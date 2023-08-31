世界巡迴首站在高雄！HTC VIVE《永恆聖母院》帶你穿越時空遊巴黎

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
《永恆聖母院》利用多元形式的虛擬體驗科技做為藝術媒介，以VR還原重建中的巴黎聖母院。圖／HTC VIVE Arts提供
《永恆聖母院》利用多元形式的虛擬體驗科技做為藝術媒介，以VR還原重建中的巴黎聖母院。圖／HTC VIVE Arts提供

法國原創《永恆聖母院》（Eternal Notre-Dame）穿越時空沉浸式VR之旅，於巴黎拉得芳斯（La Défense）首展後，高雄市政府在數位發展部數位產業署、國立科學工藝博物館及HTC的通力合作下，一同促成《永恆聖母院》世界巡迴首站就從高雄出發，利用多元形式的虛擬體驗科技應用和數位藝術做為藝術媒介，以VR最新科技還原重建中的巴黎聖母院，帶領觀眾穿越歷史，重現聖母院的輝煌。

高雄市長陳其邁表示，《永恆聖母院》是運用5G優勢技術將科技與藝術跨域合作的作品，這次的展出感謝數位部數位產業署的支持，HTC的創新應用開發技術與高雄的5G實證環境，可讓大家如臨實境，運用新的科技了解過去歷史與現代輝煌，以更不同的角度、更全面性看見聖母院。

法籍百萬Youtuber酷也表示，巴黎聖母院被視為法國人重要地標，這次計畫可以引進，在高雄就看到聖母院美景，讓他非常感動，而且部分收入還可以回饋巴黎聖母院修復計畫，讓他感覺台、法更加親密。

VIVE Arts總監葉心宇分享，這項創新體驗讓體驗者不再只是旁觀者，而是穿越者和參與者，不僅僅是讓觀眾進入巴黎聖母院的場景，更是一場藝術、科技和情感的交融。

《永恆聖母院》即日起至2024年3月31日於高雄國立科學工藝博物館展出，透過5K超高解析度頭顯設備VIVE Focus 3，及HTC VIVE獨特LBE（Location-Based Enter-tainment）場域定位追蹤技術，讓民眾能在大場域空間隨著光陰脈絡自由走動及多人共遊。《永恆聖母院》全長共45分鐘，透過虛擬人物「引路人」的細緻導覽，帶著觀眾以獨家視角，全面探索這座被視為巴黎人心臟與發源的重要建築物。

民眾只要戴上VR頭顯，就像秒飛法國巴黎，以360度全方位近距離觀賞教堂最偉大的傑出之作，包含3扇彩色玫瑰窗、末日審判之門、祭壇、拱頂、管風琴等精湛絕美的建築元素；同時搭乘升降梯，直升登上足足有69公尺，堪稱巴黎第二高的鐘塔，還可走出戶外，以絕佳的視野俯瞰瞭望法國大文豪維克多．雨果筆下的巴黎市景，欣賞以青銅製成的巨鐘。更特別的是，在體驗中還可以邀約親友共同組隊，以穿梭古今，穿透裡外視角凝視這座別具歷史意義的建築，完成一趟完美的巴黎聖母院之旅。

高雄市長陳其邁體驗永恆聖母院穿越時空沈浸式VR之旅。圖／HTC VIVE Arts提供
高雄市長陳其邁體驗永恆聖母院穿越時空沈浸式VR之旅。圖／HTC VIVE Arts提供
百萬Youtuber酷體驗永恆聖母院穿越時空沈浸式VR之旅。圖／HTC VIVE Arts提供
百萬Youtuber酷體驗永恆聖母院穿越時空沈浸式VR之旅。圖／HTC VIVE Arts提供
左起法國 Emissive CEO Fabien Barati、高雄市議會副議長曾俊傑、數位部產業署副署長胡貝蒂、高雄市長陳其邁、HTC全球業務暨行銷資深副總裁黃昭穎、國立科學工藝博物館館長李秀鳳、HTC VIVE Arts總監葉心宇一同剪綵。圖／HTC VIVE Arts提供
左起法國 Emissive CEO Fabien Barati、高雄市議會副議長曾俊傑、數位部產業署副署長胡貝蒂、高雄市長陳其邁、HTC全球業務暨行銷資深副總裁黃昭穎、國立科學工藝博物館館長李秀鳳、HTC VIVE Arts總監葉心宇一同剪綵。圖／HTC VIVE Arts提供

巴黎聖母院 法國 建築

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