麵包，並有小型、一般款、大型等多種不同尺寸，搭配上白、灰、米、紅、黑、綠、銀、橘等至少7種顏色以及與經典的GG印花帆布。馬銜鍊的比例像是照射過放大燈般瞬間「增幅」，也強化了裝飾意味。堆疊上特殊材質如Nappa 羊皮、GG Supreme帆布、美麗諾翻羊毛、水鑽、撞色拼接和珍稀皮革後，讓無論氣候涼爽或溫暖，都能輕易與衣櫃中的服裝產生共鳴。包款訂價約自12萬8,2000元至15萬5,500元不等，加上可手提、可肩背、可手持的多重用途，勢必登上2023秋冬的品味Must Have清單。