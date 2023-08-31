momo購物網9月集點加價購「Le Creuset×Miffy米飛兔」限量開賣！7款餐廚用品打造萌時尚

時尚聯「萌」強勢來襲！momo購物網於中秋節前夕攜手荷蘭超人氣繪本明星「Miffy米飛兔」及法國百年餐廚品牌「Le Creuset」，推出獨家限量集點加價購，將風靡全球的超萌繪本主角與頂級餐廚用具完美結合。9月第一彈將推出7款「Le Creuset｜Miffy米飛兔」獨家商品，包括造型瓷器圓盤、中式湯匙、味噌湯碗、花型淺盤等，以細膩光滑的觸感點綴米飛兔的俏皮設計，還有琺瑯單柄調理鍋、琺瑯便利湯鍋等夢幻廚具，讓烹調時光更加愉悅歡樂。

1955年誕生的米飛兔為荷蘭家喻戶曉的繪本明星，以獨特的簡單造型、鮮豔色彩散發Q萌魅力，吸引小朋友也佔領大人的心；法國百年餐廚品牌Le Creuset同樣以簡約時尚風格、豐富色彩美學，深受各世代的喜愛。此次揉和米飛兔Q萌魅力與Le Creuset時尚品味，跨界聯名掀起一股「萌時尚」新風潮。momo購物網「Le Creuset｜Miffy米飛兔」集點加價購自9月1日至9月30日，於momo購物網單筆消費滿800元即可獲得1點點數（當日訂單限當日領點，每筆訂單最高領取5點），集點滿1至4點，即可以499到2,699元兌換「Le Creuset｜Miffy米飛兔」周邊商品，所有品項均採限時限量兌換，粉絲手刀快搶。