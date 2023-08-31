世界巡迴首站在高雄！HTC VIVE《永恆聖母院》帶你穿越時空遊巴黎

法國原創《永恆聖母院》（Eternal Notre-Dame）穿越時空沉浸式VR之旅，於巴黎拉得芳斯（La Défense）首展後，高雄市政府在數位發展部數位產業署、國立科學工藝博物館及HTC的通力合作下，一同促成《永恆聖母院》世界巡迴首站就從高雄出發，利用多元形式的虛擬體驗科技應用和數位藝術做為藝術媒介，以VR最新科技還原重建中的巴黎聖母院，帶領觀眾穿越歷史，重現聖母院的輝煌。

高雄市長陳其邁表示，《永恆聖母院》是運用5G優勢技術將科技與藝術跨域合作的作品，這次的展出感謝數位部數位產業署的支持，HTC的創新應用開發技術與高雄的5G實證環境，可讓大家如臨實境，運用新的科技了解過去歷史與現代輝煌，以更不同的角度、更全面性看見聖母院。

法籍百萬Youtuber酷也表示，巴黎聖母院被視為法國人重要地標，這次計畫可以引進，在高雄就看到聖母院美景，讓他非常感動，而且部分收入還可以回饋巴黎聖母院修復計畫，讓他感覺台、法更加親密。

VIVE Arts總監葉心宇分享，這項創新體驗讓體驗者不再只是旁觀者，而是穿越者和參與者，不僅僅是讓觀眾進入巴黎聖母院的場景，更是一場藝術、科技和情感的交融。

《永恆聖母院》即日起至2024年3月31日於高雄國立科學工藝博物館展出，透過5K超高解析度頭顯設備VIVE Focus 3，及HTC VIVE獨特LBE（Location-Based Enter-tainment）場域定位追蹤技術，讓民眾能在大場域空間隨著光陰脈絡自由走動及多人共遊。《永恆聖母院》全長共45分鐘，透過虛擬人物「引路人」的細緻導覽，帶著觀眾以獨家視角，全面探索這座被視為巴黎人心臟與發源的重要建築物。