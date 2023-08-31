快訊

新股抽籤紅包又來了！這檔抽中現賺4.6萬 報酬率35.9％

最新預測圖曝光！海葵颱風路徑南修 氣象粉專籲「3地區」該做防颱準備了

PLG／要林秉聖明報到 攻城獅預告採取法律行動

聽新聞
test
0:00 / 0:00

2023米其林／美食家看榜單：今年米其林很明確地做自己

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
2023米其林摘星大集合。記者／吳致碩攝影
2023米其林摘星大集合。記者／吳致碩攝影

「今年新入榜餐廳中，廣義的法菜、全位上西式套餐，幾乎穩占多數，可以說，來台六年，今年米其林很明確堅定地做自己。」飲食作家葉怡蘭觀察今年榜單，認為是米其林一貫法式Fine Dining審美品味最旗幟鮮明的一年，「當代法菜所特有的，以層疊、堆砌、主從立體形構為神髓核心的菜式嶄露頭角；此外，今年新晉一星中，新開張餐廳比例奇高，若此風氣成形，入選多年、普遍公認的遺珠，似難再被關注。」

美食家LIZ(高琹雯)也認為，以今年摘下綠星的EMBERS為例，他們的菜已非常成熟，期待的不僅是綠星，也能摘下一星，「米其林可以更大膽一點」。

《臺灣米其林指南2023》昨日揭曉，在全世界僅有的一百三十九間三星餐廳中，臺灣就占了三家，其中，升星的兩家都是「全球第一」，包括第一家台灣料理奪三星的「態芮」、首間新加坡料理摘三星的「JL Studio」。LIZ說，兩家主廚都在台灣生根，「很為台灣開心」。而新入榜一星的斑泊，也以南美料理為台灣打開新方向。

「斑泊、JL，都是以台灣食材表現南美或新加坡料理，可見這三個地方是有共通性的，包括喜愛使用的香料、水果。」LIZ說，「也可以說台灣是個很開放、多元且包容的地方。」

米其林來台六年，今年是疫情後國境開放的第一年，從疫情期間的保守甚至半停滯狀態，至今年充滿話題。葉怡蘭認為，「一星一口氣新增七家，僅一家是老面孔、有六家新餐廳，加上連兩家升三星，確實創造了話題。」在努力追求多樣性上，也有驚喜，「INITA補上了缺席五年的義大利菜。」

新開餐廳就入榜，與米其林向來強調的「長期多次的拜訪」、「完美的穩定度」也有出入，葉怡蘭觀察，這代表米其林要朝「年輕新秀」開步走。此外，來台六年，也拍板了米其林的觀點角度：「立足於法式料理下的Fine Dining審美美學立場」。這是否也代表，「未來本格台式、中式，屬於我們的合菜、桌菜等傳統用餐形式，將很難在星榜中有位置。」

米其林指南與交通部觀光局在五年約滿後，再度續約。葉怡蘭也提出反思，「以國家之力支持這本立場鮮明的指南雖有其必要，但在對外宣傳上，除了米其林，也應該再有更多不同的展現自己的工具，以更開闊多元的角度、更符合我們的方式展現自己，不管是各種文宣、媒體、邀訪、認證或是產業扶植等等，讓觀光客真正吃出台灣飲食的真實風貌。」

LIZ也認為，在目前缺工、價格高漲的餐飲環境下，新摘星的餐廳在榮耀之後壓力更大，「要應付各界非常高的期待」。

今年米其林三星餐廳入選有三家。記者／吳致碩攝影
今年米其林三星餐廳入選有三家。記者／吳致碩攝影

米其林 餐廳 疫情

延伸閱讀

2023米其林「5餐廳」升星！ 喜來登請客樓「掉1星」、「祥雲龍吟」停業未進榜

米其林台南又沒「摘星」 網友一面倒：感謝放過台南

台中首家米其林3星！ JL Studio新加坡料理開業6年首奪

2023米其林／全台44間餐廳摘星！「美食之都」台南再度「0星星」

相關新聞

2023米其林／星級餐廳公布！JL Studio、態芮升三星

《臺灣米其林指南2023》星級餐廳名單，今天正式公佈；全台共有44家星級餐廳閃耀。一星餐廳有35家，其中7家為新入選，分...

微風超市日本頂級水果展 「葡萄界愛馬仕」每串萬元有找

高品質的日本頂級水果一直廣受消費者喜愛，日本台灣交流協會與微風超市Breeze Super今（31）日特別舉辦歷來最具規...

催生次世代藝術花火 香奈兒巧獻2023 Camping Asia

藝文與生活風格密不可分，兩者常互相啟迪、激盪，催生出靈感火花。香奈兒宣布，將與台北表演藝術中心、法國國家舞蹈中心（CND...

2023米其林／美食家看榜單：今年米其林很明確地做自己

「今年新入榜餐廳中，廣義的法菜、全位上西式套餐，幾乎穩占多數，可以說，來台六年，今年米其林很明確堅定地做自己。」飲食作家...

Converse話題籃球鞋、聯名款接力登場 要讓你隨時都很搶眼！

不只是帆布鞋，Converse緊貼潮流脈動本季推出話題復刻籃球鞋，以及攜手高端服飾品牌DRKSHDW打造聯名款，不管哪一雙都十分搶眼，穿上即能成為視覺焦點。

服務旅客破600萬！KKday旗下rezio發表2023旅遊趨勢：最愛這時候下單

旅遊業數位轉型潮不停歇！KKday旗下rezio預訂系統報喜，全球服務旅客數突破600萬大關，導入商家數超過3500間、...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦