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momo購物網9月集點加價購「Le Creuset×Miffy米飛兔」限量開賣！7款餐廚用品打造萌時尚

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
momo購物網「Le Creuset｜Miffy米飛兔」集點加價購第一彈9月1日起限量開賣。圖／momo購物網提供
momo購物網「Le Creuset｜Miffy米飛兔」集點加價購第一彈9月1日起限量開賣。圖／momo購物網提供

時尚聯「萌」強勢來襲！momo購物網於中秋節前夕攜手荷蘭超人氣繪本明星「Miffy米飛兔」及法國百年餐廚品牌「Le Creuset」，推出獨家限量集點加價購，將風靡全球的超萌繪本主角與頂級餐廚用具完美結合。9月第一彈將推出7款「Le Creuset｜Miffy米飛兔」獨家商品，包括造型瓷器圓盤、中式湯匙、味噌湯碗、花型淺盤等，以細膩光滑的觸感點綴米飛兔的俏皮設計，還有琺瑯單柄調理鍋、琺瑯便利湯鍋等夢幻廚具，讓烹調時光更加愉悅歡樂。

1955年誕生的米飛兔為荷蘭家喻戶曉的繪本明星，以獨特的簡單造型、鮮豔色彩散發Q萌魅力，吸引小朋友也佔領大人的心；法國百年餐廚品牌Le Creuset同樣以簡約時尚風格、豐富色彩美學，深受各世代的喜愛。此次揉和米飛兔Q萌魅力與Le Creuset時尚品味，跨界聯名掀起一股「萌時尚」新風潮。momo購物網「Le Creuset｜Miffy米飛兔」集點加價購自9月1日至9月30日，於momo購物網單筆消費滿800元即可獲得1點點數（當日訂單限當日領點，每筆訂單最高領取5點），集點滿1至4點，即可以499到2,699元兌換「Le Creuset｜Miffy米飛兔」周邊商品，所有品項均採限時限量兌換，粉絲手刀快搶。

momo購物網「Le Creuset｜Miffy米飛兔」瓷器花型淺盤同系列推出紅、橘、藍、綠、黃共5款鮮豔色彩，搭配5款不同動作的米飛兔設計，每款換購點數1點＋換購價499元；「Le Creuset｜Miffy米飛兔」瓷器圓盤23cm耐熱程度高達260°，適用於烤箱、微波爐，共有5色可選，每款換購點數1點＋換購價799元；「Le Creuset｜Miffy米飛兔」中式湯匙3入組（3色各一）適用中菜、燉菜或喝湯，換購點數3點＋換購價899元；「Le Creuset｜Miffy米飛兔」瓷器圓盤23cm＋味噌湯碗盛菜、裝湯一次完成，直徑12.3公分的小巧湯碗可用於盛湯，也可當飯碗使用，共有5色可選，每組換購點數2點＋換購價1,299元；「Le Creuset｜Miffy米飛兔」圓盤23cm（2入組）一次就能擁有海岸藍、薔薇粉2款，為廚房美學增添Q萌時尚氣息，換購點數2點＋換購價1,499元；「Le Creuset｜Miffy米飛兔」琺瑯單柄調理鍋以活潑的色調與造型點綴淨白的鍋身，由碳鋼製成的16cm調理鍋輕巧方便，一人份尺寸設計適合外宿族與小資族，換購點數4點＋2,499元；「Le Creuset｜Miffy米飛兔」琺瑯便利湯鍋的碳鋼材質具有良好的導熱性，瓦斯爐或電磁爐都適用，適合小家庭的18cm鍋型尺寸，燉菜、煲湯都恰到好處，換購點數4點＋換購價2,699元。

momo購物網「Le Creuset｜Miffy米飛兔」瓷器花型淺盤，推出紅、橘、藍、綠、黃共5款鮮豔色彩，每款換購點數1點＋換購價499元。圖／momo購物網提供
momo購物網「Le Creuset｜Miffy米飛兔」瓷器花型淺盤，推出紅、橘、藍、綠、黃共5款鮮豔色彩，每款換購點數1點＋換購價499元。圖／momo購物網提供
momo購物網「Le Creuset｜Miffy米飛兔」瓷器圓盤23cm＋味噌湯碗，共有5色可選，每組換購點數2點＋換購價1,299元。圖／momo購物網提供
momo購物網「Le Creuset｜Miffy米飛兔」瓷器圓盤23cm＋味噌湯碗，共有5色可選，每組換購點數2點＋換購價1,299元。圖／momo購物網提供
momo購物網「Le Creuset｜Miffy米飛兔」中式湯匙3入組（3色各一），換購點數3點＋換購價899元。圖／momo購物網提供
momo購物網「Le Creuset｜Miffy米飛兔」中式湯匙3入組（3色各一），換購點數3點＋換購價899元。圖／momo購物網提供
momo購物網「Le Creuset｜Miffy米飛兔」琺瑯便利湯鍋，換購點數4點＋換購價2,699元。圖／momo購物網提供
momo購物網「Le Creuset｜Miffy米飛兔」琺瑯便利湯鍋，換購點數4點＋換購價2,699元。圖／momo購物網提供
momo購物網「Le Creuset｜Miffy米飛兔」琺瑯單柄調理鍋，換購點數4點＋2,499元。圖／momo購物網提供
momo購物網「Le Creuset｜Miffy米飛兔」琺瑯單柄調理鍋，換購點數4點＋2,499元。圖／momo購物網提供
momo購物網「Le Creuset｜Miffy米飛兔」瓷器圓盤23cm，共有5色可選，每款換購點數1點＋換購價799元。圖／momo購物網提供
momo購物網「Le Creuset｜Miffy米飛兔」瓷器圓盤23cm，共有5色可選，每款換購點數1點＋換購價799元。圖／momo購物網提供
momo購物網「Le Creuset｜Miffy米飛兔」圓盤23cm（2入組）一次就能擁有海岸藍、薔薇粉2款，換購點數2點＋換購價1,499元。圖／momo購物網提供
momo購物網「Le Creuset｜Miffy米飛兔」圓盤23cm（2入組）一次就能擁有海岸藍、薔薇粉2款，換購點數2點＋換購價1,499元。圖／momo購物網提供

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